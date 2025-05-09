Пока гром не грянул и петух не клюнул: как проверить уровень ATF в автомате

Задергалась «коробочка», зашумели фрикционы, передачи включаются с пробуксовкой? Вероятно, вы прозевали уровень трансмиссионной жидкости. О том, как его проверить и в каких случаях это надо делать обязательно, подробно расскажем ниже.

Вальпургиева ночь уже миновала, поэтому упоительную дискуссию о том, надо или нет менять трансмиссионную жидкость (ATF – Automatic Transmission Fluid) в АКП, оставим теперь уж до Хэллоуина. Верящим в сказки про «на весь срок службы агрегата» обсудить эту тему в одно из самых мистических времен года будет наверняка приятно.

Вне зависимости от того, насколько глубоко кто-то застрял в босоногом детстве наивных представлений о технологических достижениях современных автоматических трансмиссий, периодически проверять уровень ATF все равно придется. И делать это надо не когда уже гром грянул – то есть, заскрипела или завыла коробка. И не когда петух клюнул – передача включилась с таким ударом, что вы почти ощутили на своем лице жесткую прохладу лобового стекла, а регулярно. Потому что, как и все технические жидкости в автомобиле, трансмиссионка имеет свойство, увы, куда-то деваться, из-за чего в разы ускоряется износ компонентов АКП (в частности, фрикционов) и возникает необходимость дорогостоящего ремонта.

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Кроме того, благодаря нерадивым механикам (реже) и различного рода неполадкам в системе охлаждения (чаще) у ATF еще есть прямо противоположное свойство увеличиваться в объеме. Правда, это уже не ее одной заслуга, но повышение ее уровня тоже не сулит ничего хорошего. Ну, разве что утомленный водитель вряд ли заснет за рулем из-за регулярных взбадривающих рывков.

Впрочем, давайте-ка обо всем по порядку. И начнем как раз с периодичности проверки.

На проверку становись



Амбиции производителей автомобилей, так же, как и производителей агрегатов, сильно различаются. Но вне зависимости от их размахов на щедрые маркетинговые обольщения падки все. И, к сожалению, в последнее время именно маркетинг, а не технологический здравый смысл, заполняет строки сервисных книжек и инструкций по эксплуатации, вписывая туда зачастую совершенно нелепые перлы.

Поэтому каждый владелец автомобиля с АКП должен накрепко усвоить: что бы ни было написано в мануале и какие бы бесконечно долгоиграющие радости ему не сулили эти самые производители в своих пользовательских инструкциях, бюллетенях и прочей макулатуре, проверять уровень ATF все равно необходимо. И делать это надо на регулярной основе, дополнительно учитывая и возраст, и степень «убитости» транспортного средства. Ибо, как уже было отмечено, с ATF могут происходить замысловатые метаморфозы.

Фото: autowp.ru

Трансмиссионной жидкости становится больше, когда при ее замене механики некорректно (например, по «горячей» метке на холодном двигателе) выставили уровень, и после прогрева мотора она значительно увеличилась в объеме.

Также увеличение объема ATF происходит, если в системах с совмещенными радиаторами охлаждения пробивает прокладки или перегородки теплообменника, и антифриз начинает смешиваться с трансмиссионкой. Это очень серьезная проблема, на которую во избежание катастрофических повреждений агрегата реагировать надо незамедлительно.

Снижение уровня жидкости говорит, скорее всего, о том, что она где-то вытекает, а не «выгорает», как иногда происходит с моторным маслом. Виной тому часто становится сильный износ прокладок и уплотнений, что особенно характерно для уже хорошо подержанных машин. Проблема в том, что зачастую утечки могут быть настолько ничтожны, что под машиной или на элементах конструкции не появляется даже и едва различимых пятнышек. Впрочем, даже если еле заметные и есть, их часто просто не замечают. Однако со временем нарастающие потери достигают критической массы, и запускаются необратимые деструктивные процессы. В зоне особого риска утечек находятся разнообразные сопряжения, сальники валов, уплотнение картера.

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Периодичность



Сегодня, конечно, уже никого не заставишь, как в патриархальные времена «кривого стартера», контролировать уровень технических жидкостей и исправность световых приборов каждое утро перед началом движения. Тем не менее определенные проверочные мероприятия, и в том числе в отношении уровня ATF, выполнять необходимо. Правда, каждый день контролировать уровень трансмиссионки совсем не обязательно.

Как показывает практика, оптимальным периодом для этих проверок на уже не новых, но и не совсем укатанных автомобилях можно назвать полгода. То есть, в начале каждого сезона – теплого либо холодного – героически собрав волю в кулак и вооружившись определенным знанием (которым мы поделимся чуть позже), добросовестному автовладельцу следует потратить не более получаса на беглое знакомство с содержимым картера.

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Кроме того, нелишним будет проверить уровень после длительного автопутешествия. Сопряженные с ним значительные нагрузки могут самым негативным образом сказаться на состоянии системы и ATF. Длительная эксплуатация в тяжелых, неблагоприятных условиях также должна способствовать учащению периодичности контроля.

Но все это – при условии, что коробка работает нормально, без посторонних звуков или диких рывков, а под автомобилем или в моторном отсеке в зоне видимости отсутствуют подтеки трудно идентифицируемых жидкостей.

Опасные симптомы



Если коробка брыкается, как жеребец Боярского, стонет и скулит – проверку уровня ATF необходимо провести немедленно. Среди наиболее характерных признаков его нарушения можно выделить следующие:

1. Задержка включения передачи

Одним из наиболее распространенных симптомов низкого уровня трансмиссионной жидкости является задержка при переключении передач. Если вы заметили, что для перехода из режима Р в режим D или R стало требоваться чуть больше времени, скорее всего, уровень ATF снизился. Такие задержки возникают из-за того, что жидкости недостаточно для создания давления, необходимого для быстрого переключения передач.

Переизбыток ATF тоже может вызывать проблемы с переключениями – они станут более резкими и грубыми.

2. Проскальзывание при переключениях

Проскальзывание – еще один признак того, что в трансмиссии мало или слишком много ATF. Когда коробка буксует, она с трудом удерживается на выбранной передаче или неожиданно переключается на другую. Это происходит опять же из-за того, что давление трансмиссионной жидкости недостаточно (оно может быть таковым и при переизбытке ATF – об этом чуть ниже) для корректного включения и поддержания передач.

3. Перегрев трансмиссии

Недостаток ATF может привести к перегреву трансмиссии. Трансмиссионная жидкость помогает рассеивать тепло, и без достаточного ее количества АКП перегревается. На многих современных автомобилях в этом случае появляется либо аварийное сообщение, либо специальная индикация.

4. Необычные звуки

Если вы слышите странные звуки – например, скрежет или вой при разгоне и торможении, клацанье при переключении скоростей и тому подобные неприятные шумы, исходящие от коробки передач, это может быть признаком как низкого, так и слишком высокого уровня трансмиссионной жидкости. Эти звуки часто возникают из-за повышенного трения между внутренними компонентами коробки передач. Некоторые опытные трансмиссионщики отмечают, что при переизбытке ATF не возникает пронзительных звуков – они более глухие и надсадные.

5. Сигнальная индикация

Большинство современных автомобилей оснащены датчиками, которые контролируют работу различных систем, в том числе трансмиссии. Если уровень трансмиссионной жидкости падает, на приборной панели может загореться индикатор неисправности трансмиссии или же классический Check Engine. Этот индикатор также может указывать на другие проблемы, связанные с коробкой, поэтому при его активации лучше не заниматься самодеятельностью, а отправиться прямиком в автосервис.

6. Запах гари

Характерный запах гари, исходящий от автомобиля, также может указывать на нарушение уровня ATF. Такой запах обычно возникает из-за горения трансмиссионной жидкости вследствие чрезмерного нагрева, вызванного увеличенным трением между компонентами трансмиссии.

7. Вспенивание

Переизбыток трансмиссионной жидкости часто приводит к вспениванию, которое ухудшает способность ATF смазывать и охлаждать компоненты коробки. К тому же вспенивание снижает вязкость жидкости и ухудшает её способность поддерживать необходимое гидравлическое давление, следствием чего становится нестабильность переключения передач и проскальзывание.

8. Утечки и повреждения уплотнений

Избыточный уровень трансмиссионной жидкости может создавать чрезмерное давление на уплотнения трансмиссии и вызывать утечки. Следствием таких утечек становится повреждение других компонентов, в том числе электрических соединений и датчиков, а также общее ухудшение работы АКП.

Определить утечку именно ATF часто можно по цвету: обычно она красного или красновато-розового оттенка. Но такого цвета она только тогда, когда с ней все хорошо. Впрочем, мы немного забежали вперед. Диагностика состояния ATF – это шаг уже после проверки уровня.

Проверка уровня



С проверкой уровня ATF может возникнуть несколько нюансов. Например, в части регламента проведения этой проверки при наличии щупа и, соответственно, доброй воли производителя автомобиля или АКП на то, чтобы автовладелец мог туда залезть в принципе. У разных брендов регламенты различаются. В общем и целом процедура у всех стандартная, но некоторые особенности все-таки есть.

Это, в частности, температура двигателя. Все настоятельно требуют, чтобы контроль выполнялся на прогретом, работающем на холостом ходу моторе, но температурные границы могут варьироваться в довольно широких диапазонах.

Кроме того, отличается и сама последовательность действий. У Chery, например, прописан такой алгоритм: «На холостом ходу двигателя нажмите и удерживайте педаль тормоза и переведите рычаг селектора в последовательности R, N и D три раза подряд. При этом удерживайте рычаг в каждом положении 5 секунд и затем установите рычаг в положение Р или N».

Множество других автобрендов обходятся без всех этих переключений (или переключение происходит по несколько иной схеме), но строго-настрого требуют осуществлять контроль уровня только в положении селектора Р. Все эти моменты для своего автомобиля надо выяснить заранее.

И учтите, что на щупе всегда две отметки – Hot и Cold. Это не как на щупе моторного масла – верхний и нижний уровень, и надо где-то примерно посередине. Это строгие уровни для прогретого и холодного двигателя. Повторимся: корректнее всего в силу конструкционных особенностей АКП проводить проверку на прогретом моторе.

А еще есть такие хитрецы, как Subaru или некоторые другие производители, которые всех обманули и написали четко: щупа нет, не парьтесь, езжайте к дилеру. Однако паниковать от того, что вы никогда ничего не узнаете, не стоит. Если есть дырки, пардон, технологические отверстия для заливки и слива ATF, значит, познакомиться с содержимым картера коробки тоже можно.

В этом случае надо просто аккуратненько отвернуть пробку заливного отверстия при соблюдении всех условий проверки с щупом – прогретый мотор, холостой ход и прочее. Если оттуда потекла ATF, значит, уровень в норме.

Диагностика состояния



В заключении несколько слов о том, на что следует обратить внимание при проверке уровня. Это цвет, консистенция и запах. Здоровая ATF должна иметь, как уже было сказано, свой «природный» красный или розовато-красный оттенок. Небольшое отклонение в потемнение, в коричневость связано с выработкой и допускается. Но если жидкость приобретает темно-коричневый или вообще черный цвет – менять ее надо немедленно, потому что она полностью деградировала.

Фото: Колёса.ру

Также предпосылками к замене ATF служат исходящий от нее запах гари, изменение консистенции (например, более жидкая из-за вероятного попадания антифриза) и наличие посторонних включений. «Нет, такой футбол нам не нужен», – сказал бы брезгливо спортивный болельщик, обнаружив эти отклонения. В арсенале механика нашлись бы более затейливые выражения. Но в любом случае и тот, и другой правы: для исправного долгосрочного функционирования АКП необходимо использовать только полностью работоспособную трансмиссионную жидкость в регламентированном объеме. Поэтому повторим (да, мы любим повторять, но это, поверьте, крайне важно) еще раз: регулярно следите за уровнем трансмиссионной жидкости, чего бы о ее «вечности» не заявляли производители. А во время проверки обращайте внимание на состояние, и да пребудет с вами АКП вовеки.