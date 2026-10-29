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  • Abt RS5-R: подкормленный гибридный «бегемотик» с пикантной наружностью

Abt RS5-R: подкормленный гибридный «бегемотик» с пикантной наружностью

29.10.2026 841 1 0
Abt RS5-R: подкормленный гибридный «бегемотик» с пикантной наружностью

Германское тюнинг-ателье Abt Sportsline представило первый вариант доработки Audi RS5 третьего поколения — Abt RS5-R. Выглядит Abt RS5-R очень эффектно, но повышение производительности относительно Audi RS5 пока умеренное.

Audi RS5 третьего поколения дебютировал в феврале этого года, он предлагается в кузовах универсал и лифтбек. Поклонники спортивных моделей Audi встретили эту новинку прохладно, потому что из экологических соображений компании Audi пришлось оснастить «третий» RS5 тяжёлой plug-in гибридной силовой установкой, из-за которой снаряженная масса автомобиля выросла примерно на 600 кг по сравнению с Audi RS5 предыдущего поколения и достигла почти 2,4 т.

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Ещё один минус новой гибридной «эр-эски» — необходимость иметь заряженную батарею для получения полной мощности силовой установки и наилучшей разгонной динамики. Сенсорный салон Audi RS5 третьего поколения тоже не вызвал энтузиазма у знающей толк в спортивных машинах публики — пользоваться виртуальными кнопками на ходу неудобно, приходится отвлекаться от дороги.

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Что до тюнеров, то они работают с тем, что есть — раз Audi RS5 стал тяжёлым гибридом, значит будем работать с тяжёлым гибридом. Abt Sportsline на этой неделе выкатила свой Abt RS5-R на базе Audi RS5 третьего поколения. Электрическую часть силовой установки специалисты Abt не трогали, а доработали только 2,9-литровый бензиновый битурбомотор V6: в стоке он выдаёт 510 л.с. и 600 Нм, после прокачки в Abt — 591 л.с. и 680 Нм. В результате максимальная совокупная отдача plug-in гибридной силовой установки выросла с 639 л.с. и 825 Нм до 720 л.с. и 905 Нм. Как эта прибавка сказалась на динамических качествах, Abt не сообщает. Стандартный Audi RS5 набирает первую «сотню» за 3,6 с, максимальная скорость — 250 км/ч (с опциональным пакетом Audi Sport — 285 км/ч).

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Яркий образ Abt RS5-R формирует специально разработанный для этой модели новый аэродинамический обвес из карбона — передний спойлер, передние крылья с «тёрками» воздуховодов в гоночном стиле, расширенные пороги, зеркала с крылышками, развитый задний диффузор и увеличенный спойлер на багажной двери. Подвеска занижена, а новые спортивные стабилизаторы устойчивости уменьшают крены и улучшают управляемость. 22-дюймовые кованые колёса Abt Evo Performance обуты в низкопрофильные шины размерности 315/25 R 22. Градиентная окраска кузова выполняется по желанию.

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Салон Abt RS5-R получил новую отделку микрофиброй Dinamica и дополнительную подсветку от Abt. Подрулевые лепестки переключения передач в ручном режиме выполнены из карбона. Спинки передних кресел и коврики украшены логотипами Abt.

Abt Sportsline выпустит всего 130 экземпляров Abt RS5-R, об ограниченной серии будут напоминать надписи на порогах и центральной консоли.

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Abt RS5-R в кузове лифтбек стоит в Германии от 184 020 евро, в кузове универсал — от 189 110 евро. Позже Abt Sportsline обещает представить второй вариант доработки нового Audi, на котором будет установлена титановая выхлопная система Akrapovič, а мощность plug-in силовой установки будет доведена до 800 л.с.

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1 комментарий
29.10.2026 23:51
Vasissualy Pupkinzon

На колёсах с такой высотой профиля (и с таким весом) даже в Германии опасно ездить.

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