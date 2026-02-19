Audi полностью рассекретила новые «заряженные» лифтбек и универсал RS 5

Производство спортивных пятидверок налажено на заводе в Неккарзульме (Германия), цены уже известны. Первые покупатели получат свои гибридные «эрэски» летом 2026 года.

Изначально семейство Audi A5 составляли лифтбек, купе и кабриолет, однако двухдверки были отправлены в отставку, а линейку пополнил универсал, который ранее продавался под индексом A4. Актуальные пятидверки с ДВС были рассекречены в середине лета 2024 года, тогда же были представлены «подогретые» версии Audi S5 и S5 Avant, а в марте 2025-го семейство дополнили plug-in гибридные версии лифтбека и универсала. Теперь настал черёд «заряженных» модификаций.

На фото: новый «заряженный» лифтбек Audi RS 5

У нового Audi RS5 габариты примерно на 9 см больше по сравнению со стандартным A5, его «мускулистый» профиль создают расширенные крылья, а передняя часть получила большой элемент, который визуально объединяет радиаторную решётку с центральным и парой боковых воздухозаборников. При этом элемент по центру получил рисунок в виде крупных ячеек и красно-чёрную эмблему RS, а боковые имеют узор в более мелкую сетку.

Корма лифтбека и универсала получила массивный аэродимический диффузор в нижней части заднего бампера с интегрированной парой овальных патрубков спортивной выхлопной системы RS. «Монофонарю» достался иной пиксельный световой рисунок. Audi RS5 Avant достался чуть более агрессивный спойлер в верхней части багажной двери, у лифтбека увеличенный (по сравнению с нынешним Audi S5) спойлер расположен на кромке кормы.

«Заряженные» лифтбек и универсал получили переработанные оси, спортивную подвеску RS с инновационными двухклапанными амортизаторами, рулевое управление с иными настройками, а также либо 20-, либо 21-дюймовые колёсные диски, обутые в специально разработанные для этой модели шины. Также модели положены мощные стальные (420 мм на передней оси и 400 мм на задней) или карбон-керамические тормоза бронзового цвета (440 мм спереди и 410 мм сзади), при этом второй вариант экономит спорткарам 30 кг.

﻿Интерьер доступен в различных вариантах отделки, он дополнен контрастной прострочкой в цветах Serpentine green (зелёный) и Brass (бронза). В салоне предусмотрен сенсорный дисплей MMI диагональю 14,5 дюйма, на него благодаря функции Audi driving experience выводится подробный анализ пройденных маршрутов, а на треке она позволяет сохранять время прохождения участков.

На фото: новый «заряженный» универсал Audi RS 5 Avant

Audi RS5 и RS5 Avant оснащаются подключаемой гибридной установкой, в основе которой лежит 510-сильный битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра, его максимальный крутящий момент – 600 Нм. Он работает в тандеме со 177-сильным электромотором (460 Нм), интегрированным в восьмиступенчатый автомат. Совокупная отдача PHEV-системы равна 639 л.с. и 825 Нм.

В состав plug-in гибридной установки «горячих»пятидверок немецкой марки также входит тяговая батарея ёмкостью 25,9 кВт*ч (из них потребителю доступны 22 кВт*ч), запас хода при движении только на электротяге равен 84-87 км (при расчёте по циклу WLTP).

На разгон с места до «сотни» модели требуется 3,6 секунды, а его максимальная скорость равна 285 км/ч (с опциональным пакетом Audi Sport). Ещё «заряженным» моделям досталась новая полноприводная фирменная система quattro с динамическим регулированием крутящего момента. Она способна перераспределять крутящий момент между задними колёсами за миллисекунды.

Производство спортивных пятидверок налажено на заводе компании в Неккарзульме (Германия). Цены на домашнем рынке уже известны: за новый лифтбек Audi RS5 просят не менее 106 200 евро (эквивалентно примерно 9,59 млн рублей по текущему курсу), а стартовая стоимость универсала RS 5 Avant равна 107 850 евро (около 9,74 млн рублей). Живые продажи в Европе начнутся грядущим летом.