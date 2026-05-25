Keine lust: почему настоящий кризис в автопроме ещё даже не начинался

Автомобильная индустрия в целом сейчас напоминает пассажира «Титаника», который стоит уже по колено в ледяной воде и бодро рассказывает окружающим, что у корабля прекрасная отделка кают. Потому что все разговоры про кризис автопрома – это пока даже не кризис. Это лёгкое покашливание перед тяжёлой пневмонией. Настоящее веселье ещё впереди.

Причём парадокс в том, что внешне автоиндустрия выглядит живее всех живых. На автосалонах заявляют сотни новинок. Китайские бренды плодятся быстрее, чем кролики. Электромобили штампуются с такой скоростью, будто человечество завтра запретит бензин и пересядет на батарейки всей планетой. Интерьеры сияют экранами и атмосферной подсветкой – чтобы водителю было не так грустно от размера ежемесячного платежа по кредиту.

Но проблема в том, что рынок уже начал уставать от автомобилей. Нет, не от плохих автомобилей, а в принципе от них. Машина перестала быть событием. Раньше покупка автомобиля была биографическим моментом. Фотографии, счастливые лица, запах нового салона, соседи выходят во двор полюбоваться. Теперь приобретение нового кроссовера вызывает примерно те же эмоции, что замена домашнего роутера. Ага, колёса другие, экран побольше. Ну поздравляем.

Автопром десятилетиями жил в уверенности, что человеку всегда нужна новая машина. Это была религия индустрии. Каждые три года – рестайлинг. Каждые пять лет – новое поколение. Хром, диоды, чуть более злые фары, ещё один экран и обязательное слово «умный» в презентации. Но внезапно выяснилось страшное: современные автомобили стали слишком нормальными. Даже так называемые бюджетные модели сегодня ездят хорошо. Не ломаются. Не сгнивают через три зимы. Не требуют от владельца навыков автослесаря. Только теперь человеку банально незачем менять автомобиль каждые три года.

Особенно сейчас, когда новая машина стоит как почка. Автопроизводители оказались в ловушке собственного прогресса. Словно производители холодильников внезапно обнаружили, что их модели работают по двадцать лет, и люди почему-то не бегут покупать новые ради более агрессивного дизайна формы для льда. Поэтому рынок начинает лихорадочно изобретать причины для обновления.

Огромные экраны! Подписки! Искусственный интеллект! Машина теперь умеет разговаривать, обновляться по воздуху и включать массаж поясницы под медитативную музыку. Но вся эта цифровая мишура плохо скрывает главный ужас – автомобили становятся бытовой техникой. Раньше между Audi, BMW и Mercedes-Benz была философская разница. Теперь это спор операционных систем – один интерфейс тормозит чуть меньше, у другого меню климат-контроля спрятано глубже, а контурная подсветка третьего напоминает интерьер кальянной, пережившей удар молнии. И самое страшное для индустрии – покупатель начал это чувствовать. Посмотрите, как люди сегодня выбирают машины. Не «как рулится», а «какая гарантия». Не «какой характер», а «какой ежемесячный платёж». Автомобиль перестал быть мечтой.

Особенно забавно сейчас выглядит премиальный сегмент. Потому что люкс исторически продавал эмоции, статус и ощущение исключительности. Но когда китайский кроссовер втрое дешевле умеет почти всё то же самое, начинается очень неприятный разговор. Ведь покупателям теперь нужно, чтобы кресло делало массаж, CarPlay не тормозил, а продавец у дилера не разговаривал как сомелье в ресторане с тремя звёздами Michelin.

Брендов стало слишком много. Моделей стало слишком много. А эмоциональной ценности в автомобилях – наоборот, всё меньше. Авторынок начинает напоминать полку с телевизорами в гипермаркете электроники. Сто одинаковых чёрных прямоугольников, различающихся диагональю, ценой и безумством маркетинговых уловок на коробке. Автопром до сих пор считает себя Голливудом, хотя постепенно превращается в рынок стиральных машин.

И вот когда индустрия окончательно это поймёт, тогда кризис и разразится по-настоящему. С исчезновением десятков автомобильных брендов, ценовой войной, закрытием заводов и паникой инвесторов. Потому что главный вопрос будущего автопрома звучит очень неприятно: а что если миру больше не нужно столько автомобилей?