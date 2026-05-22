На Пекинском автосалоне компания Hongqi показала обновлённый седан Н9, для которого эта модернизация стала второй с 2020 года. Внешних перемен немного, зато появился новый интерьер, который нам удалось как следует осмотреть и пощупать.

Без лишних углов

Плановый рестайлинг принёс «девятке» более обтекаемую фронтальную часть, которая стала менее угловатой, что особенно заметно по радиаторной решётке. С ней автомобиль смотрится уже не так пафосно, как раньше, но уж точно не хуже. Бамперы тоже новые, а вот фары головного света с двумя прожекторами с виду не изменились – в отличие от верхних секций, которые обрели иной рисунок. H9 больше не пытается выглядеть как передвижной кабинет для чиновников – скорее, как дорогой китайский отель, где даже воздух пахнет зелёным чаем и стабильностью.

Сзади – о, чудо! – больше нет монофонаря. Боковые секции отныне соединяются лишь хромированной полосой, а рисунок диодов слегка изменился. Дверные ручки теперь обычные, под естественный хват – без выкрутасов. На крыше виднеется лидар новой системы автономного вождения Huawei Qiankun ADS 5. Её 40 датчиков обещают распознавать объекты высотой 14 см на расстоянии 120 метров на скорости 120 км/ч даже в темноте, сквозь дождь и туман. Судя по характеристикам, лидар будет замечать ямы раньше коммунальных служб.

И без кнопок

Интерьер перекроили полностью. На центральной консоли появился новый экран мультимедийной системы – настолько крупный, что в переднюю панель он уже не помещается. Более того, собственный тачскрин появился и у переднего пассажира, только поменьше диагональю. Вся электроника – от Huawei. Система Lingxi 5.0 на базе искусственного интеллекта управляет более чем 600 функциями, отмечают представители Hongqi.

Новые кресла удобны, регулировок хватает даже по длине подушки. Боковая поддержка на удивление развита для представительского седана, на подголовниках есть уютные мягкие подушечки. Типичного для китайских автомобилей нижнего яруса на центральной консоли нет – там расположены картриджи ароматизаторов климатической установки. К слову, боковые дефлекторы по-прежнему управляются вручную, а вот центральные – только через тачскрин.

Руль остался круглым, за что спасибо, кнопки на спицах по-прежнему аналоговые, но металлических барабанчиков теперь по два – это удобно. Селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, а на центральном тоннеле остался лишь многофункциональный контроллер. Отделка консоли и дверей очень похожа на настоящее дерево. Тачскрина в подлокотнике дивана теперь нет – управлять климатом и музыкой задние пассажиры теперь могут с планшета между передними креслами.

Материалы отделки в обновлённом Н9 довольно качественные – как минимум кожа стала заметно нежнее. Приятное впечатление смазывают лишь пластиковые кнопки стеклоподъёмников и неожиданно хлипкие подрулевые переключатели. Пожалели алюминия, а жаль. Зато в салоне просторно как спереди, так и сзади – разве что задние подголовники почти упираются в потолок из-за покатой крыши. Как положено, есть шторки с электроприводом и даже регулировка громкости аудиосистемы на задних дверях.

Сложная техника

Под капотом – гибридная силовая установка на базе 2,0-литрового турбомотора. В Hongqi уверяют, что это первый пример реализации гибридной схемы с продольным, а не поперечным расположением ДВС. Иные характеристики силового агрегата не раскрываются – только средний расход топлива в 4,4 литра на 100 км, правда, неизвестно, по какому стандарту. Подвеска теперь пневматическая, а задняя ось – управляемая. Колёса могут поворачиваться на угол до 16 градусов.

Выглядит любопытно, а как всё это работает на практике, надеемся скоро проверить – обновлённый Н9 наверняка доберётся и до России. Вообще, есть ощущение, что этот седан делали люди, которые лет пять внимательно изучали британский и немецкий премиум, но в какой-то момент вдруг решили перестать жить по чужому техзаданию. Hongqi больше не изображает немецкую серьёзность или британский пафос – кажется, отныне китайцы просто делают всё по-своему.