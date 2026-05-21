Фестиваль обновлений модельного ряда Haval подходит к завершению: представлены модернизированные кроссоверы F7 и F7x. Два брата из ларца, почти одинаковых с лица, получили доработанные силовые агрегаты и слегка усовершенствованный интерьер.

Для семейных пар

Начнём с F7, который позиционируется производителем как семейный автомобиль. Внешне он вообще никак не изменился – наверное, чтобы владельцам нынешней модели не было обидно. Внутри ожидаемо появился новый руль с толстым ободом, а также – главная новинка! – клавиша стояночного тормоза на центральной консоли. Раньше кнопка была виртуальной, за что Haval получил вполне заслуженно свою порцию хейта. Потому что искать «ручник» в недрах экрана – как оплачивать сантехника через криптобиржу: технически возможно, но хочется спросить, кто вообще допустил эту цепочку решений.

Впрочем, приятно, что производитель прислушивается к обратной связи. Мощность беспроводной зарядки выросла до 50 Вт, появились вентиляция смартфона и второй разъём USB – компактный Type-C. В комплектациях «Премиум» и «Техно +» передние кресла теперь оснащены электрорегулировками по восьми направлениям. Обновилась мультимедийная система – отныне здесь тоже прописались сервисы Яндекса и VK Video, а также появился «Смарт виджет» и активный курсор Smart Ball. Ещё немного – и кроссовер начнёт укоризненно спрашивать, почему вы снова не поехали в спортзал.

Под капотом полноприводного F7, так же, как на H7 и Dargo, появился 2,0-литровый турбомотор 4N20A, мощность которого теперь составляет ровно 200 вместо 192 лошадиных сил, а крутящий момент вырос с 320 до 380 Н·м. Переднеприводная версия кроссовера получила модернизированный 1,5-литровый турбомотор 4B15L, который теперь тоже выпускается на заводе в Тульской области – он знаком нам по обновлённому Н3. Мощность осталась прежней – 150 лошадиных сил, однако тяга увеличилась с 230 до 270 Н·м. Похоже, инженеры решили действовать по принципу эспрессо: не обязательно делать больше объёма – главное, чтобы бодрило сильнее.

В паре с моторами трудится всё тот же 7-ступенчатый робот. Обновлённые кроссоверы стали чуть динамичнее: F7 с передним приводом разгоняется до 100 км/ч за 9,3 секунды вместо прежних 10,9. Полноприводная модификация теперь выполняет это упражнение за 8,7 секунды вместо 9,4. Цены стартуют с 2 999 000 рублей за переднеприводную версию «Оптимум» с 1,5-литровым мотором.

Комплектация «Премиум» обойдётся в 3 199 000 рублей, а самая дешёвая полноприводная версия «Оптимум» с 2,0-литровым мотором – в 3 399 000 рублей. Версия «Премиум» чуть дороже – 3 599 000 рублей, наконец, топовая комплектация «Техно +» обойдётся в 3 799 000 рублей.

Для себя любимого

Купеобразный F7x адресован неким индивидуалистам, поэтому внешности автомобиля здесь уделили гораздо больше внимания. Так, весь хром, кроме новых выхлопных патрубков, заменён на чёрный глянец – включая шильдики на багажной двери и название марки. Колёса теперь чёрные, а тормозные суппорты ради пущего эффекта окрашены в дерзкий алый цвет. В интерьере всё то же самое, что у собрата F7 – клавиша «ручника», толстый руль, мощная зарядка и обновлённая мультимедийка.

Поскольку F7x позиционируется как более драйверский вариант кроссовера, он по умолчанию оснащается 2,0-литровым мотором и муфтой подключения задней оси – никаких «турбополторашек» и переднего привода. Выросла и мощность – со 192 до 231 силы, и крутящий момент – с 320 до 380 Н·м. Паспортное время разгона до 100 км/ч, наоборот, сократилось с 9,4 до 7,8 секунды.