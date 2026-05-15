Нива является старейшей моделью в нынешней гамме АВТОВАЗа, ведь её производство началось ещё в апреле 1977 года. С 2021 года внедорожник выпускается под именем Lada Niva Legend, а самой свежей обновкой можно считать модификацию Niva Sport, которая вышла на рынок в апреле прошлого года. Уже давно ожидается появление полностью новой модели, и в прошлом году мы сделали первые рендеры модели на основе фотографий макетов перспективных моделей тольяттинского автопроизводителя.

Сейчас у нас есть возможность более точно воспроизвести внешность модели благодаря патентным изображениям кроссовера. В целом он во многом похож на наши прошлогодние ожидания, при этом у запатентованной Нивы оригинальное оформление решётки радиатора со стилизованными буквами NIVA вместо логотипа. Также автомобиль получил более строгий дизайн переднего бампера. Кузов сохранил глубокую горизонтальную выштамповку, являющуюся отсылкой к оригинальному внедорожнику, и получил три декоративных углубления в задних стойках в его же стиле. Дверные ручки передних дверей сделаны под «естественный хват», задние же встроены в стойки дверей, как и у Dacia/Renault Duster последнего поколения, с которым у новой Нивы немало общего в плане пропорций кузова и некоторых деталей. Это неудивительно, ведь разработка проекта началась ещё по времена сотрудничества с компанией Renault. Что же касается задней части, то здесь расположились относительно компактные горизонтальные фонари, явно вдохновлённые Нивой первой серии, производившейся до 1995 года.

Подтверждённой информации о технических особенностях новинки пока нет, однако ожидается, что в её основу ляжет та же глобальная платформа, на которой сделана Lada Iskra и которая представляет из себя максимально локализованную «тележку» CMF-B (при этом есть версия, что кроссовер позаимствует платформу у Весты). Под капотом могут разместиться те же моторы объёмом 1,6 и 1,8 литра, которые используются на других моделях компании.

Дата возможно премьеры новой Нивы пока неизвестна.