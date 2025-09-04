Гибридные авто ×
Dacia Duster и Bigster получили гибридный полный привод: 48 вольт, бензин и газ

04.09.2025 146 0 0

Румынская марка Dacia, принадлежащая Renault Group, продолжает гибридизацию своих кроссоверов Duster и Bigster: ближе к концу этого года они будут доступны в новой полноприводной версии hybrid-G 150 4x4, в которой задние колёса вращает 31-сильный электромотор, состыкованный с собственной двухступенчатой коробкой передач.

О том, что Dacia Duster получит гибридный полный привод, европейские СМИ сообщали в 2022 году, тогда ещё даже не было представлено нынешнее третье поколение кроссовера, его премьера состоялась в 2023 году, и пока он предлагается с обычным, механическим полном приводом в мягкогибридной версии mild hybrid 130 4x4 c 1,2-литровой бензиновой «турботройкой» (130 л.с., 230 Нм), дополненной 48-вольтовым стартер-генератором, и 6-ступенчатой МКП, мощность на задние колёса отбирает муфта, соответственно под полом проходит карданный вал.

Dacia Duster hybrid-G 150 4x4
Dacia Duster hybrid-G 150 4x4
У новой версии hybrid-G 150 4x4 карданного вала нет: передние колёса здесь вращает та же 1,2-литровая «турботройка», но выдающая уже 140 л.с. и 230 Нм, она снабжена 48-вольтовым стартер-генератором и состыкована с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, который передаёт всю мощность на передние колёса. Задние колёса у такого кроссовера вращает собственный 48-вольтовый электромотор (31 л.с., 87 Нм), состыкованный с двухступенчатым редуктором, этот электромотор питается от 48-вольтовой буферной батареи ёмкостью 0,84 кВт·ч, которую сам же заряжает при торможении и движении накатом. Максимальная совокупная мощность силовой установки — 154 л.с.

Dacia Duster hybrid-G 150 4x4
Dacia Duster hybrid-G 150 4x4
Dacia Duster hybrid-G 150 4x4
Полный привод у версии hybrid-G 150 4x4 работает на скорости до 140 км/ч, дальше только передний привод. Двухступенчатый редуктор на задней оси может отключать задние колёса на любой более низкой скорости ради экономии топлива, но предусмотрен и постоянный полный привод — он активируется в ездовых режимах Lock (максимальная тяга на низких скоростях) и Mud/Sand (грязь/песок). В других ездовых режимах полный привод подключается/отключается автоматически — это Auto (стандартный), Eco (экономичный, когда полный привод включается только в случаях крайней необходимости) и Snow (снег). Кроме того, есть специальный режим Hill Descent Control для контролируемого электроникой движения с горки на скорости от 3 до 30 км/ч.

Dacia Duster hybrid-G 150 4x4

На низких скоростях Duster hybrid-G 150 4x4 может передвигаться исключительно на электротяге — пресс-служба Dacia утверждает, что бóльшую часть времени (60%) в городских поездках бензиновый двигатель будет выключен.

Ещё одна интересная особенность версии hybrid-G 150 4x4 состоит в том, что 1,2-литровый двигатель здесь двухтопливный — он может питаться как бензином, так и сжиженным нефтяным газом, на борту соответственно есть два топливных бака, каждый объёмом 50 л, а общий запас хода достигает 1500 км по циклу WLTP.

Dacia Bigster hybrid-G 150 4x4
Dacia Bigster hybrid-G 150 4x4
Версия hybrid-G 150 4x4 в конце года появится и более крупного кроссовера Dacia Bigster, который, напомним, вышел на рынок в начале этого года и является, по сути, удлинённой версией Дастера. Цены на новые гибридные версии пока не объявлены.

Dacia Bigster hybrid-G 150 4x4
Dacia Bigster hybrid-G 150 4x4
Dacia Bigster hybrid-G 150 4x4
У Дастера вдобавок пересмотрена линейка младших модификаций. На смену битопливной (бензин/сжиженный газ) версии Eco-G 100 с 6-ступенчатой МКП и передним приводом пришла Eco-G 120, где мощность бензинового двигателя увеличена с 100 до 120 л.с.

Переднеприводный мягкогибридный Duster mild hybrid 130 с 6-ступенчатой МКП стал мощнее на 10 л.с. и теперь соответственно называется Duster mild hybrid 140.

Dacia Duster

Наконец полноценный гибридный Duster hybrid 140 с передним приводом заменяется версией hybrid 155 — такая изначально была у Бигстера. Силовая установка здесь состоит из 1,8-литрового бензинового «атмосферника» мощностью 109 л.с., дополненного стартер-генератором, тягового электромотора мощностью 50 л.с., многорежимной автоматической трёхвальной 4-ступенчатой коробки передач с кулачковыми муфтами вместо традиционных дисковых синхронизаторов и буферной батареи ёмкостью 1,4 кВт·ч. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 155 л.с. и 205 Нм, привод тоже только передний.

Dacia Duster
Dacia Duster
Dacia Duster
Добавим, что популярность марки Dacia в Европе продолжает расти: за первые семь месяцев этого года, по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), она реализовала 362 839 автомобилей (+2,7% по сравнению с АППГ).

кроссовер новинки гибридные авто Dacia Dacia Duster Dacia Bigster
