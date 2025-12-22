Хорошее настроение за 500 рублей: первые штрафы за украшенные автомобили

Если новогоднего настроения до сих пор нет, его нужно создать самостоятельно. Например, украсить собственный автомобиль. Красиво? Может быть, да. Но опасно: уже начался сезонный отлов владельцев машин, которые в творческом экстазе переусердствовали в праздничном оформлении своих железных коней. Правда, гаишники показали себя с лучшей стороны.

Не могу сказать, плохо это или хорошо, но такого разгула с новогодними украшениями машин, какой был ещё лет 20 назад, сейчас нет. Редко где увидишь машину, у которой и поводки «дворников», и антенна, и бамперы обёрнуты блестящей мишурой и пластмассовыми еловыми ветками. То ли нет на современных автомобилях такого количества деталей, которые можно оформить подобным образом, то ли настроение у их владельцев не совсем праздничное, то ли они понимают, что за такие вещи можно получить штраф – правила дорожного движения за эти два десятилетия существенно изменились. Однако некоторые всё же решаются демонстрировать свою вполне обоснованную любовь к Новому году и украшают свои машины в полную силу. Но вот сотрудники Госавтоинспекции такие попытки оценивают иначе: для них они часто становятся нарушением, а не способом создать праздничное настроение себе и соседям по потоку. И в этом году, судя по новостям, некоторые автолюбители свои штрафы за это деяние уже получили.

Речь идёт о трёх владельцах машин из Кемерова, которые понесли наказание за гирлянды, установленные на их автомобилях. Вроде ничего необычного, но меня в прямом смысле слова порадовала сумма штрафов – всего 500 рублей. Выписывали их по нелюбимой многими статье 12.5 КоАП РФ – «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"». В зависимости от применения конкретного пункта статьи можно ограничиться либо штрафом в размере тех самых пятисот рублей, а можно схлопотать и лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. И формально инспекторы могли оформить нарушения как раз по этому самому «злобному» пункту с лишением: «Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Гирлянда – это как раз световой прибор, и если ссылаться на Основные положения по допуску ТС к эксплуатации, можно найти сразу несколько причин для оформления серьёзного нарушения. Например, статья 3.1 запрещает эксплуатацию автомобиля, если количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве не соответствуют требованиям, предусмотренным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации. А статья 3.2 предусматривает запрет эксплуатации в случае, если класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации, не соответствует классу такого источника света, предусмотренному изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации. Разумеется, огоньки гирлянд ничему не соответствуют, не так расположены, не предусмотрены конструкцией и далее по списку. И иногда водителей наказывали сурово именно по этим статьям.

К счастью, в этом году инспекторы пока не стали сильно осложнять жизнь провинившимся автомобилистам. Может быть, не хватило оснований для самого жестокого наказания, а может, решили поступить по-человечески. Чтобы там иногда ни говорили про работников ГАИ, но они тоже люди и далеко не всегда считают всех автовладельцев своими врагами. И камеры несправедливые штрафы сейчас выписывают чаще, чем живые люди.

Но всё же предупредим: если превратить свой автомобиль в сани Деда Мороза хочется очень сильно, то хотя бы не забывайте о том, что никакие украшения не должны мешать обзору, закрывать государственный регистрационный знак и светотехнику, гирлянды не могут иметь красные огоньки спереди и белые – сзади. Ну и в любом случае сверкающая всеми цветами электрической радуги машина с большой долей вероятности привлечёт повышенное внимание работников ГАИ. А оно вам надо? Наверное, нет.