Мнение без фильтров ×
  • Хорошее настроение за 500 рублей: первые штрафы за украшенные автомобили

Хорошее настроение за 500 рублей: первые штрафы за украшенные автомобили

22.12.2025 146 2 0
Хорошее настроение за 500 рублей: первые штрафы за украшенные автомобили

Если новогоднего настроения до сих пор нет, его нужно создать самостоятельно. Например, украсить собственный автомобиль. Красиво? Может быть, да. Но опасно: уже начался сезонный отлов владельцев машин, которые в творческом экстазе переусердствовали в праздничном оформлении своих железных коней. Правда, гаишники показали себя с лучшей стороны.

Не могу сказать, плохо это или хорошо, но такого разгула с новогодними украшениями машин, какой был ещё лет 20 назад, сейчас нет. Редко где увидишь машину, у которой и поводки «дворников», и антенна, и бамперы обёрнуты блестящей мишурой и пластмассовыми еловыми ветками. То ли нет на современных автомобилях такого количества деталей, которые можно оформить подобным образом, то ли настроение у их владельцев не совсем праздничное, то ли они понимают, что за такие вещи можно получить штраф – правила дорожного движения за эти два десятилетия существенно изменились. Однако некоторые всё же решаются демонстрировать свою вполне обоснованную любовь к Новому году и украшают свои машины в полную силу. Но вот сотрудники Госавтоинспекции такие попытки оценивают иначе: для них они часто становятся нарушением, а не способом создать праздничное настроение себе и соседям по потоку. И в этом году, судя по новостям, некоторые автолюбители свои штрафы за это деяние уже получили.

Речь идёт о трёх владельцах машин из Кемерова, которые понесли наказание за гирлянды, установленные на их автомобилях. Вроде ничего необычного, но меня в прямом смысле слова порадовала сумма штрафов – всего 500 рублей. Выписывали их по нелюбимой многими статье 12.5 КоАП РФ – «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид"». В зависимости от применения конкретного пункта статьи можно ограничиться либо штрафом в размере тех самых пятисот рублей, а можно схлопотать и лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года. И формально инспекторы могли оформить нарушения как раз по этому самому «злобному» пункту с лишением: «Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Гирлянда – это как раз световой прибор, и если ссылаться на Основные положения по допуску ТС к эксплуатации, можно найти сразу несколько причин для оформления серьёзного нарушения. Например, статья 3.1 запрещает эксплуатацию автомобиля, если количество, расположение, назначение, режим работы, цвет огней внешних световых приборов и световой сигнализации на транспортном средстве не соответствуют требованиям, предусмотренным изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации. А статья 3.2 предусматривает запрет эксплуатации в случае, если класс источника света, установленного в устройствах освещения и световой сигнализации, не соответствует классу такого источника света, предусмотренному изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации. Разумеется, огоньки гирлянд ничему не соответствуют, не так расположены, не предусмотрены конструкцией и далее по списку. И иногда водителей наказывали сурово именно по этим статьям.

К счастью, в этом году инспекторы пока не стали сильно осложнять жизнь провинившимся автомобилистам. Может быть, не хватило оснований для самого жестокого наказания, а может, решили поступить по-человечески. Чтобы там иногда ни говорили про работников ГАИ, но они тоже люди и далеко не всегда считают всех автовладельцев своими врагами. И камеры несправедливые штрафы сейчас выписывают чаще, чем живые люди. 

Но всё же предупредим: если превратить свой автомобиль в сани Деда Мороза хочется очень сильно, то хотя бы не забывайте о том, что никакие украшения не должны мешать обзору, закрывать государственный регистрационный знак и светотехнику, гирлянды не могут иметь красные огоньки спереди и белые – сзади. Ну и в любом случае сверкающая всеми цветами электрической радуги машина с большой долей вероятности привлечёт повышенное внимание работников ГАИ. А оно вам надо? Наверное, нет.

Опрос
А вас когда-нибудь штрафовали за новогоднее украшение автомобиля?
Ваш голос
Всего голосов:
авто и общество ПДД законы Мнение без фильтров
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
22.12.2025 11:50
altersin

Одно время хотел обмотать весь кузов 100-метровой гирляндой, а потом узнал, что унылое законодательство против. Так и осталось мечтой

1
22.12.2025 12:15
Severo

а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям

Уже каждое второе "такси" с выходцами из "тёплых стран" с мигающими как стробоскоп стоп-фонарями, как и на фурах вообще не пойми что стоит ( тек же стробоскопы и глаза на лобовом) и нормально, это можно)

1

Новые статьи

Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK Помните старый анекдот про то, как целую неделю шли упорные бои за избушку лесника, которая переходила из рук в руки? Там все закончилось тем, что пришел лесник и всех выгнал. Вряд ли Subaru... 4248 5 1 21.12.2025
Статьи / Премьеры Автобусы для народа и минивэны для элиты: премьеры Sollers Похоже, это становится доброй традицией Sollers – показ новинок под конец года. В этот раз представление было гораздо менее масштабным, чем в 2024 году, но за непринужденной беседой о важнос... 12401 3 3 20.12.2025
Статьи / Гаджеты Вскрытие показало: что могут автопылесосы за 300 рублей Автомобильный пылесос за 300 рублей кажется идеальным новогодним подарком автолюбителю. Вот только обрадуется ли ему тот, кому его подарили? На что вообще способен такой пылесос и как он уст... 881 2 0 19.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74716 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45356 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17257 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
12 Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость...
5 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK
4 Защищать, а не вредить: чем полимерная сетка радиатора лучше металличе...
Новые комментарии
Change privacy settings