Почему примерзают тормоза и как этого избежать

Основная причина – влага, которая попадает в тормозной механизм. После поездки по снегу или лужам влага оседает на дисках, колодках и в барабанах. Ночью температура падает, вода замерзает, и колодки буквально прихватывает ко льду. Особенно часто это происходит после коротких поездок, когда тормоза не успевают просохнуть.
1. Убедитесь в наличии проблемы
Если машина не едет, но двигатель работает нормально, а ручник отпущен – велика вероятность, что примёрзли тормоза. Часто слышен характерный глухой щелчок или ощущается сопротивление при попытке тронуться.
2. Не переусердствуйте с газом
Пытаться резко сорвать автомобиль с места, нажимая педаль газа до отказа – плохая идея. Так можно повредить колодки, трос ручника или даже трансмиссию. Если тормоза не отпускают сразу – смените тактику.
3. Попробуйте расшевелить машину
Иногда помогает медленное движение вперёд-назад без резких ускорений, враскачку. Лёд трескается, и колодки отпускают. Но делайте это аккуратно, без рывков и паники.
4. Дайте тормозам прогреться
Если есть возможность, прогрейте автомобиль подольше. Тепло от двигателя и выхлопной системы постепенно передаётся и тормозным механизмам. Это далеко не самый быстрый, но безопасный способ.
- После мойки несколько раз затормозите до полной остановки
- Избегайте парковки в глубоком снегу и лужах
- Следите за состоянием колодок – изношенные удерживают влагу
- Не оставляйте машину надолго с мокрыми тормозами
- По возможности не используйте ручной тормоз в сильный мороз
Вывод: примёрзшие в лютый холод тормоза – не редкость, а типичная зимняя история. Чаще всего проблема возникает не из-за поломки, а вследствие наличия лишней влаги и невнимательности к мелочам. Немного профилактики, правильная парковка и отказ от принципа «само как-нибудь высохнет» избавят от утренних сюрпризов. Зимой автомобиль любит аккуратность – и платит за неё предсказуемым поведением.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться