О, декаданс: почему мы живём в эпоху самых странных автомобилей в истории

Самое смешное заключается в том, что рисовать автомобили ещё никогда не было так просто. Компьютерное моделирование достигло невероятного уровня с помощью искусственного интеллекта. Аэродинамика просчитывается суперкомпьютерами. Материалы позволяют создавать практически любую форму. Производственные технологии могут воплотить почти любую фантазию дизайнера.
Но результат почему-то всё чаще напоминает конкурс на лучший холодильник. Посмотрите вокруг. Светодиодная полоса спереди, светодиодная полоса сзади, выдвижные ручки, глухой нос, чёрная крыша, большие, но узкие колёса. Внутри – пустота, кривой руль и экран размером с телевизор. Если убрать с кузова все эмблемы, половину новых автомобилей сегодня не отличат друг от друга даже эксперты.
Автомобильный дизайн впервые в истории начал терять национальность. Ведь раньше всё было просто. Итальянцы рисовали эмоции. Немцы рисовали дисциплину. Американцы рисовали размер. Японцы рисовали странные вещи, которые через десять лет внезапно становились интересными. Даже корейцев можно было узнать издалека. Сегодня дизайнеры словно получили одно и то же техническое задание от одной и той же нейросети.
Сделать современно. Технологично. Футуристично. Сделать так, чтобы аэродинамика была хорошей. И желательно, чтобы автомобиль был похож на смартфон. И к чему мы пришли в итоге? Как я уже говорил, автосалон напоминает полку с телевизорами в магазине электроники. Десятки устройств, которые различаются диагональю, характеристиками и ценой, но выглядят так, будто их разработала одна команда.
Особенно забавно наблюдать за премиальным сегментом, потому что именно он всегда продавал индивидуальность. Дорого. Ведь когда-то один силуэт был дороже любой рекламы. Вы видели машину издалека и сразу понимали, что это Ferrari, Porsche или Aston Martin. А сегодня даже легендарные бренды всё чаще выглядят так, будто боятся выделиться среди конкурентов. И вот тут на сцену выходит… правильно, Ferrari.
Точнее, её новый электромобиль. Эта история сама по себе удивительна. Не потому что Феррари делает электрокар – к этому всё давно шло. А потому что реакция публики оказалась почти единодушной. Люди смотрели на первые изображения и пытались понять, что именно они видят. Ferrari? Серьёзно? А может, китайский стартап? Концепт-кар для выставки потребительской электроники? Хот-хэтч-переросток?
На самом деле этот тостер с Cavallino Rampante на капоте стал идеальным символом нынешней эпохи. Эпохи, в которой даже один из самых узнаваемых брендов в мировой истории автомобилестроения внезапно начинает выглядеть как унылый бытовой гаджет. Словно нейросеть попросили создать не суперкар Ferrari, а некое устройство премиум-класса для перемещения пользователей в пространстве.
И ведь дело даже не в том, красив автомобиль или нет. Красота всегда субъективна. Проблема в другом. Если раньше Ferrari можно было узнать по силуэту за долю секунды, то сегодня приходится сначала посмотреть на эмблему. Для Феррари это почти экзистенциальный кризис – представьте себе рок-звезду, которую публика узнаёт только после объявления ведущего. Вот только Ferrari здесь отнюдь не исключение, ребята.
Легендарная итальянская марка просто оказалась самым громким примером общего недуга. Потому что современный автомобильный дизайн всё чаще проектируется не людьми, а ограничениями. Аэродинамика требует гладких поверхностей. Безопасность требует высоких бортов. Электромобили требуют определённых пропорций. Маркетинг требует сенсорных экранов. Юристы требуют соответствия нормам.
В итоге дизайнер всё больше напоминает человека, которому нужно написать роман, используя только пять разрешённых слов. Неудивительно, что машины начинают походить друг на друга. И есть ещё одна причина – автопроизводители стали панически бояться ошибиться. Посмотрите на знаковые автомобили прошлого. Они были… странными. Да.
Jaguar E-Type был странным. Lamborghini Countach был странным. Первый Porsche Cayenne был странным. Даже Mini когда-то выглядел нелепо. Но именно поэтому их запомнили. Сегодня же большинство новых автомобилей проектируются так, будто главная задача дизайнера – никого не обидеть и не вызвать недоумение у совета директоров. Получается автомобильный аналог корпоративной презентации.
Аккуратно. Безопасно. Современно. И совершенно без характера. Период великого дизайнерского застоя. Эпоха светодиодных монобровей, выдвижных ручек и экранов, приклеенных к панели в последний момент перед дедлайном. А потом, как это уже бывало в истории, маятник качнётся обратно. Люди снова захотят странных автомобилей. Смелых автомобилей, которые можно узнать по силуэту, а не по логотипу. Потому что есть кое-что ещё хуже уродливой машины. Знаете, что? Автомобиль, который невозможно вспомнить через пять минут после того, как он проехал мимо.
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ППКС.
Как хорошо, что мне, по факту, до лампочки все эти самоходные электро-планшето-светодиоды на колёсах, т.к. у меня нет ни денег, ни потребности, чтобы это покупать. Поэтому, эти изделия живут в параллельном мире от меня.
P.S. На днях, прикупил себе Volvo S60 2008 г.в. Вот это, не в пример, машина с узнаваемым дизайном. 😂
И дизайн современных мерседесов, в которых не осталось мерседеса, говорит сам за себя. Если тебе нужно, как упомянутой рок звезде, обильно умащать автомобиль десятками эмблем, как сумку Луи Виттон, это даже не кризис, это ...
Да нету никакого кризиса. Люди повздыхают немного, смирятся и пойдут в автосалон за очередным современным безликим обмылком.
Мне кажется, тут уместна аналогия со смартфонами, когда россыпь дизайнерских решений (вспоминаем Nokia/Samsung/Sony Ericsson/Siemens/Motorola образца 2000-х) - сменили однообразные прямоугольники с экраном на весь корпус. И все уже привыкли, подавляющая масса людей так и ходит с этими безликими прямоугольниками. Со старыми-добрыми кнопочными аппаратами ныне ходят люди, возрастом 50+, ну и, староверы, типа меня (и то, кнопочный Sony Ericsson у меня, как один из).
Хотя, может, я и не прав и будет какой-то другой сценарий. Как говорится, поживём - увидим.
Со смартфонами проблема в том, что руководство смотрело цифры продаж Айфонов и требовало от разработчиков - "сделайте как у Эппл".
Например, управление через виртуальные кнопки на экране появилось еще в 4-й версии Андроид (был у меня такой планшет), но использовали это единицы, большинство штамповало дизайн с одной большой кнопкой двойного действия, подражая Айфону. И только когда появился 10-й айфон с виртуальными кнопками, вспомнили об этом давно известном решении.
Аналогично и с другими решениями - вырез в экране, расположение блока камер, дизайн графической оболочки и т.п.
С автомобилями похожая история. Появляется у кого-то "фишка", через некоторое время другие начинают ее заимствовать, доводя порой до абсурда.
Наболело у шеф-редактора))) понимаю, трудно оставаться в стабильном состоянии когда вокруг тебя меняется реальность, нужно как-то реагировать. Моя деятельность связана с медицинским оборудованием, и таки да, здесь происходят примерно такие же процессы, как и в автоиндустрии. Крутилки, рычажки и просто логичные вещи сменяются тачскринами и нелогичными решениями. И знаете что? Раздражает (заставляет реагировать) на всё это только людей среднего и старшего возраста, привыкших к решениям, следовавших с ними многие годы. У молодых людей все это воспринимается с восторгом и без каких то претензий. Так что мы с вами( аудитория зрелого и старшего возраста) попали в «развилку» времени, где происхдят процессы, противоречащие нашему пониманию о правильном и удобном.
Так правильно и удобно - это как раз крутилки и рычажки, а не тыканье в один экран.
В общем-то всё так и есть. Кроме "итальянского" дизайна Luce. Кто знает, был бы его/её дизайн итальянским, то количество мемов и саркзама могло быть другим. Но дизайн доверили эппло-айфоно-дизайнеру из Солнечной Калифорнии в, которой специфические настроения, видения прекрасного и вот результат. Тут даже ИИ не приложился.
С такими дезигнерскими "находками" как у сегодняшних производителей, не ровен час у вазовской классики наступит ренессанс. Впрочем, от "тройки" с её а-ля спорт торпедо (крупные спидометр и тахометр и ВСЁ) не отказался. Даром, что итальянские дизайнерские корни.
p.s. A Porsche Cayenne до сих пор странный. И несуразный. Но братва довольна. Им канонический 911 чтоб приехать на стрелку и не нужен.
Статья не в бровь, а в глаз. Неудобные безликие обмылки как способ минимизировать риски, эдакий автомобильный конформизм, застывший в металле и пластике. Но так или иначе высокая конкуренция приведёт к тому, что придётся рисковать и делать что-то неформатное, да и не сказать, чтобы альтернативы совсем не было. Кто знает, может всё вообще придёт к индивидуальному дизайну и все разгуляются на всю глубину неуёмной фантазии?
З.ы. А пресловутый Luce от дизайнеров яблофонов - это, пардон, модная электрогомосятина, как неудачная попытка стать "нетакусиком". Некрасиво, не самое совершенное технически (да любой китаец готов дать фору этому "суперкару") и очень дорого. Зато другим будет урок.
Я всё больше убеждаюсь во мнении, что автомобильный дизайн рисуют нейросети. Ну или дизайнеры деградировали до уровня нейросетей и годами проедают солидную зарплату, выдавая в итоге то, что ИИшница состряпает за минуту.