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  • Новый BMW X5 L для Китая: плюс 130 мм к колёсной базе и надежда вернуть былую любовь

Новый BMW X5 L для Китая: плюс 130 мм к колёсной базе и надежда вернуть былую любовь

27.07.2026 306 0 0
Новый BMW X5 L для Китая: плюс 130 мм к колёсной базе и надежда вернуть былую любовь

Всего спустя месяц после премьеры глобального BMW X5 пятого поколения (заводской индекс G65) представлена его растянутая версия для Китая с собственным заводским индексом G78. В продажу новый BMW X5 L поступит только в следующем году.

Компания BMW не так давно начала удлинять «икс-пятый» для Китая: впервые это случилось в 2022 году с кроссовером четвёртого поколения, тогда же «икс-пятый» впервые был локализован в Китае на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive (BBA) в Шэньяне. Китайцы приняли BMW X5 L четвёртого поколения хорошо, первые пару лет он был одной из самых продаваемых моделей в своём сегменте, но сейчас спрос на него падает, как и на весь остальной модельный ряд BMW. По данным самой компании, за первую половину текущего года совместные продажи марок BMW и Mini в Китае снизились на 20,4% до 261 773 автомобилей. С такой динамикой от влияния BMW в Китае через пару лет ничего не останется, но тем не менее новый растянутый «икс пятый» здесь будет.

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Новый BMW X5 L состряпан ровно по тому же рецепту, что предыдущий: колёсная база увеличена на 130 мм до 3165 мм. Насколько выросла длина по сравнению с глобальной версией кроссовера, пока неизвестно, по поскольку принципиальных отличий во внешности между китайской и глобальной версиями нет, то, вероятно, прибавка составила те же 130 мм, то есть габаритная длина нового китайского BMW X5 L — 5124 мм.

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Вся прибавка пошла на пользу пассажирам второго ряда: в китайском BMW X5 L они могут вольготно вытянут ножки вперёд, разместить их на выдвижных подпорках, откинуть спинки назад и с комфортом поспать в дороге. Бодрствующие пассажиры могут смотреть кино на опускающемся с потолка экране с 8K-разрешением. Панорамная стеклянная крыша простирается практически до задних подголовников. Мультимедийная система адаптирована под китайских пользователей, то есть из неё «выпилены» все запрещённые западные программы и заменены китайскими.

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На китайский рынок новый BMW X5 L выйдет только в следующем году, поэтому конкретные модификации пока не объявлены: известно только, что будут бензиновые, гибридные и чисто электрические версии. Электрический кроссовер называется BMW iX5 L.

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Каковы перспективы? Они плохие. Проблема в том, что даже локализованный BMW X5 L стоит в Китае чрезвычайно дорого: а именно от 598 000 юаней (6,9 млн рублей в переводе по текущему курсу) за кроссовер предыдущего поколения. За такие деньги можно взять гораздо более мощный и высокотехнологичный Zeekr 9X «на полном фарше» или любой другой большой свежий кроссовер от раскрученного китайского бренда. Грядущий Xiaomi SkyNomad N90 просто «убьёт» новый BMW X5 L ценой. На что в таком рассчитывает руководство BMW? Видимо, на инерцию: ещё пару лет бизнес BMW в Китае, скорее всего, будет приносить прибыль, затем можно будет постепенно сворачивать лавочку.

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