Авторынок Европы в первом полугодии 2026: доля электромобилей достигла 20,7%

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) рынок новых легковых автомобилей в Европе в январе-июне 2026 года вырос на 5,7% до 5 896 683 шт. Такой результат в условиях геополитической турбулентности стал возможен благодаря взрывному росту спроса на «электрички» (+35,1%), гибридные машины тоже идут нарасхват. Экоактивисты празднуют победу, при этом системный кризис европейской автомобильной промышленности только усиливается. Объясняем, как такое возможно.

Всё дело в том, что хорошие продажи не означают хорошую прибыль: издержки на ведение бизнеса в Европе сегодня так высоки (экоповестка, высокие налоги, социальная нагрузка, очень жёсткое регулирование рынка со стороны властей, долгие согласования новых проектов), что добиться здесь прибыли очень сложно даже при хороших продажах. Все крупнейшие европейские автопроизводители сегодня фиксируют снижение доходов. Даже казавшаяся непотопляемой BMW Group оказалась на пороге кризиса, тогда как Volkswagen Group уже находится в состоянии перехода от кризиса к катастрофе.

Нынешний рост европейскому авторынку обеспечили электромобили, спрос на которые вырос из-за геополитических упражнений президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке: военные действия вылились в скачки цен на нефть и проблемы с её доставкой из-за блокировки Ормузского пролива. Даже компания Tesla, которую в Европе списали в аутсайдеры из-за устаревшего модельного ряда и политических взглядов Илона Маска, сумела резко нарастить продажи электромобилей в этом регионе в первой половине 2026 года, а именно на 54,6% до 170 351 шт.

Статистика ACEA базируется на данных регистраций, которые наиболее точно отражают состояние европейского авторынка, но мы для простоты восприятия будет оперировать словом «продажи», а не «регистрации», потому что так привычнее. К сожалению, ACEA не публикует статистику продаж по моделям, а других источников данных по Европе с открытым доступом сейчас нет. Аналитическое агентство JATO Dynamics, у которого раньше были прекрасные обзоры по Европе со статистикой по моделям, перестало их публиковать с лета прошлого года.

Ниже приводим статистику ACEA за первое полугодие по производителями и отдельным маркам. Увы, расклада по маркам внутри Geely Group, BYD и Chery в этой таблице нет, отметим только, что китайские компании постепенно осваиваются в Европе, их доля будет только расти, в том числе за счёт локализации ключевых моделей на европейских заводах. Вчера, например, было официально объявлено о том, что Geely будет выпускать свои кроссоверы на заводе Ford в Валенсии (Испания).

Далее давайте посмотрим, как европейских рынок новых автомобилей сейчас поделён по типам силовых установок: доля электромобилей по сравнению с первой половиной 2025 года выросла с 15,6% до 20,7%, доля гибридов (без подключения к розетке) увеличилась с 34,8% до 37,3%, доля подключаемых гибридов выросла с 8,5% до 9,8%, доля бензиновых машин снизилась с 28,4% до 22,2%, доля дизельных машин уменьшилась с 9,4% до ﻿7,5%﻿.

Ещё у ACEA есть интересная таблица, показывающая распределение типов силовых установок по странам. Из неё видно, что основными потребителями «электричек» в Европе являются Германия, Франция, Дания, Бельгия, Италия. Любопытно, что Испания, которая стала главным производственным хабом для китайских компаний в Европе, находится в середнячках по потреблению электромобилей, а Нидерланды стали единственной страной, где в первом полугодии не было роста продаж электромобилей.