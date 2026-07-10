Концерн Volkswagen вдвое сократит модельный ряд и хочет закрыть заводы в Германии

Положение немецкого автогиганта продолжает ухудшаться, для его спасения нужны экстренные и довольно радикальные меры, но они встречают сопротивление со стороны профсоюзов и крупных акционеров концерна.

На этой неделе Volkswagen Group опубликовала данные о продажах в первой половине 2026 года: они сократились на 6,3% до 4 125 700 автомобилей. Наибольшее падение зафиксировано в Китае: здесь продажи просели сразу на 25,9% до 973 000 автомобилей.

Также на этой неделе совет директоров Volkswagen Group во главе с Оливером Блюме представил на рассмотрение наблюдательного совета новый антикризисный план, предусматривающий гораздо более масштабные сокращения, чем те, что были заложены в предыдущем плане.

Предыдущий план Zukunft Volkswagen был опубликован в конце 2024 года и представлял собой компромиссную сделку с профсоюзами, предусматривающую сокращение 35 000 рабочих мест без закрытия заводов. На текущий момент этот план уже неактуален — заявленных мер недостаточно, чтобы удержать Volkswagen Group на плаву.

Слухи о новом антикризисном плане Volkswagen Group циркулируют в западных СМИ последние пару месяцев, и вот вчера этот план был представлен официально. Новый план удивителен тем, что в нём очень мало конкретики. Из более-менее понятных мер обозначено намерение сократить производственные мощности концерна с нынешних 10 млн до 9 млн машин в год и сократить модельный ряд на 50% — при этом количество предлагаемых модификаций и комплектаций моделей должно уменьшиться сразу на 75%. От каких именно моделей планируется избавиться, пока неизвестно. По слухам, под нож в первую очередь пойдут устаревшие и плохо продающиеся модели из китайской линейки.

В новом плане также предложено устранить дублирующие друг друга структуры внутри концерна, избавиться от непрофильных по отношению к автомобильному бизнесу активов и широко использовать искусственный интеллект для повышения производительности и скорости разработки новых моделей.

В новом плане нет конкретных предложений о том, сколько рабочих придётся уволить и какое количество заводов закрыть, однако ещё в прошлом месяце информированные источники сообщали, что работы могут лишиться до 100 тысяч человек, а в Германии под угрозой закрытия находятся заводы в Ганновере, Неккарзульме, Цвиккау и Эмдене. Эти слухи стали поводом для акции протеста, организованной профсоюзом IG Metall у штаб-квартиры Volkswagen Group в Вольфсбурге, но она нужна скорее для острастки. Настоящие проблемы концерну могут создать массовые забастовки, какие мы видели в 2024 году перед публикацией плана Zukunft Volkswagen.

Самое интересное, что предложенный советом директоров новый антикризисный план в итоге не был утверждён наблюдательным советом, куда входят представители профсоюзов и ключевых собственников, среди которых есть правительство земли Нижняя Саксония, поддерживающее профсоюзы. Как сообщает Reuters, против этого плана проголосовали 12 членов совета, тогда как поддержали его лишь 7. Вероятно, одна из причин отказа заключается в том, что документ носит слишком рамочный характер и не содержит многих болезненных деталей. Руководство концерна, судя по всему, сознательно избегает преждевременно раскрывать наиболее жёсткие меры, поскольку это могло бы спровоцировать новую волну протестов и парализовать работу европейских предприятий.

Наблюдательный совет с весны бьёт тревогу и прямо говорит о том, что без радикальных изменений в бизнес-модели концерн Volkswagen ждёт катастрофа, поэтому члены совета ждут от правления более конкретного и убедительного антикризисного плана. Оливеру Блюме и другим директорам не позавидуешь: они зажаты в тисках между законодательством ЕС с его насаждением экоповестки и противоречивыми требованиями собственников.

Журнал Auto Motor und Sport сообщает, что завод в Оснабрюке (Германия), производство автомобилей на котором должно прекратиться в 2027 году, планировалось продать израильской оборонной компании Rafael для выпуска компонентов системы противовоздушной обороны «Железный купол», но сделку заблокировало правительство Катара, тоже владеющее крупным пакетом акций Volkswagen Group и представленное в наблюдательном совете через свой суверенный фонд. Таким образом, будущее завода в Оснабрюке снова повисло в воздухе. То же самое можно сказать и про весь концерн Volkswagen. Мы с тревогой продолжаем наблюдать за развитием событий.

