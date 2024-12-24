Volkswagen и профсоюзы достигли компромисса: сокращения будут, Golf сошлют в Мексику

Переживающий управленческий и экономический кризисы концерн Volkswagen под давлением профсоюзов, организовавших крупнейшие в истории Volkswagen забастовки, согласился не закрывать заводы в Германии, но сокращать работников «социально ответственным способом» всё же придётся. До 2030 года работы лишатся 35 000 человек, а общая производственная мощность немецких заводов Volkswagen сократится на 734 000 машин в год. Производственные планы Volkswagen в связи с грядущими сокращениями существенно изменены: в частности, сборку Volkswagen Golf актуального восьмого поколения в 2027 году перенесут из родного немецкого Вольфсбурга в мексиканский город Пуэбла.

В сентябре концерн Volkswagen объявил о намерении начать массовые сокращения в Германии и закрыть здесь несколько заводов, так как сейчас у Volkswagen слишком большой избыток производственных мощностей. Позже стало известно о том, что Volkswagen намерен осуществить аналогичные процедуры в Китае — закрыть лишние заводы и расстаться с рабочими. Немецкие рабочие, однако, сумели за себя постоять и с помощью профсоюзов с ноября начали бастовать. В двух прошедших забастовках приняли участие более 100 000 человек — прежде таких массовых забастовок за 87-летнюю историю Volkswagen не было, и профсоюзы грозили ещё более массовыми и к тому же бессрочными протестами. Из 650 000 действующих сотрудников Volkswagen по всему миру примерно 300 000 находятся в Германии, так что у протестов оставался потенциал для роста.

Руководству Volkswagen пришлось вступить в тяжелейшие переговоры с профсоюзами, главным среди которых является IG Metall, они длились пять раундов, последний раунд состоялся в конце прошлой недели и длился 70 часов! В результате аккурат к католическому Рождеству стороны пришли к компромиссу, на выходе получился презентованный сегодня широкой общественности план с незамысловатым названием Zukunft Volkswagen (переводится с немецкого на русский как «будущее Volkswagen»), этот план должен в перспективе привести к снижению расходов компании Volkswagen, которая является частью одноимённого концерна, на 15 млрд евро в год.

Итак, Volkswagen согласился не закрывать ни один из своих действующих заводов в Германии, но их общую мощность уменьшат, о чём мы сказали выше, 35 000 человек попадут под сокращение до 2030 года, а в качестве оперативных антикризисных мер рабочие согласились отказаться от различных бонусов и повышения зарплат, менеджменту тоже срежут бонусное довольствие.

Производство Volkswagen Golf на заводе в Вольфсбурге

По находящимся в Германии заводам расклад такой: головное предприятие в Вольфсбурге вернётся к реализации ранее отменённого плана по освоению производства электрического хэтчбека Volkswagen ID.3 и родственного Cupra Born, при этом производство этих моделей на заводе в Цвиккау будет свёрнуто, время переезда пока не названо. Volkswagen Golf восьмого поколения, которому, напомним, ещё жить и жить, в 2027 году сошлют из Вольфсбурга в Мексику, но будущий электрический Golf на платформе SSP, который ожидается лишь к концу десятилетия, планируется всё же выпускать в Вольфсбурге. Вместо нынешних четырёх сборочных линий в Вольфсбурге останутся только две.

Производство Volkswagen ID.3 на заводе в Цвиккау

Завод в Цвиккау, откуда скоро уедут Volkswagen ID.3 и Cupra Born, фактически отойдёт Audi, сборка электрических кроссоверов Audi Q4 e-tron здесь продолжится. Возможно, в будущем это предприятие нагрузят ещё какими-нибудь операциями. К слову, завод Audi в Брюсселе всё же будет закрыт в конце февраля 2025 года, но эта история находится за рамками сделки компании Volkswagen с профсоюзами.

Стеклянная мануфактура в Дрездене

Самая бессмысленная и неэффективная Стеклянная мануфактура Volkswagen в Дрездене, которая сейчас выпускает небольшими партиями Volkswagen ID.3, прекратит производство автомобилей в следующем году, но закрыта не будет. Площадке найдут некое альтернативное применение, хотя не очень ясно, что тут можно делать. Можно было бы по примеру завода Fiat в Линготто сделать из Стеклянной мануфактуры в Дрездене что-то вроде дома культуры Volkswagen, но эта роль давно и прочно занята заводом в Вольфсбурге, при которым есть целый парк развлечений для клиентов и просто праздношатающихся.

Производство VW T-Roc Cabriolet на заводе в Оснабрюке

Завод в Оснабрюке, ранее принадлежавший компании Karmann, сейчас производит Volkswagen T-Roc Cabriolet и Volkswagen Arteon, у которых не будет преемников. Карьера Arteon завершится в ближайшее время, а вот T-Roc Cabriolet будет выпускаться аж до середины 2027 года. Что делать после этого с заводом в Оснабрюке, компания Volkswagen пока не знает — будет искать варианты.

В общем, план Zukunft Volkswagen — так себе, что, впрочем, вполне естественно для компромисса: рабочие всё-таки пострадают, а у компании Volkswagen на балансе останутся минимум два совершенно не нужных ей завода. Также в плане Zukunft Volkswagen зачем-то указана «согласованная цель» стать к 2030 году технологическим лидером и крупнейшим в мире автопроизводителем. Помнится, десять лет назад компания Volkswagen обещала к 2025 году стать крупнейшим в мире производителем электромобилей. Что из этого вышло, мы сейчас наблюдаем «во всей красе».

