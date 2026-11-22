Когда речь заходит о созданных в Австралии спорткарах, первым делом вспоминаются весьма интересные разработки спортивного отделения фирмы Holden – HSV (Holden Special Vehicles). Однако это отделение существовало исключительно благодаря доброй воле топ-менеджеров General Motors. Которые решили в 2017 году фирму Holden упразднить, и вместе с ней исчезло и отделение HSV. Но история спорткаров с клеймом «Made in Australia» на этом не закончилась.

Братская кооперация

Первые австралийские спорткары появились ещё в шестидесятых годах прошлого века, когда в 1962 году братья Кэмпбелл, Грэм и Уинстон Болвелл основали фирму Bolwell Car Company. Все трое были помешаны на спортивных автомобилях и автогонках, а Грэм Болвелл одно время даже проходил стажировку в фирме Lotus и перенимал опыт конструирования спорткаров у легендарного конструктора Колина Чэпмена. Именно Грэм отвечал за разработку машин, а два остальных брата взяли на себя организацию производства и сбыта. С шестидесятых годов Bolwell разработала несколько моделей спортивных автомобилей, из которых по-настоящему известным стал спорткар Bolwell Nagari. Его можно назвать первым серийным австралийским спортивным автомобилем.

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Машина создавалась с оглядкой на Lotus Elan, что неудивительно, учитывая, где набирался опыта Грэм Болвелл. Конструкция спорткара была достаточно простой, можно сказать – примитивной: рама из стальных труб, моторы и четырехступенчатая коробка передач Ford, рулевое управление Austin и изготовленные Bolwell самостоятельно подвески, стеклопластиковый кузов и салон. С 4,9-литровой «восьмеркой» Ford 302 мощностью 220 л.с. машина разгонялась до 210 км/ч, а 5,8-литровый мотор Ford 351 мощностью 285 л.с. позволял разогнаться уже до 241 км/ч. Bolwell Nagari выпускался в кузовах купе и родстер и в зависимости от модификации весил от 927 до 1038 кг. Длина автомобиля составляла 4,01 метра, ширина – 1,67 м, высота – 1,11 м, колесная база – 2,35 м. С 1969 по 1974 год было выпущено сто купе и 18 родстеров.

Фото: Wikipedia.org

Все-таки зря говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. После прекращения выпуска Bolwell Nagari австралийская компания продолжала в весьма неспешном темпе собирать другие свои модели, вызывающие стойкие ассоциации с гаражными самоделками. Но в середине нулевых годов Кэмпбелл Болвелл вспомнил, что когда-то его компания выпускала вполне серьезные спорткары, и предложил своему брату Грэму разработать второе поколение Nagari. Аккурат к сорокалетию спорткара первого поколения.

В этот раз все делалось «по-взрослому»: карбоновый монокок с передним и задним подрамниками, кузовные панели из углепластика, подвеска от Chevrolet Corvette, а вот с двигателем австралийцы на первых порах дали маху. В 2008 году на Сиднейском автосалоне был представлен Bolwell Nagari 300, который оснащался 3,5-литровым двигателем Toyota 2GR-FE. Тем самым, что устанавливался на множество моделей японской компании, например, на Toyota Camry. Разумеется, с мотором провели «воспитательную работу», снабдили нагнетателем и довели мощность до 375 л.с., однако для настоящего спорткара, пусть и весившего менее 950 кг, такой мощности было маловато. Поэтому купить Bolwell Nagari 300 изъявили желание только пять человек.

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Грэм Болвелл без особой спешки взялся переделывать машину, которая в 2018 году получила имя Nagari 500. Спорткар оснастили атмосферной 6,2-литровой «восьмеркой» General Motors LS3 мощностью 506 л.с. (550 Нм) и шестиступенчатой ручной коробкой передач от Audi. Вес машины хоть и вырос до 985 кг, однако на покорение первой сотни ей требовалось всего три секунды, а максимальная скорость превышала 300 км/ч. Но самое главное, что за Bolwell Nagari 500 просили 165 тысяч долларов США. Именно это обстоятельство позволяет машине до сих пор находится в статусе серийно выпускаемой. Вернее, мелкосерийно. А если уж называть вещи своими именами, то – штучно, что для фирмы Bolwell является обычным делом. Ведь за все время своего существования с 1962 года она произвела менее тысячи автомобилей. Результат, конечно, не сильно впечатляет, но это смотря с кем сравнивать.



Несостоявшийся конкурент Ferrari

Когда 26 сентября 1999 года британский пилот Джонни Херберт за рулем Stewart-Ford выиграл Гран-При Европы, среди праздновавших эту победу наверняка был и австралийский дизайнер-аэродинамик Мэтью Томас. Несколько лет он проработал в английской команде и, без сомнения, внес в победу Stewart свой вклад. Однако когда Джонни Херберт пересекал финишную черту Гран-При Европы, Томас отношения к команде уже не имел, а занимался проектированием собственного суперкара Joss. Впрочем, это не мешало ему поддерживать со Stewart хорошие отношения.

Фото: Wikipedia.org

Еще в 1998 году Томас сделал амбициозное заявление о том, что основанная им фирма Joss Developments создаст спорткар, характеристики которого будут сопоставимы с характеристиками Ferrari и Lamborghini. Подобными заявлениями давно кого-то сложно удивить, поэтому на Томаса мало кто обратил внимание, особенно когда выяснилось, что вся его фирма занимает небольшое помещение, а штат работников составляет всего 12 человек. Причем и работниками-то их назвать было нельзя. Это были энтузиасты, которые занимались разработкой спорткара в свободное от основной работы время и по выходным. Никакого серьезного финансирования у проекта не было, а все расходы Томас оплачивал из своего кармана.

Тем не менее в 2004 году на автосалоне в Мельбурне был представлен среднемоторный спорткар Joss JT1. В основе машины лежала пространственная рама из хромомолибденовых труб, на которой крепились кузовные панели из композитных материалов. Перед задней осью размещался 6,8-литровый восьмицилиндровый двигатель, позаимствованный у Holden, мощностью 446 л.с. С двигателем на пару трудилась пятиступенчатая механическая коробка передач Porsche G50. Длина автомобиля составляла 4,32 м, ширина – 1,84 м, высота – 1,12 м, колесная база – 2,56 м, масса – 940 кг. По уверению разработчиков, на покорение первой сотни машине требовались три секунды, а максимальная скорость превышала 300 км/ч. Внешность Joss JT1 имел достаточно «усредненную» и напоминал несколько спорткаров сразу. Например, при открытых дверях он смахивал на Ferrari Enzo, а передняя часть вызывала ассоциации с McLaren F1. В общем, это был самый настоящий «сборник цитат», пусть и с неплохими характеристиками, а вот цена в полмиллиона долларов многих отпугнула. Дороговато для безвестного спорткара, собранного в далекой Австралии, по сути, «на коленке». Однако, если верить Томасу, после автосалона к машине проявили интерес аж четыре покупателя. Что было не так уж и плохо при запланированном тираже 25 машин.

Как это нередко бывает, после Мельбурнского автосалона в течении нескольких лет о Joss не было ни слуху, ни духу, однако все это время Томас и его единомышленники дорабатывали машину. Они хотели заменить двигатель Holden на пятилитровую «восьмерку» мощностью 563 л.с., а вместо коробки передач Porsche планировалось установить агрегат фирмы Albins. Причем специально разработанный для Joss JT1, который переименовали в Joss JP1. С новыми мотором и коробкой максимальная скорость доработанного спорткара должна была составить 340 км/ч.

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Сотрудничество с Albins влетело Томасу в серьезную копеечку и по факту поставило на проекте крест. Представив в 2011 году все на том же Мельбурнском автосалоне обновленный Joss JP1, Томас пытался изыскать средства на доведение машины до стадии серийного производства. В 2013 году он был вынужден начать краудфандинговую кампанию, пытаясь собрать всего-то 480 тысяч долларов. Но даже такую сумму ему наскрести не удалось, после чего Joss Developments прекратила все работы над машиной, а единственный суперкар Joss был продан в 2016 году некоему покупателю, который предпочел не разглашать ни свое имя, ни цену машины.



Громкое имя и короткая жизнь

В 2018 году свет увидел самый экстремальный спорткар из всех, какие когда-либо создавались в Австралии. Сын трехкратного чемпиона Формулы-1 Джеки Брэбэма Дэвид решил отпраздновать семидесятилетний юбилей гоночной карьеры отца выпуском суперкара Brabham BT62 стоимостью один миллион фунтов стерлингов ($1,4 млн). В пригороде Аделаиды была открыта небольшая фабрика новообразованной фирмы Brabham Automotive, где и планировалось выпускать суперкар. Причем первоначально машина позиционировалась как исключительно гоночный автомобиль, но впоследствии Brabham Automotive стала предлагать и дорожную версию. За доплату в 150 тысяч долларов в конструкцию можно было внести необходимые изменения, позволяющие эксплуатировать спорткар на дорогах общего пользования.

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Среднемоторный Brabham BT62 имел карбоновые монокок и кузовные панели, оснащался 5,4-литровой «восьмеркой» мощностью 710 л.с. (667 Нм) и шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Длина машины составляла 4,46 м, ширина – 1,92 м, высота – 1,2 м, колесная база – 2,69 м. Трековая модификация весила 972 кг, гражданская – 1100 кг. Первую сотню машина преодолевала за 2,7 секунды, максимальная скорость составляла 320 км/ч.

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Дэвид Брэбэм планировал выпустить суперкар ограниченным тиражом в 70 суперкаров и даже выставить его на 24-х часовой марафон в Ле-Мане, который он выигрывал три раза. Но, как это нередко бывает, проект начали преследовать финансовые проблемы, начались разногласия с партнерами, и в 2024 году фирма Brabham Automotive объявила о своем закрытии. Сколько было выпущено спорткаров Brabham BT62 и каких модификаций – об этом история умалчивает. Но, судя по цене, вряд ли за машиной выстраивались очереди из потенциальных покупателей.

Изделие гаражных умельцев

Точно так же неизвестно количество выпущенных австралийских суперкаров Carbontech Redback Spyder. Машину представила в 2006 году на Мельбурнском автосалоне местная фирма Carbontech, до этого занимавшаяся выпуском реплик известных автомобилей, например, Lamborghini Countach. За годы деятельности австралийцы поднаторели в производстве углепластиковых кузовных панелей и решили удивить если не весь мир, то хотя бы родную Австралию спорткаром собственной разработки. Глава фирмы Ник Томкинсон изыскал необходимые средства, коих хватило на создание Carbontech Redback Spyder, хотя справедливости ради стоит сказать, что вряд ли в разработку были вложены огромные деньги, так как автомобиль являлся фактически гаражной самоделкой.

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Основой машины стала пространственная рама из стальных труб, к которой крепились кузовные панели из углепластика. «Сердце» спорткара – 5,7-литровый восьмицилиндровый двигатель General Motors LS1 мощностью 450 л.с., c которым в паре работала шестиступенчатая механика Getrag. Машина получилась весьма компактной и легкой: длина 4,21 м, ширина – 1,98 м, колесная база – 2,6 м, масса – 907 кг. По уверениям разработчиков, она могла разгоняться до 320 км/ч, а первую сотню преодолевала за 3,3 секунды в версии купе и за 4,0 секунды в версии родстер. Характеристики неплохие, но цена в 180 000 – 190 000 долларов США в зависимости от модификации за гаражную самоделку интереса к машине не вызвала. Не исключено, что автомобиль так и остался изготовленным в количестве двух экземпляров: предсерийный прототип и спорткар, сделанный к Мельбурнскому автосалону.



