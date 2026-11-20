Пытаясь улучшить «торговые отношения между Японией и США» – это цитата из одного из ранних пресс-релизов Тойоты – японские компании решили поставлять свои автомобили американского производства в Страну восходящего солнца. Для этого Япония упростила правила ввоза сделанных в Штатах машин. Первой стала как раз Toyota, она вывела на домашний рынок кроссовер Highlander и пикап Tundra, выпускаемые в Индиане и Техасе соответственно. Затем к инициативе присоединился Nissan: в начале лета текущего года японцам стал доступен паркетник Murano (его делают в штате Теннеси). И в июне же фирма Subaru сообщила о том, что рассматривает возможность запуска продаж в Японии большого трехрядного кроссовера Ascent, который с 2018 года выпускают в Индиане (на некоторых других экспортных ранках модель известна как Evoltis). Так вот теперь объявлено о том, что этот SUV получил «зеленый свет» для японского рынка.

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В Японии появится партия из 150 кроссоверов Subaru Ascent американского производства – по крайней мере, на первом этапе. Причем право на покупку разыгрывают в лотерею. Она стартовала накануне, 19 ноября, и продлится по 29 ноября. Доработок специально для японского рынка практически нет. Разве что спереди появилось крепление для номерного знака. То есть японцам будет доступен Ascent с левым рулем. К слову, Nissan переделывать салон Murano тоже не стал.

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Длина Subaru Ascent равна 5000 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1820 мм, колесная база – 2890 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 220 мм. Японцам предложат семиместный кроссовер, тогда как в США еще доступна восьмиместная версия.

В Японии Subaru Ascent будет представлен в единственной топовой комплектации Touring. Цвет кузова можно выбрать – белый, серый или голубой. В списке оборудования значатся: светодиодная оптика, 20-дюймовые диски, электропривод багажной двери, панорамный люк, мультимедийная система с вертикальным экраном диагональю 11,6 дюйма, трехзонный климат-контроль, подогрев руля, подогрев сидений первого и второго рядов, вентиляция передних кресел, аудиосистема Harman Kardon с 14 динамиками и комплекс систем безопасности EyeSight (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.). Причем в Subaru честно предупреждают, что этот набор EyeSight предусмотрен для стран с правосторонним движением, так что в Японии его «эффективность может быть не полностью реализована».

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Техника такая же, как в США. Subaru Ascent оснащается оппозитным четырехцилиндровым турбомотором 2.4 мощностью 264 л.с. и клиноцепным вариатором Lineartronic. Кроссовер по умолчанию полноприводный.

Цена Ascent уже известна – 7 700 000 йен, что эквивалентно примерно 4 млн рублей по актуальному курсу. Таким образом, кроссовер оказался самой дорогой моделью в японской гамме Subaru.