С автомобилями компании Li Auto всё было просто: большой семейный кроссовер, несколько экранов, удобные кресла и гибридная установка, избавляющая от необходимости искать розетку перед поездкой. Однако новый L8 пошёл дальше. Здесь руль не связан с колёсами механически, подвеска умеет жонглировать отдельными колёсами, а электроника обрабатывает данные с целого арсенала датчиков. Кажется, китайцы решили, что механика – для консерваторов.

Пять мест и один большой экран



Сразу уточним: новый L8 – не рестайлинг давно знакомого шестиместного кроссовера, хотя внешне так не скажешь. Модель полностью перекроили и сделали пятиместной, а дизайн решили особо не менять, потому что, мол, от добра добра не ищут. И коли уж другие автопроизводители до сих пор копируют это узнаваемое решение, значит, Li Auto всё делает правильно. С этим, конечно, можно спорить, но в деталях автомобиль всё же слегка изменился – ему чуть добавили острых граней спереди и сзади.

​Как нынче модно, четыре кресла в салоне умеют принимать положение Zero Gravity: спинки откидываются до 55 градусов, а на втором ряду есть выдвижные оттоманки с электроприводом. В режиме нулевой гравитации пространство для ног сзади увеличивается с 970 до 1300 мм, а от головы до потолка получается добрый метр. Если выгнать среднего пассажира и опустить центральный подлокотник, в нём можно найти пару подстаканников, разъём USB и беспроводную зарядку.

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Что приятно, кнопок не пожалели. На задних дверях есть кнопки подогрева, вентиляции, массажа, а также включения и даже выключения нулевой гравитации. Передняя панель, руль, центральный тоннель и дверные карты новые. Приборной панели больше нет – её роль теперь выполняет крупный проекционный дисплей, а перед водителем и пассажиром растянулся 29-дюймовый экран с разрешением 6K. Сзади – выдвижной потолочный монитор диагональю 21 дюйм и разрешением 4K.

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За звук отвечает аудиосистема Pristine Halo Theater собственной разработки – с 27 динамиками, мощностью 4720 Вт и пространственной схемой 7.3.4. Есть шестизонный (спереди раздельно настраивается верхняя и нижняя половина салона) климат-контроль, электрические шторки и термобокс объёмом 10 литров между передними креслами. Разумеется, четыре пассажира получили подогрев, вентиляцию и массаж. Пятому достался только ремень безопасности. Мультимедийную систему дополнили сервисами Яндекса: картами, книгами, музыкой, заправками (и зарядками) и «Кинопоиском». Если пассажирам и этого мало, им явно нужен санаторий.

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Гибрид без механической связи



Силовая установка L8 – последовательная. Тут всё по классике: колёса вращают два электромотора, по одному на каждой оси, а бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с. работает генератором и подзаряжает батарею. С колёсами он механически не связан. Суммарная мощность силовой установки – 571 сила, крутящий момент – 710 Н·м. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,8 секунды.

Никель-марганец-кобальтовая батарея ёмкостью 72,7 кВт·ч поддерживает ультрабыструю зарядку формата 5С: в этом случае пополнить её заряд с 10 до 80% можно примерно за десять минут. Жаль, что таких станций в России пока вроде бы нет – по крайней мере, в публичном доступе. Запас хода L8 на электротяге – 353 км по стандарту WLTC, суммарный, с полным баком как минимум 95-го бензина – до 1385 км. Максимальная скорость – 200 км/ч.

Электронное шасси на стероидах



Одна из главных технических изюминок новой модели – рулевое управление по проводам: механической связи между рулём и колёсами нет, команды передаются электроникой. Передаточное отношение меняется программно – в самом остром режиме руль делает чуть больше одного оборота от упора до упора. Тормоза тоже управляются электроникой, но для российского рынка привод оставили электрогидравлическим. У машин для домашнего рынка гидравлики нет.

Задние колёса поворачиваются на угол до семи градусов, благодаря чему радиус разворота составляет всего 5,1 метра. Для таких габаритов – отличный показатель. У исполнения Ultra – пневмоподвеска, у топовой версии Livis – 800-вольтовая гидропневматическая подвеска с независимым управлением каждым колесом, активным подавлением кренов и автоматической регулировкой дорожного просвета в зависимости от скорости.

Система не просто меняет сопротивление амортизаторов, она активно управляет каждым колесом – заявленная сила воздействия каждого гидромотора превышает 10 000 ньютонов. Так электроника борется с кренами, клевками и приседанием кузова. Различается и вычислительная начинка. У Ultra – процессор ADAS на 1280 TOPS, один лидар и десять радаров, 48 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.

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У Livis – два процессора суммарной производительностью 2560 TOPS, 80 ГБ памяти, накопитель 384 ГБ и четыре лидара: передний ATL-P и три твердотельных с переменным фокусным расстоянием – два боковых и задний. Для мультимедийной системы предусмотрен отдельный чип Qualcomm Snapdragon 8797 Elite: 32 ГБ оперативной памяти у Ultra и 48 ГБ у Livis, накопитель – 256 ГБ.

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Коротко, но показательно



Короткого заезда на закрытой асфальтовой площадке хватило, чтобы понять, насколько большой и тяжёлый L8 послушен командам. Хорошо заметны резкая реакция на педаль тока, быстрый отклик руля и способность шасси удерживать кузов при перестроениях и объезде препятствия. Пятиметровый кроссовер неохотно демонстрирует привычную для крупных SUV инерцию – задняя ось помогает вписываться в повороты, а активная подвеска гасит крены, продольную и поперечную раскачку.

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Новый Li L8 интересен не количеством экранов и не очередным обещанием премиального уровня комфорта. Это один из редких китайских кроссоверов, в которых действительно есть о чём поговорить. Правда, в конце неизбежно возникнет вопрос цены. Итак, на выбор есть колёса диаметром 21 или 22 дюйма, пять однотонных цветов кузова и четыре двухцветных схемы с золотистой крышей – последние доступны только для топовой версии Livis. Для салона предусмотрены три двухцветные схемы.

В конфигураторе можно зависнуть надолго – особенно если считать не только оттенки, но и деньги. L8 Ultra обойдётся в 10 390 000 рублей, L8 Livis ещё дороже – 11 690 000 рублей. При этом L8 не дополнит модельный ряд Li Auto, а заменит в нём кроссовер L7, который предлагается за 7 650 000 рублей. За двухцветную окраску придётся доплатить ещё 200 000 рублей, 22-дюймовые колёса – 100 000 рублей, выдвижные пороги – ещё 100 000 рублей, а если кому-то нужен фаркоп – будьте добры выложить ещё 60 000 рублей.

Li L8 – любопытная демонстрация того, как далеко зашла автомобильная электроника. А при цене почти в 12 миллионов даже золотистая крыша выглядит не столько дизайнерским решением, сколько небольшим вкладом в укрепление самооценки. Хотя надо отдать должное: технически у Li есть чем оправдать амбиции. Другое дело, что покупателю ещё предстоит решить, готов ли он их оплачивать.