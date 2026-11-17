Новинка, скорее всего, появится у дилеров в РФ в начале 2027 года. Компания обещает рассекретить технические характеристики в январе.

Avior представляет собой бренд коммерческих автомобилей, под ним на данный момент выпускается продукция китайских марок, принадлежащих концерну SAIC. Актуальная российская линейка включает в себя грузовые, грузопассажирские фургоны и микроавтобусы Avior G10 и V90. Сейчас бренд готовит ещё одну новинку, на этот раз её роль исполнит пикап, его название пока держится в секрете.

На фото: новый пикап Avior

Сейчас пресс-служба Avior рассекретила фотографии грядущего большого пикапа. Судя по ним, у новинки будет кузов с полноценной двухрядной кабиной, массивная радиаторная решётка с названием марки и рисунком из пластиковых многоугольников, большие вертикальные фары, рельефные выштамповки на капоте, пластиковый обвес по периметру кузова, «оквадраченные» накладки на колёсные арки, а также двухцветные колёсные диски.

Ещё в профиль можно увидеть рейлинги на крыше, стандартные наружные зеркала, дверные ручки под привычный хват и подножки. А корма имеет свою подножку для доступа к грузовому отсеку, огромную хромированную надпись с названием бренда на откидном борте, вертикальные фонари по бокам. На кромке крыши имеется небольшой спойлер, в нижнюю часть заднего бампера интегрированы светоотражатели.

В компании сразу отметили, что «новинка станет продолжением сотрудничества с компанией Maxus»: напомним, эта марка входит в состав поднебесного концерна SAIC. Судя по фото, новый Avior окажется близнецом Maxus Interstellar X, его габаритная длина равна 5500 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1874 мм, а расстояние между осями составляет 3300 мм.

На фото: Maxus Interstellar X

Пресс-служба Avior пообещала раскрыть технические характеристики своего нового грузовика в январе 2027 года. Можно предположить, что до РФ доберётся дизельная версия модели. Отметим, в гамме «донора» числится 224-сильный турбодизель объёмом 2,5 литра, его максимальный крутящий момент составляет 520 Нм. Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом ZF.

На фото: салон Maxus Interstellar X

На домашнем рынке дизельный пикап Maxus имеет полный привод с автоматической муфтой отбора мощности на переднюю ось, есть понижающая передача в раздаточной коробке. Базовой версии положен неразрезной задний мост на рессорах, у исполнений побогаче – независимая задняя подвеска и блокировки межколёсных дифференциалов.

Стоимость новинки Avior, которая, скорее всего, появится в продаже в начале следующего года, будет обнародована позже. В Китае стартовая цена ближайшего родственника – Maxus Interstellar X – на сегодняшний день составляет 185 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,28 млн рублей по текущему курсу.