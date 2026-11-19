FangChengBao Tai 9 от BYD: прячущийся руль и кресло-качалка. Полный привод – уже в базе

В предсерийном виде кроссовер FangChengBao Tai 9 с несущим кузовом дебютировал в августе. Товарную версию показали в сентябре, тогда же в Китае открыли прием «слепых» заказов, то есть без объявления всех характеристик и цен. Теперь состоялась полноценная презентация и дан старт продажам. Напомним, что бренд FangChengBao принадлежит компании BYD, он был запущен в 2023 году. «Девятка» стала новым флагманом «кроссоверной» линейки Tai (другое название семейства – Ti), в которую также входят брутальные паркетники Tai 3 и Tai 7. В гамме марки еще есть рамные внедорожники Leopard 5 и Leopard 8 (эта серия также известна как Bao) и семейство легковушек Formula.

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FangChengBao Tai 9 представляет собой подзаряжаемый гибрид. Сообщается, что в его основе лежит новая платформа DMS. Кроссовер по умолчанию имеет полный привод и пневмоподвеску. В арсенале новинки также значится механизм подруливания задних колес. Кроме того, заявлено, что электроника способна сама подстраиваться под дорожные условия и автоматически выставлять нужные настройки шасси.

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Силовая установка едина для всех версий. Система включает бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с., 225 Нм), два электродвигателя с суммарной отдачей 544 л.с. и 675 Нм и батарею Blade второго поколения от BYD емкостью 66,48 кВт*ч. В электрорежиме кроссовер проедет 400 км по циклу CLTC. С 0 до 100 км/ч FangChengBao Tai 9 разгоняется за 4,8 секунды. Максимальная скорость базового паркетника – 200 км/ч, остальных исполнений – 220 км/ч.

Длина модели равна 5270 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1880 мм, колесная база – 3130 мм. Предусмотрены 21- или 22-дюймовые диски. Кроссовер доступен исключительно с шестиместным салоном. Объем багажника варьируется от 665 до 1245 литров.

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Во всю ширину передка FangChengBao Tai 9 протянулась выполняющая роль дневных ходовых огней плашка, которая вдобавок имеет узор «звездное небо». Узкие блоки основных фар расположены ниже. В передний бампер встроены активные заслонки. У кроссовера также «мускулистые» бока и вертикальные задние фонари. Багажная дверь – двухсекционная, с откидывающейся нижней частью.

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В салоне – гигантский единый экран мультимедийной системы диагональю 30 дюймов, на центральном тоннеле находятся две площадки для беспроводной зарядки. Это добро идет уже в базе. Всего у FangChengBao Tai 9 три комплектации.

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В списке оборудования самого дешевого паркетника также имеются: боковые подножки с электроприводом, стеклянная крыша, электропривод багажной двери, интегрированная в переднюю панель виртуальная приборка на 12,3 дюйма, проекционный дисплей, обивка из кожи наппа, подогрев всех сидений, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов, холодильник, аудиосистема с 23 динамиками и комплекс водительских ассистентов God’s Eye от BYD (в него, в частности, входит лидар на крыше). В «средней» версии появляются откидной столик, вентиляция и массажер заднего дивана, потолочный экран диагональю 21,4 дюйма, 31 динамик.

Топовый FangChengBao Tai 9

Топовый кроссовер получил вместо привычной приборки длинный узкий экран, он установлен почти впритык к лобовому стеклу. Но экранами, холодильником и массажером китайцев уже не удивишь, так что марка FangChengBao пошла дальше.

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Самый дорогой Tai 9 – это еще и складной двухспицевый руль, который буквально прячется в переднюю панель. По задумке маркетологов, такое решение позволит водителю комфортнее отдохнуть во время стоянки. Топ-версия также имеет систему рулевого управления «по проводам». Наконец, переднее пассажирское сиденье у такого FangChengBao Tai 9 – это кресло-качалка.

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Без учета акций FangChengBao Tai 9 обойдется в 279 900 – 329 900 юаней, что эквивалентно примерно 3,4 млн – 4 млн рублей по актуальному курсу.