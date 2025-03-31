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  • Брутальный кроссовер FangChengBao Tai 3 от BYD: серьёзный заряд по доступным ценам

Брутальный кроссовер FangChengBao Tai 3 от BYD: серьёзный заряд по доступным ценам

31.03.2025 143 0 0

Премиальный бренд FangChengBao, принадлежащий китайской компании BYD, начал приём предварительных заказов на свой младший SUV, получивший имя Tai 3, он предлагается только с электрическими силовыми установками, одно- либо двухмоторными.

Бренд FangChengBao был запущен в 2023 году, его дбютной моделью стал среднеразмерный рамный внедорожник Leopard 5 с plug-in гибридной силовой установкой, в прошлом году на рынок вышел соплатформенный флагманский внедорожник Leopard 8 . Третьей моделью FangChengBao стал компактный электрический кроссовер Tai 3, его внешность была рассекречена ещё летом прошлого года, но тогда он назывался Leopard 3. Tai (钛) в переводе с китайского на русский означает «титан», теперь это отдельная линейка внутри бренда FangChengBao — видимо, не такая хардкорная, как Leopard, а будет ещё и линейка Super, состоящая из спорткаров.

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Tai 3 в отличие от «леопардов» имеет несущий кузов и относительно простую пружинную подвеску: передняя — типа McPherson, задняя — независимая пятирычажная. Габаритная длина Tai 3 — 4605 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1720 мм, колёсная база — 2745 мм. Силовые установки — только электрические. Условно городские версии имеют 400-вольтовую архитектуру и единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача — 160 кВт (218 л.с.) и 310 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с, максимальная скорость — 201 км/ч, ёмкость батареи — 65,28 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 501 км по циклу CLTC.

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Двухмоторные полноприводные версии Tai 3 позиционируются как внедорожники, они имеют несколько ездовых режимов под разные типы грунта, электрическая архитектура — 800-вольтовая. Передний электромотор выдаёт 110 кВт (150 л.с.) и 200 Нм, задний — 200 кВт (272 л.с.) и 310 Нм, максимальная совокупная отдача — 310 кВт (422 л.с.) и 510 Нм. Первую «сотню» двухмоторный Tai 3 набирает за 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 201 км/ч. Ёмкость батареи — 72,96 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 501 км по циклу CLTC.

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У двухмоторного Tai 3 есть ещё топ-версия с дроном на крыше, который хранится в кофре, создающем дополнительное сопротивление воздуху, поэтом такая версия получила более ёмкую батарею на 78,72 кВт·ч, чтобы запас хода на одной зарядке составлял те же 501 км, что у других версий.

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Салон FangChengBao Tai 3 имеет нарочито угловатый дизайн, но в сочетании с уютными материалами отделки. Приборный экран — 8,8-дюймовый, мультимедийный — 15,6-дюймовый. На центральном тоннеле разместился массивный селектор режимов силовой установки в окружении крупных физических клавиш. Богатые версии имеют бортовой холодильник и мощную аудиосистему Devialet. Объём основного багажника за распашной дверью не указан, но он явно невелик, зато спереди у всех версий есть дополнительный багажник объёмом 151 л, а на багажной двери вдобавок есть рюкзачок для мелочей.

На стадии предзаказов FangChengBao Tai 3 стоит в Китае от 139 800 до 203 800 юаней (от 1,6 млн до 2,34 млн рублей в переводе по текущему курсу). Розничные продажи начнутся в апреле, причём тогда цены наверняка будут немного ниже — такова общая практика китайских автопроизводителей.

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