Да, Россия – это не Америка, и минивэны пока что не стали у нас ни «почти народными», ни «автомобилями для домохозяек». Тем не менее машины с характерными одно- и полутораобъемными кузовами встречаются в потоке не так уж и редко, и многие ведущие зарубежные (читай, китайские) автопроизводители, активно действующие на российском рынке, расширили свой модельный ряд, добавив в него хотя бы по одному минивэну. И хотелось бы добавить «на любой вкус и кошелек», да вот беда – никак не выйдет! Почти все официально представленные на нашем рынке минивэны даже относительно доступными назвать не получится. Да, как правило, они готовы предоставить и водителю, и пассажирам максимально возможный на сегодняшний день уровень комфорта, но и стоят они совсем не мало. Судите сами: популярный GAC M8 стоит от 6 049 999 до 8 000 000 рублей, Wey 80 – от 6 449 000 до 8 099 000, Hongqi HQ9 – от 6 650 000 до 13 150 000, Voyah Dream – от 7 425 000 до 13 500 000, электрический Zeekr 009 – от 11 500 000 до аж 21 500 000, и даже за относительно скромные на фоне этой ярмарки роскоши JAC RF8 и его российского близнеца Sollers SP7 просят 4 775 000 – 4 875 000 рублей.
Непорядок, решили в компании Sollers, даешь по-настоящему бюджетный, народный минивэн!
Минивэны из фургонов
Но на какой базе его делать? На самом деле минивэны уже давно можно разделить на две большие группы. Одни имеют чисто легковую базу и рассчитаны в основном на перевозку людей. Именно в эту категорию попадают и «основоположники жанра», Renault Espace и Chrysler Voyager, и хиты нового времени, Hyundai Staria и Kia Karnival. Минивэны второй группы имеют в числе ближайших родственников коммерческие фургоны. Среди них и французская «сладкая парочка», Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, и, естественно, такой бестселлер, как Volkswagen Multivan. Главное достоинство такого подхода – возможность получить огромный внутренний объем, ну и свобода в плане организации разнообразных трансформаций салона. Вот по этому пути и пошли инженеры Sollers, тем более что у них уже была готовая основа: еще весной 2025 года Sollers запустил на своем заводе в Алабуге сборку компактного фургона SF1. Так что уже «под елочку», в декабре 2025, Sollers анонсировал начало выпуска бюджетного минивэна под тем же индексом. Весной этого года новинка добралась до автосалонов, ну а осенью у нас появилась возможность познакомиться с ней поближе и пощупать, так сказать, своими руками.
И никакого негатива
Встречают у нас, как водится, по одежке, но никто не ждет от минивэнов какого-то ошеломительного дизайна и потрясающей харизмы. Главное в этом классе – практичность, совмещенная с комфортом, функциональность, в том числе – широчайшие возможности трансформации салона. За почти сорокалетнюю историю класса создано не так уж много моделей, которые можно было бы назвать выдающимися образцами автомобильного дизайна, но вот внешность моделей, унифицированных с коммерческими фургонами, как правило, ничем выдающимся не отличается. Sollers SF1 относится именно к этой категории, так что дизайнерского прорыва от этого автомобиля ждать не стоит.
Ненавязчивая пластика вертикальных бортов, строгая геометрия головной и задней оптики, сильно наклоненное ветровое стекло… Массивные хромированные горизонтальные ламели облицовки радиатора придают образу некоторую солидность. Пожалуй, единственной неожиданной дизайнерской деталью стал блок дверных ручек с правой стороны, окрашенный в контрастный черный цвет. Еще одна характерная деталь – дополнительные треугольные окошечки в передних стойках. Одним словом – нормально, ничего особенно впечатляющего, но и никакого негатива.
Господин из вчера
А что внутри? Открываю водительскую дверь, забираюсь внутрь (ступенька за дверью помогает, но чтобы не удариться головой о проем, ее приходится «прятать в карман») и сразу понимаю, что оказался в автомобиле вчерашнего дня. Все панели – из жесткого и мыльного на ощупь пластика. Руль обтянут жесткой искусственной кожей, а на месте функциональных клавиш на спицах красуются заглушки. Комбинация приборов с круглыми аналоговыми циферблатами и крохотным монохромным экранчиком бортового компьютера. Сиденья – тканевые, правда, с откидными подлокотниками. Вместо привычной уже медиасистемы с цветным дисплеем – обычное радио формата 1DIN, хотя ниша позволяет установить и двухдиновое устройство. Понятно, значит, для навигации придется мостить телефон на кронштейн с присоской. А куда его подключать? В нижней части консоли есть аж четыре слота, два USB и два «быстрых» USB-C. Захотели послушать свою музыку – можно подключить свой телефон через AUX-шнур, а можно вставить в слот флешку с MP3-файлами. Увы, выбрать музыку из списка не получится – возможно только последовательное переключение треков.
На консоли – короткий рычаг пятиступенчатой механической коробки и клавиши обогревов, руля, передних сидений и форсунок омывателя. Выше – блок управления климатом, но не климатической установкой, а кондиционером, точнее, двумя – передним и задним. Что же, при таком объеме семиместного кузова задний климатический блок будет совсем не лишним.
Устроиться за рулем получается не сразу. При сдвинутом назад до упора кресле, удобном для меня наклоне спинки и отодвинутом от себя в крайнее положение руле на его обод ложится не запястье, а нижняя треть предплечья. Приходится отклонить спинку назад, а я этого не люблю: у меня при таком положении начинает болеть поясница. Но ничего не поделаешь, придется потерпеть. Опять же, колени упираются в жесткие элементы интерьера. Чтобы этого избежать, нужно было бы отодвинуть сиденье дальше назад, но, увы – диапазон исчерпан. То есть, и с этим придется мириться. Есть и откровенно странные решения: например, чтобы открыть дверь изнутри, нужно сначала потянуть за клавишу блокировки, а потом уже – за ручку замка.
Как попасть на третий ряд?
Может быть, все недостатки компенсируют простор и комфорт для задних пассажиров, ведь именно они являются самой сутью класса минивэнов? Открываю единственную заднюю сдвижную дверь (она расположена с правой стороны). Второй ряд состоит из двух «капитанских» кресел с откидными подлокотниками. Кресла чуть узковаты, но в целом – неплохо. Вот только разработчики минивэнов обычно стараются предоставить обитателям именно этих – «козырных» – мест максимум «жизненных благ»: возможность управления микроклиматом, откидные столики в спинках передних сидений, слоты для подключения гаджетов и кронштейны для их крепления. Ничего этого в SF1 нет и в помине.
Пол в SF1 расположен довольно высоко: его пришлось поднять, чтобы провести карданный вал к заднему мосту, оставив пол ровным. Кресла второго ряда не имеют механизма откидывания вперед, и их можно только сдвинуть вперед и наклонить спинку. В итоге для того, чтобы попасть на задние сиденья, нужно либо исполнять акробатический этюд, либо, согнувшись в три погибели, протискиваться через узкий проход между креслами второго ряда. Спинка заднего дивана не регулируется, зато с багажом особых ограничений нет!
Будете строить подиум?
В официальной таблице значится совершенно фантастическое значение объема багажника – 2,9 кубометра. Это, конечно, ошибка – возможно, такова емкость багажного отделения грузопассажирского фургона. Мои ползания с рулеткой дали такие цифры: 1040 литров до уровня остекления и 1410 л под крышу. Прямо скажем – солидно, жаль только, что в багажнике не предусмотрено никаких петель для фиксации грузов.
Но если владелец планирует перевозить крупногабаритные вещи, у него возникнут проблемы. Дело в том, что спинка заднего дивана складывается вперед в соотношении 1:1. Для этого служат две петли из капроновой ленты, но под подушками заднего дивана смонтирована задняя часть климатической системы, и в багажнике возникает ступенька высотой сантиметров 30. Конечно, рукастый владелец может изготовить из многослойной фанеры и ковролина подиум, который выровняет пол в багажнике с уровнем сложенных спинок. Пространство не пропадет – под этот подиум можно поместить относительно некрупные вещи, но погрузочная высота вырастет весьма серьезно.
Грузовая наследственность
А теперь – проверки на дорогах. Ключ на старт! Да-да, самый что ни есть настоящий ключ-брелок с выкидным жалом, и замок на рулевой колонке. Что сразу производит самое благоприятное впечатление, так это работа механической коробки. Ходы рычага короткие, передачи включаются четко, можно положить правую руку на подлокотник и действовать кистевыми бросками. Первая передача – очень короткая, так что подгазовывать практически не надо. Тронулся с места – и сразу на вторую, а затем и на третью. Но динамика разгона не впечатляет. Собственно, откуда ей взяться, если мощность мотора HFC4GB2.4E составляет 136 л.с., а полная масса машины – 2,5 тонны? Главная пара ведущего моста досталась минивэну от коммерческого фургона, так что на скорости 100 км/ч стрелка тахометра застывает на отметке 3000 оборотов – и это на пятой передаче.
Траекторию автомобиль держит неплохо и постоянного подруливания не требует, но активных маневров он явно не любит. А еще от коммерческого фургона минивэну досталась грузовая подвеска. В салоне чувствуются и «лежачие полицейские», и стыки на мостах и эстакадах, и каждый камешек на грейдере. Не добавляет комфорта и шум – слышен двигатель, особенно на высоких оборотах. И почти в любых условиях слышны дорожные шумы. Во многом это вина «коммерческих» шин Kama Trace размерности 195/70 R15. В случае развозного фургона такие шины вполне уместны, а вот для минивэна требуется что-то помягче и покомфортабельней.
Что же касается маневренности, то для автомобиля с колесной базой более трех метров она оказалась вполне приемлемой. Но маневрировать в стесненных условиях все же довольно сложно: вроде бы и к обзорности никаких претензий нет, но при любой попытке запихнуть машину между двумя другими на плотно заставленной парковке начинаешь сожалеть об отсутствии камеры хотя бы заднего видеообзора, не говоря уж о круговом. А ведь в корпусах боковых зеркал есть закрытые заглушками штатные места для установки камер…
Подводя итоги
Стоящие перед минивэном задачи SF1 выполнять, конечно, может, но не на «отлично». Не самый высокий уровень комфорта и ограниченные возможности трансформации не дают высоко оценить его перспективы ни в качестве автомобиля для большой семьи, ни в качестве корпоративного шаттла. Кроме того, минивэны нередко покупают для дальних путешествий, но объем топливного бака составляет всего 55 литров. И хотя официальные таблицы обещают расход в смешанном режиме на уровне 8,5 л/100 км, в моем случае компьютер показал 11,3 литра. В качестве объективных достоинств можно назвать большой объем багажного отделения, отличную механическую коробку передач и относительно доступную цену: дилеры продают такие машины по цене от 2 276 000 до 2 350 000 рублей, причем некоторые системой скидок снижают ее до 2 096 000. Это действительно самый доступный новый минивэн на российском рынке, с гарантией и всеми плюсами официальной покупки. И что-то мне подсказывает, что все эти минусы, включая отсутствие VIP-вариантов и версий с двухпедальной трансмиссией, остановят очень многих потенциальных покупателей. А вот в качестве пятиместного грузопассажирского фургона автомобиль явно будет на своем месте.
|Технические характеристики Sollers SF1
|Кузов
|Тип кузова
|минивэн
|Число дверей/мест
|4/7
|Длина/ширина/высота, мм
|5115/1765/1900
|Колесная база, мм
|3080
|Колея передняя/задняя, мм
|1570/1570
|Масса снаряженная/полная, кг
|1700/2510
|Объём багажника, л
|2900
|Двигатель
|Тип
|бензиновый, турбированный
|Компоновка и расположение
|рядный, спереди продольно
|Число цилиндров/клапанов
|4/16
|Рабочий объём, см³
|1499
|Мощность, л.с./об/мин
|136/5500
|Крутящий момент, Н•м/об/мин
|175/1500-5500
|Трансмиссия
|Коробка передач
|механическая, 5-ступенчатая
|Привод
|задний
|Ходовая часть
|Подвеска передняя
|независимая, пружинная
|Подвеска задняя
|зависимая, рессорная
|Тормоза передние
|дисковые
|Тормоза задние
|барабанные
|Рулевое управление
|реечное с электроусилителем
|Размерность шин
|195/70 R15
|Эксплуатационные характеристики
|Максимальная скорость, км/ч
|150
|Время разгона 0–100 км/ч, с
|12
|Расход топлива, город/загород/смешанный, л/100 км
|11,0/7,5/8,5
|Ёмкость топливного бака, л
|55
|Топливо
|АИ-92
|Дорожный просвет, мм
|130
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