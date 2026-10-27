Да, Россия – это не Америка, и минивэны пока что не стали у нас ни «почти народными», ни «автомобилями для домохозяек». Тем не менее машины с характерными одно- и полутораобъемными кузовами встречаются в потоке не так уж и редко, и многие ведущие зарубежные (читай, китайские) автопроизводители, активно действующие на российском рынке, расширили свой модельный ряд, добавив в него хотя бы по одному минивэну. И хотелось бы добавить «на любой вкус и кошелек», да вот беда – никак не выйдет! Почти все официально представленные на нашем рынке минивэны даже относительно доступными назвать не получится. Да, как правило, они готовы предоставить и водителю, и пассажирам максимально возможный на сегодняшний день уровень комфорта, но и стоят они совсем не мало. Судите сами: популярный GAC M8 стоит от 6 049 999 до 8 000 000 рублей, Wey 80 – от 6 449 000 до 8 099 000, Hongqi HQ9 – от 6 650 000 до 13 150 000, Voyah Dream – от 7 425 000 до 13 500 000, электрический Zeekr 009 – от 11 500 000 до аж 21 500 000, и даже за относительно скромные на фоне этой ярмарки роскоши JAC RF8 и его российского близнеца Sollers SP7 просят 4 775 000 – 4 875 000 рублей.

Непорядок, решили в компании Sollers, даешь по-настоящему бюджетный, народный минивэн!

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Минивэны из фургонов

Но на какой базе его делать? На самом деле минивэны уже давно можно разделить на две большие группы. Одни имеют чисто легковую базу и рассчитаны в основном на перевозку людей. Именно в эту категорию попадают и «основоположники жанра», Renault Espace и Chrysler Voyager, и хиты нового времени, Hyundai Staria и Kia Karnival. Минивэны второй группы имеют в числе ближайших родственников коммерческие фургоны. Среди них и французская «сладкая парочка», Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, и, естественно, такой бестселлер, как Volkswagen Multivan. Главное достоинство такого подхода – возможность получить огромный внутренний объем, ну и свобода в плане организации разнообразных трансформаций салона. Вот по этому пути и пошли инженеры Sollers, тем более что у них уже была готовая основа: еще весной 2025 года Sollers запустил на своем заводе в Алабуге сборку компактного фургона SF1. Так что уже «под елочку», в декабре 2025, Sollers анонсировал начало выпуска бюджетного минивэна под тем же индексом. Весной этого года новинка добралась до автосалонов, ну а осенью у нас появилась возможность познакомиться с ней поближе и пощупать, так сказать, своими руками.

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И никакого негатива

Встречают у нас, как водится, по одежке, но никто не ждет от минивэнов какого-то ошеломительного дизайна и потрясающей харизмы. Главное в этом классе – практичность, совмещенная с комфортом, функциональность, в том числе – широчайшие возможности трансформации салона. За почти сорокалетнюю историю класса создано не так уж много моделей, которые можно было бы назвать выдающимися образцами автомобильного дизайна, но вот внешность моделей, унифицированных с коммерческими фургонами, как правило, ничем выдающимся не отличается. Sollers SF1 относится именно к этой категории, так что дизайнерского прорыва от этого автомобиля ждать не стоит.

Ненавязчивая пластика вертикальных бортов, строгая геометрия головной и задней оптики, сильно наклоненное ветровое стекло… Массивные хромированные горизонтальные ламели облицовки радиатора придают образу некоторую солидность. Пожалуй, единственной неожиданной дизайнерской деталью стал блок дверных ручек с правой стороны, окрашенный в контрастный черный цвет. Еще одна характерная деталь – дополнительные треугольные окошечки в передних стойках. Одним словом – нормально, ничего особенно впечатляющего, но и никакого негатива.

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Господин из вчера

А что внутри? Открываю водительскую дверь, забираюсь внутрь (ступенька за дверью помогает, но чтобы не удариться головой о проем, ее приходится «прятать в карман») и сразу понимаю, что оказался в автомобиле вчерашнего дня. Все панели – из жесткого и мыльного на ощупь пластика. Руль обтянут жесткой искусственной кожей, а на месте функциональных клавиш на спицах красуются заглушки. Комбинация приборов с круглыми аналоговыми циферблатами и крохотным монохромным экранчиком бортового компьютера. Сиденья – тканевые, правда, с откидными подлокотниками. Вместо привычной уже медиасистемы с цветным дисплеем – обычное радио формата 1DIN, хотя ниша позволяет установить и двухдиновое устройство. Понятно, значит, для навигации придется мостить телефон на кронштейн с присоской. А куда его подключать? В нижней части консоли есть аж четыре слота, два USB и два «быстрых» USB-C. Захотели послушать свою музыку – можно подключить свой телефон через AUX-шнур, а можно вставить в слот флешку с MP3-файлами. Увы, выбрать музыку из списка не получится – возможно только последовательное переключение треков.

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На консоли – короткий рычаг пятиступенчатой механической коробки и клавиши обогревов, руля, передних сидений и форсунок омывателя. Выше – блок управления климатом, но не климатической установкой, а кондиционером, точнее, двумя – передним и задним. Что же, при таком объеме семиместного кузова задний климатический блок будет совсем не лишним.

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Устроиться за рулем получается не сразу. При сдвинутом назад до упора кресле, удобном для меня наклоне спинки и отодвинутом от себя в крайнее положение руле на его обод ложится не запястье, а нижняя треть предплечья. Приходится отклонить спинку назад, а я этого не люблю: у меня при таком положении начинает болеть поясница. Но ничего не поделаешь, придется потерпеть. Опять же, колени упираются в жесткие элементы интерьера. Чтобы этого избежать, нужно было бы отодвинуть сиденье дальше назад, но, увы – диапазон исчерпан. То есть, и с этим придется мириться. Есть и откровенно странные решения: например, чтобы открыть дверь изнутри, нужно сначала потянуть за клавишу блокировки, а потом уже – за ручку замка.

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Как попасть на третий ряд?

Может быть, все недостатки компенсируют простор и комфорт для задних пассажиров, ведь именно они являются самой сутью класса минивэнов? Открываю единственную заднюю сдвижную дверь (она расположена с правой стороны). Второй ряд состоит из двух «капитанских» кресел с откидными подлокотниками. Кресла чуть узковаты, но в целом – неплохо. Вот только разработчики минивэнов обычно стараются предоставить обитателям именно этих – «козырных» – мест максимум «жизненных благ»: возможность управления микроклиматом, откидные столики в спинках передних сидений, слоты для подключения гаджетов и кронштейны для их крепления. Ничего этого в SF1 нет и в помине.

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Пол в SF1 расположен довольно высоко: его пришлось поднять, чтобы провести карданный вал к заднему мосту, оставив пол ровным. Кресла второго ряда не имеют механизма откидывания вперед, и их можно только сдвинуть вперед и наклонить спинку. В итоге для того, чтобы попасть на задние сиденья, нужно либо исполнять акробатический этюд, либо, согнувшись в три погибели, протискиваться через узкий проход между креслами второго ряда. Спинка заднего дивана не регулируется, зато с багажом особых ограничений нет!

Будете строить подиум?

В официальной таблице значится совершенно фантастическое значение объема багажника – 2,9 кубометра. Это, конечно, ошибка – возможно, такова емкость багажного отделения грузопассажирского фургона. Мои ползания с рулеткой дали такие цифры: 1040 литров до уровня остекления и 1410 л под крышу. Прямо скажем – солидно, жаль только, что в багажнике не предусмотрено никаких петель для фиксации грузов.

Но если владелец планирует перевозить крупногабаритные вещи, у него возникнут проблемы. Дело в том, что спинка заднего дивана складывается вперед в соотношении 1:1. Для этого служат две петли из капроновой ленты, но под подушками заднего дивана смонтирована задняя часть климатической системы, и в багажнике возникает ступенька высотой сантиметров 30. Конечно, рукастый владелец может изготовить из многослойной фанеры и ковролина подиум, который выровняет пол в багажнике с уровнем сложенных спинок. Пространство не пропадет – под этот подиум можно поместить относительно некрупные вещи, но погрузочная высота вырастет весьма серьезно.

Грузовая наследственность

А теперь – проверки на дорогах. Ключ на старт! Да-да, самый что ни есть настоящий ключ-брелок с выкидным жалом, и замок на рулевой колонке. Что сразу производит самое благоприятное впечатление, так это работа механической коробки. Ходы рычага короткие, передачи включаются четко, можно положить правую руку на подлокотник и действовать кистевыми бросками. Первая передача – очень короткая, так что подгазовывать практически не надо. Тронулся с места – и сразу на вторую, а затем и на третью. Но динамика разгона не впечатляет. Собственно, откуда ей взяться, если мощность мотора HFC4GB2.4E составляет 136 л.с., а полная масса машины – 2,5 тонны? Главная пара ведущего моста досталась минивэну от коммерческого фургона, так что на скорости 100 км/ч стрелка тахометра застывает на отметке 3000 оборотов – и это на пятой передаче.

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Траекторию автомобиль держит неплохо и постоянного подруливания не требует, но активных маневров он явно не любит. А еще от коммерческого фургона минивэну досталась грузовая подвеска. В салоне чувствуются и «лежачие полицейские», и стыки на мостах и эстакадах, и каждый камешек на грейдере. Не добавляет комфорта и шум – слышен двигатель, особенно на высоких оборотах. И почти в любых условиях слышны дорожные шумы. Во многом это вина «коммерческих» шин Kama Trace размерности 195/70 R15. В случае развозного фургона такие шины вполне уместны, а вот для минивэна требуется что-то помягче и покомфортабельней.

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Что же касается маневренности, то для автомобиля с колесной базой более трех метров она оказалась вполне приемлемой. Но маневрировать в стесненных условиях все же довольно сложно: вроде бы и к обзорности никаких претензий нет, но при любой попытке запихнуть машину между двумя другими на плотно заставленной парковке начинаешь сожалеть об отсутствии камеры хотя бы заднего видеообзора, не говоря уж о круговом. А ведь в корпусах боковых зеркал есть закрытые заглушками штатные места для установки камер…

Подводя итоги

Стоящие перед минивэном задачи SF1 выполнять, конечно, может, но не на «отлично». Не самый высокий уровень комфорта и ограниченные возможности трансформации не дают высоко оценить его перспективы ни в качестве автомобиля для большой семьи, ни в качестве корпоративного шаттла. Кроме того, минивэны нередко покупают для дальних путешествий, но объем топливного бака составляет всего 55 литров. И хотя официальные таблицы обещают расход в смешанном режиме на уровне 8,5 л/100 км, в моем случае компьютер показал 11,3 литра. В качестве объективных достоинств можно назвать большой объем багажного отделения, отличную механическую коробку передач и относительно доступную цену: дилеры продают такие машины по цене от 2 276 000 до 2 350 000 рублей, причем некоторые системой скидок снижают ее до 2 096 000. Это действительно самый доступный новый минивэн на российском рынке, с гарантией и всеми плюсами официальной покупки. И что-то мне подсказывает, что все эти минусы, включая отсутствие VIP-вариантов и версий с двухпедальной трансмиссией, остановят очень многих потенциальных покупателей. А вот в качестве пятиместного грузопассажирского фургона автомобиль явно будет на своем месте.