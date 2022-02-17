Кто сказал, что в России не любят минивэны? Приезжайте в высокий сезон в Сочи. На парковке у аэропорта то и дело мелькают Volkswagen Caravelle, Mercedes V-класса и Hyundai H1 в разных летах и кондиции. Действительно, что может быть удобнее для трансфера любителей зимних активностей, толпами выпархивающих из терминала с лыжами и досками наперевес? Но так уж случилось, что к этим моделям намертво приклеилась ассоциация с автобусами. А Staria на контрасте – какой-то Сапсан на колесах!

Звездная пыль… в глаза

«Это что, электромобиль?», – молодые ребята на паркинге – уже третья партия интересующихся Старией за последние десять минут. При такой внешности неудивительно! Когда год назад Hyundai засветила фото нового минивэна, я тоже грешным делом подумал, что речь идет о каком-то предсерийном прототипе на электротяге. И вот Staria передо мной – серийная и оцененная в рублях.

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С приходом светодиодов в автомобильную оптику стало ясно: ящик Пандоры открыт. И дизайнеры ринулись экспериментировать с оптикой, кажется, забыв, что такое умеренность образа. На мой вкус Staria – один из немногих примеров симбиоза суперсовременного прочтения минимализма и элегантности. Просто посмотрите на этот горизонтальный ходовой огонь – именно так, в единственном числе. Или на матричные задние фонари, в которых так и подмывает пересчитать все пиксели. В профиль же угадываются знакомые черты предшественника H1, да и многих других одноклассников разных лет. Ничего не поделаешь: хочешь вагон места в салоне – с линией крыши и боковым остеклением особо не разгуляешься.



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А пространства в Старии очень много, какую из двух версий ни возьми: восьмиместный вэн или семиместный бизнес-шаттл. Есть еще и коммерческий фургон Staria Van – но это немного другая песня. Если бы я подыскивал большой семейный авто и располагал бюджетом в 4 миллиона – взял бы именно Шаттл. Ради двух сидений-трансформеров второго ряда отправил бы самого непослушного из компании в Сочи поездом.

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Кресла с 12 электроприводами трансформируются фактически в полноценные лежачие места («режим релаксации»), и даже рослый пассажир может запросто распрямить ноги, еще и уложив их на оттоманку.



Есть тут и обогрев, и вентиляция, а не хватает лишь функции массажа. Еще пару чайных ложечек дегтя: блок управления климатом сдвинут ближе к правому пассажиру, а шторку панорамной крыши можно открыть/закрыть только с места водителя.

Восьмиместная машина, конечно, попроще, но лишь в сравнении с Шаттлом и только с точки зрения пассажиров второго ряда. Зато она дешевле на миллион и отменно подходит для дальних поездок, благо здесь больше багажник – 831 л против мизерных 117 л у семиместной Старии. Так что мне пришлось бы не только высадить восьмого путешественника, но и вышвырнуть из салона весь багаж. Сиденья второго ряда восьмиместной машины сдвигаются в продольном направлении на 100 мм, а третьего на 400 мм, и при «полном раскладе» объем багажника достигает уже 1303 л.

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Прыгаю в водительское кресло – какой отсюда классный вид! У меня сходу возникла ассоциация с современными домами с панорамным остеклением – обзорность вперед и назад через огромные зеркала прекрасная, боковая линия остекления низкая настолько, что под левый локоть хочется подложить что-нибудь мягкое и объемное.



Не припомню, чтобы видел на Hyundai такую компоновку передней панели – на планшет приборной панели смотришь поверх руля. Но если на некоторых Peugeot аналогичная архитектура мне кажется спорной, то здесь никаких вопросов к эргономике нет, все показания читаются на ура. Сиденья в топовой версии с отделкой из наппы и с приятным ненавязчивым профилем принимают в объятия, как родного. В комплектациях попроще найдете сочетание натуральной кожи и кожзама, а в базе – ткань. Понравился и огромный бокс между передними сиденьями с подстаканниками и USB-разъёмами, в темноте подсвечиваемый по контуру фоновой подсветкой. Жаль, его нельзя снять – иногда хочется спокойно перемещаться по салону.



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Впрочем, чтобы пообщаться с пассажирами третьего ряда, идти назад необязательно, благо есть функция видеосвязи водителя с задними пассажирами, усиливающая благодаря микрофонам под потолком голоса с галерки. И инфракрасная камера, которая видит в темноте и транслирует картинку на монитор. Попробовали – реально работает!



Мультимедиа с 10,25-дюймовым тачскрином понравилась быстрым откликом, но три горизонтальных ряда кнопок с пиктограммами в одной стилистике – это перебор, особенно в движении. Можно сказать, уже традиционно для корейцев, машина оснащена телематическими сервисами Bluelink, позволяющими в удаленном режиме провести диагностику систем, получить информацию о неисправностях, определить месторасположение авто или отправить в навигацию маршрут из любой точки планеты. Приятное дополнение к ранее анонсированным функциям – передача на смартфон изображения с камер кругового обзора.

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За всем этим высокотехнологичным оборудованием теряются мелочи, о которых вдруг вспоминаешь: почему не нашлось места для очечника? Климат-контроль с отдельной зоной для задних рядов – это круто, но с какой стати впереди он внезапно однозонный?



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Первым делом мы – пилоты

Staria действительно получит электрическую версию, но все это будет попозже и не факт, что в России. У нас же машина предложена с двумя силовыми агрегатами, хорошо знакомыми по H1: дизелем CRDi объемом 2,2 л и мощностью 177 л.с. и бензиновым 3,5 Smartstream G3.5, развивающим 249 л.с. Оба сочетаются с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом, полный привод предложен только в паре с дизелем. Фургон – исключительно дизельный переднеприводный, и только для вэна помимо автоматa доступна 6-ступенчатая механика.

В дизельной Staria перманентно чувствуешь легкий тремор от вибраций на холостом ходу, но в движении он ожидаемо уходит. А вот что стало сюрпризом, так это кислый разгон. От 430 Нм с 1500 об/мин ждешь огонька, а не унылого ровного подхвата даже с двумя пассажирами на борту. Впечатления подкрепляют официальные данные: 13,5 с до сотни – грустновато. Из плюсов – расход топлива максимум 8-9 л в пробках и на серпантине плюс проверенная временем конструкция. Такой же агрегат ставили на ушедший Santa Fe. Но если хотите полный привод с возможностью принудительной блокировки межосевой муфты (полезен только на асфальте, учитывая реальный клиренс в 17 см, и это без защиты картера), оценить который в условиях сухих дорог Сочи не удалось, придется брать дизель в любом случае.

Бензиновый 3,5 звучит, как и положено «шестерке» – солидно и самоуверенно. Едет такая Staria так же, и это неудивительно: мотор дефорсирован до налогово выгодных в России 249 «лошадей» с 276, и, вполне вероятно, лишь на бумаге. Бензиновый минивэн легче полноприводной дизельной версии на полторы сотни килограмм. Так что в заявленные 9,2 с до сотни верю охотно. А вот официальные 10,5 л бензина на сотню привезти из сочинского трафика не удалось – бортовой компьютер упорно рисовал диапазон 12-14 л/100 км.



Подвеска независимая спереди и сзади (за исключением фургона с задними рессорами) и работает отлично. Да, дорожная мелочевка передается в салон, а корма вздрагивает сильнее, чем хотелось бы. Но у конкурентов с плавностью хода и управляемостью дела обстоят точно не лучше.



Альтернатива?

На обратный путь из московского аэропорта коллега предложил подбросить меня до метро на Kia Carnival. Модели-побратимы, естественно, еду! Объективно машины концептуально совсем разные, хоть и базируются на общей тележке: Staria – классический минивэн, Carnival – кроссвэн. Помнится, Carnival мне очень понравился на краснодарских дорожках. Дизельный Kia мощнее (199 л.с.), но полного привода нет в принципе. Бензиновый V6 (249 л.с.) доступен исключительно в самой дорогой комплектации, разброс цен от 3 до 4,2 млн рублей. Отбрасывая эмоции от менее экстравагантной внешности, констатирую: Staria тише, и дело не в шинах, а в аэродинамических шумах.

А что еще можно купить вместо Старии? Калужские близнецы Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira доступнее. Двухлитровый дизель выдает 150 л.с. С механической коробкой передач привод может быть передним или полным (на базе вискомуфты), с 6-ступенчатым автоматом Aisin – только передним. Диапазон цен – от 2,7 до 3,6 млн рублей. «Французы» уступают Hyundai по современности оснащения. Например, на них до сих пор ставят ксеноновые фары. Но в функциональности они даже выигрывают.



Неочевидный, но все же конкурент – китайский GAC GN8. Переднеприводный минивэн со 190-сильным бензиновым турбомотором 2,0 и 6-ступенчатым автоматом Aisin представлен исключительно в бизнес-исполнении с раздельными креслами на втором ряду. В топе идет даже функция массажа. Оценена модель в 2,8-3,5 млн рублей.



Если смотреть на цену в базе, к Старии близок Volkswagen. Минивэн Caravelle можно получить, выложив 3,7 млн рублей, Multivan – от 4,5 млн. Причем за эти деньги будут версии с преселективным роботом DSG и полным приводом. Но если довести оснащение VW до уровня Hyundai, прайс вырастет до небес: опции у немцев дороги.

А что если замахнуться и на премиум? Mercedes V-класса оценен минимум в 5 млн рублей с задним приводом и в 5,3 млн рублей – с полным. Ситуация с наворотами аналогична фольксвагеновской (читай: всё дорого). Почем нынче бизнес-вэн с оснащением «под ключ», наглядно демонстрирует Toyota Alphard. Она представлена в единственном варианте с 300-сильным бензиновым мотором по цене в 6,5 млн рублей.



Так что Hyundai Staria в своем сегменте – один из наиболее доступных вариантов. Сочетание дизеля, полного привода и классического автомата и вовсе уникально. Оно есть только у Мерседеса, который заметно дороже.

