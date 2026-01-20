С минивэном М8 в его стандартном исполнении на семь посадочных мест мы уже познакомились в прошлом году, а теперь до нас добралась самая роскошная версия модели – без третьего ряда кресел, но с перегородкой. Это как раз тот случай, когда меньше мест означает больше статуса.

Ноль отличий

Любопытно, что при весьма ощутимой разнице в цене версия Lounge совершенно ничем не отличается снаружи от обычного М8. Словно пришёл в дорогой ресторан, а тебе подали блюдо на тарелке из IKEA. Для кого-то, быть может, это и плюс, но мне кажется, что когда доплачиваешь больше миллиона рублей за самое роскошное исполнение модели, то об этом хочется как-то заявить окружающим, не так ли? Ну не зря же Майбахи так сильно отличаются от исходных Мерседесов – тут тебе и дополнительная тонна хрома, и россыпь шильдиков, лишь бы никто не подумал, что у тебя какой-нибудь дизель в базовой комплектации.

В белом цвете экстравагантный минивэн выглядит скромнее. Если, конечно, так можно сказать про автомобиль с решёткой радиатора настолько гигантского размера. В общем, тут всё как прежде: сложная светотехника, хромированные колёса с «неподвижными» колпачками ступиц, почти отвесные бока и всё та же нелепая, как кроссовки с фраком, серебристая юбка по кругу, которая здесь хотя бы не так бросается в глаза, как на чёрном кузове. Но странно, что версии Lounge не досталось даже скромного шильдика – обычно китайцы их любят. Порой даже слишком искренне.

А вообще, могли бы для топового исполнения и колёса придумать другие, и, например, новый оттенок кузова добавить – в фирменной брошюре для М8 теперь, к слову, остались только чёрный и белый цвета, как в строгом дресс-коде, а эффектный бронзовый пропал. Среди доступных оттенков интерьера отныне указаны белый и коричневый, а симпатичная чёрно-красная схема отделки, видимо, тоже ушла в небытие. Жаль, поскольку она была комбинированная – с замшей на креслах и дверях.

В тесноте и обиде

Тестовый М8 затянут в белую и чёрную кожу, а потолок и стойки крыши – в чёрную алькантару. Почти классический набор «дорого, богато, без сюрпризов». Передняя часть 4-местного салона ничем не отличается от 7-местного исполнения, кроме массивной перегородки, но это неизбежно вносит коррективы в компоновку интерьера. Главное – шофёр в Lounge не должен быть выше 180 см. Судя по моему росту, это разумный предел для более-менее правильной посадки, да и то спинку пришлось отрегулировать чуть более вертикально, чтобы она физически не упиралась в перегородку – иначе при езде в кресло передаются лишние вибрации.

Разумеется, те же ограничения распространяются и на переднего пассажира. Или охранника? В общем, человеку справа от водителя тоже придётся забыть о вальяжной посадке. Зато он может полюбоваться на красивую поделку: передняя панель здесь украшена деревяшкой с металлической инкрустацией в виде стилизованного силуэта горного хребта и пары птичек. В целом же кресла удобны, а диапазоны регулировки руля по сравнению с другими китайскими автомобилями так вообще просто праздник какой-то. Обидно только, что массажем передние сиденья обделены – есть лишь подогрев и вентиляция.

Про мультимедийную систему GAC и перлы перевода на русский мы уже много раз рассказывали, повторяться не будем. Здесь всё ровно то же самое. Но радует, что, в отличие от чёрной машины в исполнении GX Premium, здесь беспроводной Apple CarPlay не отваливался ни разу. Видимо, в GAC обновили прошивку. Ещё одно отличие версии Lounge – салонное зеркало в виде экрана, транслирующего картинку с камеры под козырьком багажной двери. Изображение в небольших пределах можно отрегулировать по яркости, контрастности и даже углу обзора.

Социальная дистанция

Но едва ли владельца M8 Lounge будут беспокоить проблемы наёмных водителей. Ведь от недовольного шофёра можно отгородиться двумя способами на выбор: стеклом или даже телевизором – в перегородке есть и то, и другое. Социальная дистанция, возведённая в абсолют. Стекло вдобавок электрохромное – нажатием виртуальной кнопки его можно мгновенно сделать непрозрачным. Нажав и подержав (в целях безопасности, гласит инструкция) другую кнопку, можно поднять из недр перегородки 34-дюймовый телевизор.

Правда, телеприёмника у него нет, и по сути это лишь экран, к которому можно подключить смартфон по Bluetooth или ноутбук через разъём HDMI. А ещё теоретически можно подключить, скажем, портативную игровую приставку – например, Nintendo Switch, чтобы скоротать время в пути. Увы, на практике это оказалось невозможным – подключенная через HDMI консоль требует питания от розетки, поскольку тока от порта USB гаджету, разумеется, не хватает. А простой розетки в М8 как раз и нет – вот такое досадное недоразумение.

В нижней части перегородки есть небольшой холодильник, который может охлаждать содержимое отсека до -10 градусов, так что в нём можно смело возить даже мороженое. И что-нибудь покрепче, чтобы жизнь за перегородкой казалась ещё приятнее – справа есть вырез под бутылку, а верхнюю полку можно вовсе снять. Удобно! По бокам от холодильника есть вместительные карманы для вещей, а стёкла дверей можно прикрыть выдвижными (вручную) шторками, поскольку заводская тонировка задней полусферы не особо тёмная.

Зато места сзади – с избытком. Настолько, что кажется, будто салон растянули в Photoshop. Оба кресла одинаковы в плане функционала – у них есть подогрев, вентиляция и несколько программ массажа, оба сиденья можно разложить в горизонталь или хотя бы выдвинуть оттоманку, чтобы вытянуть ноги. И даже в этом случае обувь не дотянется до перегородки. Руки, впрочем, тоже: чтобы настроить климат с помощью потолочной консоли или взять что-то из холодильника, приходится отстёгивать коротковатый ремень безопасности.

Благо всем хозяйством, кроме климата, можно управлять с помощью тачскрина между креслами – опускать и поднимать стекло перегородки или телевизор, выбирать источник изображения, включать контурную подсветку или разноцветное «звёздное небо» в потолке. И бог с ним, что массаж (с интригующим режимом «Возврат поясницы») можно включить только через сенсорный экранчик. Куда хуже, что и отрегулировать кресла можно только виртуальными кнопками – аналоговых клавиш здесь просто нет, словно их отправили на пенсию. А чтобы включить дисплей, нужно сначала найти и нажать кнопку… в торце кресла, со стороны двери.

Телевизор, кстати, и беспроводные зарядки по бокам от сидений включаются так же. В нишах с зарядками также есть разъёмы USB обоих форматов. Между креслами, в подлокотнике, есть небольшой отсек для мелочей – туда как раз помещается пульт от экрана в перегородке, а под ним, в ногах – ещё более узкий выдвижной ящик. Туда можно положить разве что планшет. Крючки на потолке посередине сдвижных дверей расположены неудачно – куртка загораживает дверное окно. Есть крючки и на задних глухих окнах, что ещё более неудобно: тогда одежда закрывает обзор по бокам и вдобавок сильно мнётся.

Забавно, что на стенках багажника остались пластиковые фиксаторы пряжек ремней безопасности третьего ряда сидений, которых тут, разумеется, нет физически. Призраки прошлого, от которых нельзя избавиться даже за доплату. Ещё один рудимент – карманы в спинках кресел, но до них хотя бы можно дотянуться из багажника. Диапазон продольной регулировки сидений позволяет варьировать объём отсека, но сложить их, понятное дело, невозможно. Равно как никуда не денется и фиксированный подлокотник между креслами. Тем не менее несколько больших чемоданов сюда поместятся точно.

Прежние рецепты

GAC M8 Lounge построен на удлинённой платформе GPMA-L – собственно, как и минивэн в 7-местном исполнении. Силовая установка знакома и по другим моделям марки: 2,0-литровый турбомотор 4B20J1 и 8-ступенчатый автомат Aisin TG-81SC. Привод – тоже передний, так что отличается, по сути, только снаряжённая масса: из-за большой и тяжёлой перегородки она выросла на 125 килограммов, с 2150 до 2275 кг. Не сказать, чтобы это как-то повлияло на динамику минивэна – даже в характеристиках указаны ровно те же 9,8 секунды разгона до сотни.

По ощущениям, разницы действительно нет или она совсем незначительна. Тем более – на фрикционных зимних шинах и скользком покрытии. Так или иначе, достаточно того, что М8 уверенно чувствует себя как в городском потоке, так и на загородных трассах. Без суеты, нервов и попыток изображать спорткар. Тандем из турбочетвёрки и гидромеханического автомата работает отлично, что подтверждается и удивительно скромным для большого и тяжёлого минивэна аппетитом. В городском цикле с предновогодними столичными пробками средний расход составил 11,4 литра, а в спокойных загородных поездках автомобиль редко выпивал больше восьми литров бензина на 100 км.

Курсовая устойчивость у машины хороша – лишь при перестроениях через снежные перемёты нужно быть внимательным. Полный привод для безопасности и стабильности на любом покрытии, а значит, и комфорта, здесь явно не помешал бы. Кстати, даже с мизерным клиренсом в 160 мм и длинными свесами я, на удивление, ни разу не застрял, и это несмотря на сумасшедший снегопад. И да, в который раз могу похвалить подвеску: плавность хода и вместе с тем отменная энергоёмкость – всё при ней.

А вот что однозначно нужно обругать, так это климат-контроль в пассажирской части салона. В автоматическом режиме при выставленной на постоянные 21,5 градуса температуре он отчаянно дует в ноги горячим воздухом, будто взял на себя функцию камина. Из потолочных дефлекторов в то же время сквозит прохладой… Проблема в том, что воздуховод в нижней части салона только один – сбоку от левого кресла. Зачем так нужно было делать, непонятно. Возможно, правого пассажира решили не беспокоить лишним шумом, но это не точно.

В результате, чтобы у обитателей лаунж-зоны не замёрзли ноги, климатическая установка вынуждена шпарить по полной программе. Так, что от этого процесса даже нагревается левый подлокотник кресла, под которым проходит воздуховод. Приходится вырубать авторежим и брать управление на себя, но тут возникает дилемма со скоростью вентилятора. Поставишь меньше – потеют окна, добавишь – начинает шуметь прямо над ухом. Обидно, потому что в остальном уровень комфорта в М8 Lounge весьма достойный.

Готовьте деньги

Так сколько там нужно доплатить за возможность отгородиться от водителя? Немало. Комплектация Lounge – фиксированная, а все возможные для М8 опции в неё уже включены. Цена – 7 999 999 рублей, ровно на два миллиона рублей дороже базовой версии GT или на 1 250 000 рублей дороже топового 7-местного исполнения GX Premium. Но Лаунж – другое дело. Это вопрос выбора не уровня комплектации, а принципиально иного набора потребительских качеств.

GAC M8 Lounge – не про показную роскошь или желание удивлять окружающих. Это автомобиль для тех, кто предпочитает громким заявлениям тишину, а блеску и гламуру – приватность. Минивэн не кричит о своём статусе, а спокойно даёт понять, что водитель здесь – всего лишь опция. Да, у модели есть странности, рудименты и спорные инженерные решения. Но в целом это честный лаунж на колёсах – без пафоса, но с ощущением отдельного мира за перегородкой.



И если вам важнее не то, как вы выглядите снаружи, а как себя чувствуете внутри, M8 Lounge, пожалуй, найдёт, чем вас подкупить.