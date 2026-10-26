Вспомнить всё: кто ответит за цифровое досье вашего автомобиля

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предлагает это исправить: создать некую единую цифровую историю каждой машины на базе электронного ПТС. В ней хотят собирать сведения о пробеге, авариях, ремонтах, техобслуживании, залогах, утилизации и даже фактической цене сделки. Каждую запись привяжут к VIN, снабдят датой, источником и подтверждающим документом. Инициатива пока находится на стадии проработки: для её реализации потребуется, разумеется, и законодательная работа.
На первый взгляд, идея прекрасная. Понравилась машина – открыл её цифровую трудовую книжку. Вместо «не бита, не крашена» увидел, сколько раз её били и красили. Вместо честного слова продавца – документы. Если верить замыслу, рынок подержанных автомобилей должен стать прозрачнее, а скручивание пробега из народного промысла превратится в занятие с высоким риском разоблачения.
Но у любой прекрасной идеи есть нюанс. Кто будет следить за достоверностью записей? Сервис ошибся с VIN, страховщик перепутал автомобили, сотрудник внёс в базу чужое ДТП – и вот твоя машина внезапно получает биографию участника нескольких аварий. А чтобы это исправить, владельцу явно придётся проявить недюжинный энтузиазм.
А теперь представим, что ошибка появилась в самый неподходящий момент – перед продажей. Покупатель увидел в истории серьёзное повреждение и ушёл искать другой вариант. Машина осталась, цена упала, а виноватого попробуй найди. Цифровая запись выглядит убедительнее слов, но сама по себе ещё не становится истиной в последней инстанции.
Есть и другой вопрос: кто заплатит за эту прозрачность? Участники обсуждения инициативы предлагают предусмотреть бесплатный доступ к базовой информации. И это правильно: если цифровая история нужна прежде всего для защиты покупателя, странно превращать проверку автомобиля в платный аттракцион с неизвестным финальным счётом.
Впрочем, полностью прозрачный автомобиль – мечта не только покупателя. Государству пригодится статистика, страховщикам – сведения об авариях, дилерам – аргумент в пользу цены, а сервисам – подтверждение выполненных работ. Вот только интересы у всех абсолютно разные, а машина у владельца одна.
Поэтому важна не столько сама цифровая биография, сколько правила её ведения: кто вносит данные, кто проверяет документы, как оспорить ошибку и кто компенсирует ущерб, если из-за неё машина потеряет в цене. Иначе мы просто перенесём старую историю из бардачка в облако. Раньше продавец мог сочинять про дедушку, а теперь за него, чего доброго, сочинит база данных – с электронной подписью.
В идеале у каждой машины действительно должна быть честная биография. Но у каждой записи в этой биографии тоже должен быть автор, готовый отвечать за свои слова. Иначе получится не цифровая история автомобиля, а цифровая история болезни всего нашего документооборота.
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Вот не в бровь, а в глаз! При явной полезности доступной истории автомобиля, где гарантия, что не будет злоупотреблений? Тот же перекуп за долю малую подправит характеристики в нужную сторону, сервисы наверняка захотят иметь возможности вносить и править данные, а уж банкиры и страховщики наверняка попробуют впарить какие-то "очень нужные" услуги. А ведь есть немало машин в розыске какого-нибудь Интерпола. И да, есть ведь ещё всякие льготные растаможки, тюнинг, японские "распилы" и прочие изыски наших очень творческих людей...
А потом это ещё и привяжут к какому-нибудь новому побору, цене на страховку и придумают новые виды мошенничества.
Бред полный, а не затея))
Сразу вопрос: КОМУ ВЫГОДНО? Ответ: ТОЛЬКО покупателям подержанных машин. БОЛЬШЕ НИКОМУ!
Будут ли скидываться покупатели? Будут ли они объединяться, создавать ассоциацию.. Ха-ха два раза))
Рынок давно перекошен: пробег скручен примерно у всех, так что если "вдруг" сделать его "честным", это приведёт просто к обвалу цен)
Но процесс, разумеется, будет не одномоментным, а первыми под раздачу попадут самые честные продавцы)) Оно им надо??