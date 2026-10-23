У китайских кроссоверов арифметика довольно простая: чем больше цифра в названии, тем крупнее автомобиль – и тем больше сумма, которую предлагают оставить в кассе. Но Exlantix ET8, который после локализации в России получил приставку Esteo, внезапно решил сыграть по своим правилам.

Esteo Exlantix ET8 – полноразмерный гибридный кроссовер, который замахивается на территорию Li L9, предлагает сопоставимый набор оборудования, а стоит заметно дешевле. И не на стоимость комплекта зимних шин, а на несколько миллионов рублей. Но просто нарисовать на крышке багажника цифру 8 вместо 9 недостаточно, чтобы стать альтернативой флагманскому Лисяну.

Почти европейская внешность

Exlantix ET8 – автомобиль длиной чуть более 5,2 метра, шириной без малого два метра и с колёсной базой изрядно больше трёх метров. В общем, компактным его никак не назовёшь, даже если очень постараться. Впрочем, внешность у флагмана спокойная, без сомнительных дизайнерских выкрутасов, что уже хорошо.

1 / 2 2 / 2

Спереди он похож на Range Rover, а в профиль напоминает Mercedes-Benz GLS. В общем, ориентиры понятны. Нет набившей оскомину двухэтажной оптики, нет лишних деталей. Здесь обычные дверные ручки, гладкие поверхности, плоские боковины – всё выглядит вполне солидно. Вот бы ещё эти гигантские надписи Exlantix сделать поскромнее… Зато респект за цвета кузова: «бриллиантовый бежевый», «базальтовый чёрный», «скалистый серый», «океанический синий», «вулканический красный» и «реликтовый зелёный» – это вам не «белый, серый и чёрный», как у большинства китайских моделей.

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

Чувствуется, дизайнеры понимали, что машине таких размеров не обязательно изображать межгалактический крейсер – её габариты и без того производят впечатление. Разве что в тесных дворах и на подземных парковках ET8 наглядно объясняет водителю, зачем инженеры придумали камеры кругового обзора – втиснуть автомобиль на стандартное место в торговом центре бывает непросто.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Никто не должен обижаться

Главный козырь ET8 обнаруживается после открытия дверей. Салон у кроссовера шестиместный, с компоновкой 2+2+2 и отдельными «капитанскими» креслами на втором ряду. Пространства много и спереди, и сзади, а пассажирские места здесь отнюдь не воспринимаются как бесплатное приложение к водительскому. Кстати, к геометрии посадки не придраться: диапазоны регулировок здесь – дай бог каждому. Есть даже экстендер подушки.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

На втором ряду имеется вентиляция, подогрев и даже массаж, электроприводы многочисленных регулировок, собственная зона климата и раскладные столики. Правое кресло, как нынче модно, умеет раскладываться в положение «нулевой гравитации» с выдвижной опорой для ног. Для детей предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный экран, для взрослых – возможность на некоторое время забыть, что они едут в машине, а не отдыхают в бизнес-ложе аэропорта. Между передних кресел есть довольно объёмный (9,2 литра) термобокс, который умеет и охлаждать напитки, и подогревать содержимое.

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Третий ряд в ЕТ8 вовсе не выглядит территорией наказаний. На галёрке есть электрорегулировка угла наклона спинки, подогрев, дефлекторы климатической установки, подстаканники и разъёмы USB-C. Но чудес, конечно, не бывает: даже если сдвинуть кресла второго ряда вперёд, рослым пассажирам будет тесновато в ногах. Отправлять туда взрослых друзей можно разве что из чувства изощрённой мести, а вот детям там будет прекрасно. И в любом случае пассажиры третьего ряда не будут упираться затылком в стекло багажной двери.

1 / 2 2 / 2

Багажник, к слову, вмещает от 546 до 1835 литров в зависимости от конфигурации третьего ряда. Для семейного автомобиля это важнее большинства эффектных мультимедийных фокусов: чемоданы, коляски и покупки из строительного магазина не обязаны участвовать в сложной геометрической олимпиаде.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Как говорится, минусы будут? Да. Кое-где премиальные амбиции ET8 опережают эргономику. Бардачок можно открыть только с помощью мультимедийной системы, отрегулировать положение руля или зеркал – тоже. Ну и в целом интерьер на фото выглядит дороже, чем на ощупь – жёсткого пластика здесь больше, чем ожидаешь, а швы на панелях местами кривоваты. И есть, так сказать, имиджевый вопрос. Почему у более компактного и доступного Exlantix ET есть электроприводы дверей, а у флагманского ЕТ8 – нет? Отсутствуют даже доводчики.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Тридцать дюймов пикселей

Центральное место в интерьере занимает огромный 30-дюймовый экран разрешением 5К. Он объединяет пространство перед водителем и пассажиром, выглядит внушительно и добавляет салону технологичности. Приборная панель и проекционный дисплей при этом остались на своих местах, так что следить за скоростью, к счастью, можно привычным способом. Тем более у приборов есть классическая схема с круглыми шкалами – за это отдельное спасибо.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Есть, однако, одна проблема. Гигантский экран у ET8 получился заметно эффектнее, чем его программное наполнение. Предустановленных приложений нет, привычных мультимедийных возможностей не хватает, а некоторые настройки спрятаны так, будто разработчики получали премию за каждый лишний переход между вкладками меню. В результате здоровенная сенсорная панель напоминает дорогую витрину магазина, в который ещё не завезли товар – кроме просмотра видео с флешки, с ней банально больше нечего делать. После Li L9 уже не впечатляет. С откидным тачскрином в потолке ровно та же история – ну можно ещё отзеркалить экран смартфона. При этом картинка на дисплеях вполне качественная, яркая и насыщенная, а интерфейс выглядит современно.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

На центральной консоли есть две беспроводные зарядки, аудиосистема с 23 динамиками играет отменно, но когда автомобиль пытается конкурировать с лучшими современными флагманами, к нему возникают соответствующие ожидания. Программная часть в ЕТ8 пока сильно отстаёт от «железа» – не катастрофа, конечно, но хочется, чтобы в мультимедийке всё-таки навели порядок. Благо, эту проблему можно решить обновлением софта.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Бензин за кулисами

Под капотом установлена «турбополторашка» SQRH4J15 от Chery, но с колёсами она, понятное дело, не связана, поскольку ЕТ8 – классический последовательный гибрид. Суммарная отдача системы – 469 л.с. и 634 Н·м, а до сотни 2,7-тонный кроссовер разгоняется всего за 5,4 секунды. Нажимаешь на педаль тока – и автомобиль набирает скорость без заминок, причём на редкость линейно. Электротяги здесь хватает для того, чтобы огромный кузов не превращал каждый обгон в отдельный проект с предварительным технико-экономическим обоснованием.

Батарея ёмкостью 40 кВт·ч позволяет проезжать на электротяге приличное расстояние – у меня получилось 146 км. Дальше в дело вступает бензиновый генератор – с ним заявленный суммарный запас хода достигает 1100 км при полностью заправленном 67-литровом бензобаке. Да, на загородной трассе реальная дальнобойность будет сильно скромнее, но в этом и заключается практический смысл гибридной силовой установки: в городе можно спокойно ездить на электричестве, а в дальней дороге – не превращать поиск зарядки в обязательный пункт маршрута.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Но самое любопытное в ET8 – то, как он сочетает размеры, комфорт и управляемость. Пневмоподвески здесь нет, зато есть адаптивные амортизаторы CDC с двумя режимами жёсткости. И, вопреки ожиданиям, отсутствие пневмобаллонов не превращает поездку в соревнование по пересчёту дорожных швов копчиком.

В мягком режиме подвеска достаточно деликатно отрабатывает неровности. Кроссовер не пытается подробно пересказать пассажирам историю каждой заплатки на асфальте, а на нормальной дороге едет приятно и собранно. Для машины такого калибра это важное достоинство: порой производители больших кроссоверов так увлекаются спортивностью, что забывают, ради чего вообще покупают семейный флагман.

Разумеется, волшебства не произошло. Крупные ямы и резкие поперечные неровности ET8 не растворяет, а на волнистом покрытии заметна раскачка. До лучших представителей класса по части изоляции от дороги он не дотягивает, но в обычных условиях подвеска оставляет очень приятное впечатление, а её возможностей с головой хватает для комфортных повседневных поездок.

И вот тут машина преподносит второй сюрприз. Большой кроссовер умеет не только плавно катиться по шоссе, но и азартно проходить повороты. Руль обеспечивает понятную обратную связь, а реакции шасси логичны и предсказуемы. Это далеко не спорткар, но и ощущения неповоротливой баржи тоже нет. Задний электромотор здесь мощнее переднего, что добавляет азарта в быстрых поворотах.

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Для сравнения – многие крупные кроссоверы отлично умеют везти пассажиров, но в первой же серии поворотов напоминают, что водитель здесь вообще-то нанят исключительно для перемещения пассажиров из пункта А в пункт Б. Экслантикс позволяет получать удовольствие и от самого процесса. И это редкое сочетание для автомобиля, в котором предусмотрено несколько способов устроить водителю и пассажирам сеанс массажа.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

На трассе кроссовер держится уверенно, не слишком реагирует на колейность и не требует постоянных поправок рулём. Шумоизоляция более чем достойная, а бездорожье лучше оставить автомобилям, которые не путают отсутствие асфальта с приглашением на тимбилдинг: дорожный просвет в 200 мм и режим 4х4 полезны, но не превращают ET8 в брутальный вездеход. В гибридном режиме средний расход электричества составил 4,4 кВт·ч/100 км, бензина – 8,8 литра на сотню.

Где прячется разница

На российском рынке Exlantix ET8 продаётся под маркой Esteo и формально относится к автомобилям российской сборки. На домашнем рынке кроссовер известен как Chery Fulwin T11, а локализация в Санкт-Петербурге нужна прежде всего для получения государственной субсидии, которая с октября стала временно недоступна ввиду исчерпания лимита. Взамен Esteo уже предлагает собственную льготную программу, в рамках которой стоимость ET8 можно опустить с 7 490 000 рублей ещё на 900 000 рублей – до 6 590 000 рублей. И это очень даже неплохое предложение, поскольку новый Lixiang L9 Livis сегодня стоит 12 690 000 рублей – как говорится, почувствуйте разницу.

На оставшиеся деньги можно купить второй автомобиль или хотя бы перестать нервничать из-за цены зимнего комплекта приличных колёс. Конечно, считать ET8 полным аналогом L9 было бы преувеличением. У машин отличаются настройки ходовой части, нюансы комфорта, программное обеспечение и общее ощущение законченности продукта. Но по простору, возможностям трансформации салона, оснащению и динамике Exlantix действительно способен конкурировать с гораздо более дорогими машинами.

Именно это делает его интересным. Он не идеален, хотя пытается убедить нас в обратном. Зато здесь есть просторный салон, мощная гибридная установка, мягкая подвеска без пневматики и неожиданно приятная управляемость. А самое главное – всё это предлагается за сумму, которая не заставляет покупателя переплачивать несколько миллионов.

Вердикт таков: если для вас важнее всего безупречная доводка каждой мелочи, разница в цене не отменит неприятных вопросов. Но если вам просто нужен большой, комфортный, быстрый и хорошо оснащённый современный гибридный кроссовер для семьи, то «восьмёрка» вполне может оказаться ничуть не хуже «девятки».