Заграничный дизайн
Почему «наконец-то»? Потому что автомобиль был представлен в Китае в 2023 году, а в продажу пошёл годом позже как Exeed Sterra ET. Для экспортных поставок был придуман отдельный бренд Exlantix, но дело не ограничилось одним только переименованием – кроссовер для внутреннего рынка выглядит немного иначе.
У Эксида нет радиаторной решётки – фронтальная часть у него глухая, как у Лисяна, а фары головного света в бампере – треугольные. Где-то мы всё это уже видели, правда? Да – на седане Exlantix ES, который стал второй представленной в России моделью бренда. Фронтальную часть «экспортного» кроссовера рассекли узкими вертикальными прорезями, а светодиодные прожекторы собрали в новые прямоугольные корпуса.
Получилось, честно говоря, едва ли красивее исходника. По крайней мере решётка смотрится чересчур надуманно – какой-то дизайн ради дизайна. Ещё можно заметить отсутствие у российской машины лидаров: крыша над ветровым стеклом у неё плоская, а в передних крыльях, как водится, установлены заглушки. Цветов кузова немного: «Серый бамбук», как на тестовом автомобиле, «Дымчатый бежевый», «Мраморный белый», «Пепельный серый» и «Графитовый чёрный».
Причуды и странности
Интерьер ET эпатирует рулевым колесом – это же натурально баранка! Не многоугольный штурвал, как у Changan, а неправильной формы овал, ещё и приплюснутый сверху и снизу. Причём по-разному… В общем, какой-то кошмар перфекциониста. И ладно бы это было просто некрасиво, так оно же ещё и неудобно. Перехватывать такой руль при вращении требуется чаще обычного, поскольку обод то и дело уходит из-под рук. Не знаю, сколько требуется времени, чтобы хоть как-то к этому адаптироваться. А главное – зачем?
В остальном же салон скроен по лекалам минивэна: здесь нет центральной консоли. Между передней панелью и массивным подлокотником – пустота, поэтому водитель может быстро пересесть на пассажирское кресло. Или наоборот. В центральном подлокотнике нашлось место не только для небольшого отсека, но и для пары подстаканников и двух площадок для смартфонов. С беспроводной зарядкой – только одна из них.
Кнопок на передней панели, как можно разглядеть на фото, нет абсолютно никаких. «Аварийка» – и та на потолке. А три круглых крутилки под экраном мультимедийной системы – это, оказывается, «Горный чай», «Чёрный кофе» и внезапно «Лучшие годы» – картриджи встроенного ароматизатора. Руль и зеркала регулируются через дисплей, даже перчаточный ящик – и тот открывается нажатием виртуальной кнопки где-то в меню мультимедийки. Более того, его можно ещё и запаролить! Киберпанк, который мы заслужили.
Помощники и вредители
Двери снабжены электроприводом, но к логике работы этой системы, как на Avatr 11, нужно адаптироваться. Закрываются они автоматически, нажатием кнопки, но в обратную сторону двери лишь лениво приоткрываются, и дальше их нужно толкать рукой. И точно так же, как у Аватра, даже при небольшом поперечном уклоне приводы срабатывают совершенно непредсказуемо. Тумблеры стеклоподъёмников на дверях, как нынче модно, с инвертированной схемой, которая напрочь лишена интуитивности.
Пока вспомнишь, в какую сторону их нужно толкать, чтобы опустить стекло, а в какую – чтобы поднять его обратно, проклянёшь всё на свете. Опять же: кто это придумал и зачем? А вот что запомнилось и понравилось в дверях, это их безрамочность. Оригинально и симпатично. Жаль, что нижние части дверей и кресел сделаны из довольно бюджетного жёсткого пластика, хотя верхняя часть интерьера отделана неплохой кожей и опоясана металлическим кантом. Декоративные панели а-ля гранит, на ощупь напоминающие линолеум, смотрятся оригинально.
Кресла в целом хороши, хотя интегрированные подголовники традиционно неудобны – приходится либо сильнее наклонять спинку, либо мириться с их навязчивостью. Кстати, в спецификации заявлены некие «магнитные держатели для планшетов и мобильных устройств на спинках передних кресел», и с обратной стороны подголовников есть надписи Mag Pro, но почему-то никакие гаджеты на них не держатся. Зато регулировок у сидений много, всем хватит. Диапазонов тоже. У всех четырёх кресел есть вентиляция, подогрев и массаж. У переднего правого – ещё и оттоманка.
Цветов салона у Exlantix всего два – светлый и тёмный. 10,25-дюймовая приборная панель, как водится, абсолютно неинформативна, а с весьма продвинутым проекционным дисплеем она здесь не нужна и вовсе. Проекция хорошо продумана и снабжена массой тонких настроек. Удобно!
15,6-дюймовый сенсорный экран интерфейсом и логикой построения меню напоминает другие современные модели многочисленного семейства Chery. И здесь тоже уже есть встроенные сервисы от Яндекса и VK. Работает тачскрин шустро, на касания откликается без тормозов – похвально.
Помимо кнопок в интерьере кроссовера, как теперь заведено, нет и дефлекторов климатической установки. Вместо них в передней панели тут и там прорезаны щели для воздуха. Принцип их расположения я так и не понял. Но если у Aito Seres М7 таких дефлекторов немного и расположены они в привычных местах, то у Exlantix их гораздо больше, а значит, и бороться с ними на порядок сложнее. Проблемы всё те же: климат-контроль отчаянно пытается заморозить лицо и шею мощным потоком ледяного воздуха, сколько ни блуждай в настройках обдува в соответствующем разделе меню. У задних пассажиров – простор, разъёмы USB и нормальные человеческие дефлекторы.
Фамильное сходство
Кроссовер ET, как и седан ES, построен на платформе Chery E0X для гибридных и электрических моделей. Концептуально это последовательный гибрид, такой же, как и множество других китайских одноклассников. Под полом автомобиля спрятана трёхкомпонентная литий-железо-фосфатная батарея CATL ёмкостью 41 кВт·ч, которую подзаряжает 1,5-литровый 143-сильный бензиновый турбомотор SQRH4J15. Колёса вращают синхронные электромоторы на обеих осях мощностью 204 и 265 сил соответственно. Суммарно – 469 «лошадей» на две с половиной тонны снаряжённой массы.
Подвеска Экслантикса – пневматическая, с трёхкамерными пневмоэлементами и адаптивными амортизаторами с регулируемой жёсткостью. Тут всё по-взрослому, словно на каком-нибудь Кайене. По пути в Россию кроссовер обзавёлся подогревами ветрового стекла и руля, дополнительными уплотнителями дверей, расширенной оцинковкой кузовных панелей, увеличенным до рекордных восьми литров бачком омывателя и шторкой панорамной крыши. Полезная штука, и как можно нынешним летом находиться в салоне Aito Seres M5, у которого шторки нет вовсе, я себе не представляю.
Мягко и плавно
Стартует Exlantix живенько. По паспорту у него те же 4,8 секунды до сотни, что у пятиместного Aito Seres M7, но по ощущениям разгон не такой резкий. И этого не исправить даже пользовательским режимом движения, который позволяет отдельно настраивать отклик силовой установки, усилие на руле, высоту подвески и жёсткость амортизаторов. ЕТ всё равно будет сглаживать рывок при нажатии педали тока, чтобы избежать любого дискомфорта. Для этого здесь и отменная шумоизоляция, и двойные стёкла всех дверей, и незаурядная плавность хода.
Трёхкамерная «пневма» вкупе с адаптивными стойками разглаживает любые неровности дорожного полотна в виде заплаток, кочек или стыков. Нет и никакого зуда от щербатого асфальта на руле или креслах – все изъяны надёжно изолированы от пассажиров. Ямы с острыми краями вызывают опасения только из-за низкопрофильных шин, а лежачие полицейские лишь слегка покачивают кузов. Кстати, никакой раскачки подвеска тоже не допускает даже на длинной волне автомагистралей. Цепкие тормоза под стать динамике – недаром на передней оси установлены шестипоршневые фиксированные скобы.
Благодаря пневмоподвеске Экслантикс позволяет в довольно широком диапазоне регулировать клиренс: от 147 миллиметров в пользовательском режиме, 167 в спортивном, 177 в экономичном, 187 в стандартном режиме к 197 миллиметрам в режиме «Песок», 207 – в режиме «Снег» и 217 мм в режиме с курьёзным названием «Эвакуация джипа». Плюс из него машину можно приподнять ещё немного – до 227 миллиметров с помощью отдельного пункта меню в мультимедийной системе. Ну и надо ли говорить, что здесь есть полный набор электронных ассистентов водителя, от автоматического торможения и слежения за разметкой до адаптивного круиза.
Экономия тока
Большая часть пробега за неделю теста кроссовера пришлась, как ни странно, на автомагистрали: я успел совершить два 500-километровых вояжа. Оба раза – с полностью заправленным бензобаком и заряженной батареей. И в один присест, без дозаправок, подзарядок и даже остановок. В этом случае в зависимости от средней скорости ЕТ оставляет примерно половину топлива и столько же заряда батареи, то есть, совокупный запас хода в 1100 километров в реальной жизни вполне достижим.
И это отнюдь не означает, что ехать пришлось в овощном ритме. Нет, вопреки предрассудкам, современные гибриды не превращаются в тыкву во всём диапазоне разрешённых ПДД скоростей, даже с учётом нештрафуемых «плюс 20». Если же найти в мультимедийке раздел статистики, то выяснится, что за 4500 с небольшим километров пробега Exlantix выпивал в среднем восемь литров бензина на 100 км и поглощал 0,8 кВт·ч электричества на сотню. О чём это говорит? О том, что в основном кроссовер использовался в режиме приоритета ДВС. Любопытно, что почти треть заряда батареи была потрачена на работу климата.
У меня же в смешанном цикле вышло 7,5 литра топлива на сотню и 6,3 кВт·ч электричества на 100 км в «гибридном» режиме, когда электроника сама выбирает, когда и на сколько запускать бензиновый двигатель. Разумеется, в приоритете у Экслантикса, как и у любого другого последовательного гибрида, электротяга. Если верить техническим характеристикам, он может преодолеть на ней 200 километров. Кроссовер умеет и принудительно заряжать батарею от ДВС. Правда, накопленный запас хода улетучивается после пары-тройки мощных ускорений, удержаться от которых, каюсь, порой невозможно.
Приятные бонусы
В России Exlantix ET продаётся в единственной комплектации с красноречивым названием Top за 6,6 миллиона рублей. Бороться с конкурентами представительство марки намерено рядом особых привилегий. Например, гарантией сроком восемь лет или 200 000 км (на электромоторы и батарею, впрочем, пробег снижен до 160 000 км). Мало? Тогда держите ещё бесплатные парковки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани через онлайн-сервис Parkly.
Звучит, конечно, солидно, однако новичку будет весьма непросто тягаться с лидером сегмента в лице Lixiang, который уже успел неплохо себя зарекомендовать, пусть и благодаря неофициальным поставкам. Пожалуй, выбор в пользу Экслантикса будет логичен, скорее, для тех, кто пересел на него не с немецких кроссоверов, как в случае Лисяна, а с продукции одного из многочисленных брендов семейства Chery. Так оно будет привычнее и вряд ли разочарует.
|Технические характеристики Exlantix ET
|Кузов
|Тип кузова
|универсал
|Число дверей/мест
|5/5
|Длина/ширина/высота, мм
|4980/1975/1698
|Колесная база, мм
|3000
|Колея передняя/задняя, мм
|1690/1695
|Дорожный просвет, мм
|147-227
|Масса снаряженная/полная, кг
|2467/2986
|Объём багажника, л
|546
|Силовая установка
|Тип
|последовательная гибридная
|Суммарная мощность силовой установки, л.с./кВт
|469/345
|Суммарный крутящий момент силовой установки, Н·м
|634
|Тип аккумуляторной батареи
|литий-железо-фосфатная
|Ёмкость тяговой батареи, кВт·ч
|40
|Бензиновый двигатель
|Тип
|бензиновый, турбированный
|Компоновка и расположение
|рядный, спереди поперечно
|Число цилиндров/клапанов
|4/16
|Рабочий объём, см³
|1499
|Мощность, л.с./кВт/об/мин
|143/105/5200
|Крутящий момент, Н·м/об/мин
|215/2500-4000
|Электрический двигатель
|Число
|2
|Тип переднего электромотора
|синхронный с постоянными магнитами
|Мощность переднего электромотора, л.с./кВт
|204/150
|Крутящий момент переднего электромотора, Н•м
|310
|Тип заднего электромотора
|синхронный с постоянными магнитами
|Мощность заднего электромотора, л.с./кВт
|265/195
|Крутящий момент заднего электромотора, Н•м
|324
|Трансмиссия
|Привод
|полный
|Ходовая часть
|Подвеска передняя
|независимая, пневматическая, двухрычажная
|Подвеска задняя
|независимая, пневматическая, многорычажная
|Тормоза передние/задние
|дисковые, вентилируемые
|Рулевое управление
|реечное, с электроусилителем
|Размерность шин
|255/50 R20
|Эксплуатационные характеристики
|Время разгона 0–100 км/ч, с
|4,8
|Максимальная скорость, км/ч
|195
|Запас хода на электротяге, км (WLTC)
|200
|Запас хода суммарный, км (WLTC)
|1180
|Расход топлива, смешанный, л/100 км
|6,4
|Ёмкость топливного бака, л
|67
|Топливо, л
|АИ-95 и выше
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