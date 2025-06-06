В Россию наконец приехал гибридный китайский седан Exlantix ES, анонсированный ещё в прошлом году. Мы как следует рассмотрели и пощупали его на презентации в Подмосковье.

В профиль Exlantix ES похож на Porsche Panamera. У седана максимально обтекаемый силуэт с ниспадающей линией крыши, довольно большой рельефный капот и массивные 21-дюймовые колёса. Коэффициент аэродинамического сопротивления – один из лучших в классе, всего 0,21. Узкие фары головного света связаны светящейся «монобровью», на корме – единый фонарь во всю ширину автомобиля. На крышке багажника есть выдвижное антикрыло.

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Весёлые картинки

Самый примечательный элемент дизайна экстерьера – интерактивные модули с матричными дисплеями в переднем бампере. Для них есть 11 функций: индикация зарядки батареи, давления в шинах, названия бренда бегущей строкой и многого другого, включая такие загадочные варианты, как «Кролик», «Фестиваль» или «Рождество». Интересное решение и очень смелое. Любопытно, сколько эти экраны проживут в условиях реальной дорожной эксплуатации, с пескоструем, перепадами температур и зимними реагентами. А ещё – сколько они стоят.

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Китайский минимализм

Интерьер ES представляет собой собирательный образ современного китайского автомобиля: не очень круглый руль, крошечная приборная панель, большой центральный дисплей посередине и ни единой кнопки. Напоминает седан Avatr 06, только здесь зеркала остались на месте. На центральном тоннеле, как теперь принято, пара подстаканников и площадка для двух смартфонов. Левая – с беспроводной зарядкой. Дефлекторов климатической установки нет – воздушные потоки придётся настраивать через меню мультимедийной системы, как в Aito Seres М5.

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Управлять головным светом тоже придётся через меню, а зеркала настраиваются барабанчиками на руле. Правда, сначала нужно будет найти соответствующий пункт в интерфейсе 15,6-дюймового тачскрина. В общем-то, ничего нового – к этому нас уже приучил Jetour Dashing, но удобным сей процесс по-прежнему назвать никак нельзя. 8,2-дюймовая приборная панель традиционно показывает машинку посередине (причём китайскую версию седана – с лидаром на крыше), скорость и запас хода – слева, показания бортового компьютера – справа. Контурная подсветка салона – «хрустальная» светящаяся полоса, как в нынешних BMW.

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Двери – безрамочные, с электромеханическими замками, поэтому вместо внутренних ручек – кнопки. Клавиши стеклоподъёмников на подлокотниках удобными назвать нельзя: они очень маленькие и скользкие, и на них не мешало нанести хотя бы рифление. Кожа и алькантара весьма качественные и приятные на ощупь. Передние кресла удобные – достаточно мягкие, с явным акцентом на комфорт, поскольку боковая поддержка незаметна. Регулировок минимум.

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Сзади – ещё более плоский диван, есть запас пространства по длине, но подголовники почти упираются в стекло панорамной крыши, которая в ES вытянулась до самой крышки 396-литрового багажника. Зато у пассажиров второго ряда есть собственная зона климата, механические дефлекторы и небольшой тачскрин между передними креслами. С него можно управлять не только кондиционером, но и подогревом дивана или музыкой в салоне.

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Родственные души

Седан, как и родственный кроссовер Exlantix ET, построен на платформе E0X. Это тоже параллельный гибрид с 400-вольтовой электрической архитектурой, под капотом которого установлен 1,5-литровый 143-сильный бензиновый турбомотор SQRH4J1, использующийся для подзарядки тяговой батареи ёмкостью 40 кВт⋅ч. Колёса вращают электромоторы: переднюю ось – 265-сильный асинхронный, заднюю – 204-сильный синхронный. Совокупная мощность силовой установки – 469 «лошадей», крутящий момент – 634 Н·м.

Заявленный расход электроэнергии на 100 км составляет 20,5 кВт⋅ч, так что на электротяге седан обещает проехать 185 км. При этом комбинированный запас хода с 67-литровым баком топлива и полностью заряженной батареей достигает 1231 км по циклу WLTC. Средний расход бензина – 6,4 литра на 100 км. С места до сотни ES катапультируется за 4,6 секунды, максимальная скорость – всего 190 км/ч.

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Габариты седана составляют 4945×1978×1489 мм, колёсная база – 3000 мм, снаряжённая масса – 2285 кг. Дорожный просвет – всего 120 мм, но, как и у кроссовера, у Exlantix ES есть пневмоподвеска IAS и адаптивные амортизаторы CDC. В рамках адаптации к российскому рынку Exlantix получил так называемый «зимний пакет» опций, подогрев, вентиляцию и массаж передних кресел, а также полностью русифицированную мультимедийную систему с обновлениями софта «по воздуху». Гарантия – впечатляющие восемь лет или 200 000 км пробега.

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Цены и подарки

Хотя седан ES, точно так же, как кроссовер ET, на домашнем рынке существует не только в гибридной, но и в полностью электрической версии, в Россию – по крайней мере, пока – будут поставлять только гибриды. По «электричкам» вопрос пока открыт: похоже, Exlantix сначала нужно понаблюдать за спросом на бензоэлектрические версии моделей. Оно и понятно, ведь стоимость гибридного ES составляет 5 990 000 рублей – в китайской табели о рангах бренд расположен на ступеньку выше Exeed. В том числе – и по ценам. Зато в подарок обещаны зарядная станция и некие привилегии для владельцев, подготовленные совместно с ресторанами и бизнес-клубом.