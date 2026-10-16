Будущее – по крайней мере ближайшее, автомобилей бренда Tank неразрывно связано с интеллектуально-гибридной системой Hi4-T , разработанной специалистами концерна Great Wall Motor. С особенностями ее реальной работы в полевых условиях нам удалось познакомиться во время тестирования новинки – буквально только что появившейся в салонах официальных дилеров комплектации «Техно Премиум» модели Tank 400.

«Лошади» бензиновые и электрические

Tank 400 «Техно Премиум» – это, как уже было сказано, гибридная модификация «четырехсотки», продажи которой в нашей стране в сугубо бензиновом издании стартовали в начале прошлого года. На принадлежность этой модификации к привилегированному классу экологически модных автомобилей недвусмысленно указывают шильдики PHEV и Hi4T на двери багажного отделения. Собственно, только по ним, да еще по выдвигающимся боковым подножкам с электроприводом можно визуально определить, что перед вами именно гибридная версия внедорожника.

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Во всем остальном это все тот же Tank 400 с его брутально-угловатым дизайном и агрессивным оформлением. Такие машины прямо, как говорится, с порога заявляют о себе, не вызывая никаких сомнений насчет своего предназначения. Ну не по магистралям же на них гонять… Хотя с разгоном до 100 км/ч за невероятные для рамного внедорожника 6,8 секунды, может, все-таки по магистралям?

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Впрочем, мы немного забежали вперед. Давайте по порядку. Итак, внешне, что снаружи, что внутри, гибридная «Техно Премиум» ничем не отличается от бензиновой версии «четырехсотки» с названием, как несложно догадаться, просто «Премиум». Но технологически разница весьма и весьма значительная. Ключевая изюминка автомобиля – гибридная силовая установка.

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Она включает электромотор, который располагается между двигателем внутреннего сгорания и трансмиссией. А так же ДВС и литий-ионную тяговую батарею емкостью 37,1 кВт*ч, которая находится под полом в кормовой части кузова и защищена от возможных повреждений на пересеченной местности. По утверждению производителя, ее полной зарядки хватит на преодоление 110 километров.

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Но не эта дистанция призвана прельщать потенциальных владельцев автомобиля. Куда привлекательнее выглядят силовые параметры «Техно Премиума». Эта модификация комплектуется ДВС E20NB, который выдает на максимуме 231 л. с. мощности и 380 Нм крутящего момента. Электромотор добавляет еще 163 «лошадки» и 370 ньютон-метров. Хотя для налогового исчисления используется исключительно его 30-минутная мощность, которая составляет всего лишь 68 л.с., поэтому платить придется только за 299 л.с.

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Славно? Еще как. Момент-то никуда не девается, и суммарные 750 Нм толкают автомобиль вперед с чудовищной энергией. Кроме перечисленных агрегатов в состав силовой линии Tank 400 «Техно Премиум» входит 9-ступенчатая автоматическая коробка передач Hycet 9НAT (специальная гибридная версия коробки 9АТ) и компоненты системы полного привода.

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Последняя базируется на многодисковой муфте автоматического подключения передних колес с возможностью полной блокировки. Кроме того, есть передняя и задняя межколесные блокировки, а также пониженный ряд. Одним словом, оснащение автомобиля совсем нешуточное. И поведение, надо сказать, тоже довольно внушительное.

Простота управления

Управление всем этим богатым хозяйством осуществляется посредством кнопок, выведенных в специальный единый модуль, расположенный рядом с селектором АКП. Кроме того, часть настроек выполняется посредством 16,2-дюймового цветного сенсорного дисплея мультимедийной системы.

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В частности, на нем надо сразу выбрать один из трех традиционных для гибридов режимов питания. Приоритет может быть отдан электротяге, двигателю внутреннего сгорания или некоему интеллектуальному циклу, обещающему максимум отдачи. Но в любом случае, когда уровень заряда батареи позволяет, внедорожник начинает движение на электричестве – абсолютно беззвучно трогается с места и только потом подключает ДВС.

При этом в интеллектуальном цикле, обозначенном как «HEV», обеспечивается наибольшая производительность (и, по всей видимости, потребление ресурсов). А в режиме «Авто» вся нагрузка на высоких скоростях ложится на бензиновый мотор, оставляя «электричке» лишь небольшие скорости. Также этот режим позволяет сэкономить заряд батареи и даже отчасти его пополнить.

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На практике, если уж слишком не циклиться на сэкономленных миллилитрах и киловаттах, обыкновенный пользователь вряд ли почувствует ощутимую разницу между «HEV» и «Авто». Машина, пока ей достает запаса электричества, одинаково рьяно срывается с места и поддает динамики как раз в те моменты, когда она особенно требуется – при маневрировании и обгонах. Но если водителя все-таки очень сильно заботит сохранность тока, он может дополнительно включить функцию принудительного энергосбережения батареи, которая не позволит транжирить нажитое непосильным трудом электричество направо и налево и заставит ДВС более активно заряжать аккумулятор.

На гибридных «крыльях»

Стоит поэнергичнее нажать на педаль акселератора, и машина тотчас получает необходимый импульс – точно дозируемый, линейный и почти не меняющийся в зависимости от текущей скорости. То есть, в отличие от многих коллег по цеху, Tank 400 «Техно Премиум» сохраняет уверенную приемистость почти во всем диапазоне скоростей и даже в наиболее критичном – после 80-90 км/ч. Он всегда плотный, собранный, резвый и позволяет наиболее уверенно обойти впереди идущее транспортное средство или совершить поворот. Без задумчивости, провалов или недопонимания.

Более того, стоит немного зазеваться, как ты уже превысил все мыслимые ограничения, и только сосенки за окнами мелькают стройными рядами чуть быстрее, чем следовало бы на этом участке дороги. Поэтому надо очень внимательно следить за показаниями спидометра. Что радует, для этого не нужно регулярно опускать глаза вниз – на проекционном дисплее они очень хорошо видны, причем подстроить проекцию можно под абсолютно любой рост без потери качества и содержания транслируемой информации.

Вообще, стоит сказать, что салон, который предлагается в черном или черно-красном цвете, и органы управления внедорожником с точки зрения эргономики сконфигурированы удачно. Удобству посадки в кресло водителя и нахождению в нем во время движения способствуют электрорегулировки в восьми направлениях, наличие поясничной поддержки и функции массажа. Рулевая колонка настраивается по высоте и вылету. Центральный тоннель не ограничивает пространство для ног, а расположенные на нем переключатели и селектор АКП буквально сами «ложатся в руку», когда в них возникает необходимость. Ну, разве только кнопка «unlock» на селекторе вызывает озабоченность – надо не забывать нажимать на нее при определенных возвратно-поступательных движениях правой руки. Впрочем, дополнительную заботу о безопасности в некоторые моменты вряд ли можно считать лишней.

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По бездорожью и на трассе

Tank 400 «Техно Премиум» может и по бездорожью переть, простите за каламбур, как танк, и на трассе пришпоривает быстрее многих седанов. Иной раз даже складывается ощущение, что они с бензиновым Tank 400 – совершенно разные автомобили. Только внешность у них одинаковая, а повадки, натура, привычки…

И это в целом правильное впечатление. Наличие гибридной системы творит с внедорожником чудеса. Он срывается с места, почти как спорткар, и остается совершенно недостижим для братишки, если тот вздумает затеять соревнование: педаль в пол – и Tank 400 «Техно Премиум» уже исчезает за горизонтом, в то время как обычный Tank 400 только сдвинулся с места (хотя и он не из породы неуклюжих флегматиков).

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Проявить свои таланты гибридной «четырехсотке», а точнее, ее водителю очень помогает возможность ручного управления трансмиссией и наличие подрулевых переключателей. Наше тестирование происходило в горах на местности, прямо скажем, чрезвычайно пересеченной, где их достоинства раскрылись во всей красе.

Например, на затяжных спусках, чтобы не перегревать тормоза, можно было просто сразу включить вторую передачу и спокойно скатываться под горку вниз. Машина, конечно, всячески намекает на то, что надо бы перещелкнуться выше, но самодеятельностью не занимается, упорно держит вторую и в итоге прогнозируемо совершает спуск по серпантину без какого-либо риска для компонентов тормозной системы.

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Тоже самое и при движении на пониженной внатяжку. Если осуществлять его в автоматическом режиме, вторая передача после очень затяжной первой может включиться внезапно и достаточно резко, что приведет к не самым приятным последствиям. Но если сразу стартовать со второй (а автомобиль позволяет это делать даже с третьей передачи), непрогнозируемого переключения невпопад и потери тяги удастся избежать. Это позволит эффективнее и с меньшими усилиями преодолевать наиболее неприятные участки бездорожья.

Ну и опять же возвращаясь к разгону: на «ручке» он происходит гораздо динамичнее. Глядя на современный российский авторынок, можно сказать, что Tank 400 «Техно Премиум» – одна из немногих присутствующих на нем машин, позволяющих реально понять все прелести гибридной силовой установки.

Все имеет свою цену

Но цена этого понимания не низка. Стоимость Tank 400 «Техно Премиум» стартует от отметки без малого в семь миллионов рублей, и это на 700 тысяч больше, чем просят за Tank 400 «Премиум». Опциональное оснащение обеих комплектаций идентично, так что эту сумму будущий владелец автомобиля отдает исключительно за прогрессивную систему Hi4-T, с которой мы начали разговор.

Впрочем, стоит признать, что это оснащение довольно богато. Одно перечисление электронных ассистентов и систем безопасности займёт слишком много места: помимо уже привычных вроде адаптивного круиз-контроля на внедорожнике используется такая экзотика, как функция распознавания пешеходов и велосипедистов или функция «умного отклонения». Есть и довольно полезное, но редко применяемое предупреждение для безопасного открытия двери.

Из функционально ценных стоит отметить помощь при повороте на бездорожье и опцию поддержания малой скорости на пересеченной местности. Так же есть подготовка под тягово-сцепное устройство, которое учтено в ОТТС.

Нельзя обойти вниманием и высокое качество материалов салона. Во внедорожнике сиденья отделаны кожей Наппа, а применяемые пластики обладают приятной на ощупь «теплой» фактурой. И хотя в оформлении салона гораздо меньше брутальности, чем в дизайне экстерьера, яркие хромированные акценты точно передают концептуальную суть модели.

А она по большому счету довольно проста – двигаться максимально быстро и насколько возможно экономично по любым покрытиям, предполагающим проезд тяжеловесных автотранспортных средств. И даже отчасти – за пределами таких покрытий. Судя по всему, у гибридной «четырехсотки» это получается весьма недурно.