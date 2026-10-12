Не спеши ты нас хоронить: почему дизель живее всех живых

Дизельному двигателю пророчили смерть уже столько раз, что его давно пора записать в Книгу рекордов Гиннесса как самого живучего покойника автомобильной отрасли. Сначала пришли электромобили. Потом гибриды. Затем – экологические нормы, запреты и разговоры о том, что солярке осталось недолго. А теперь Европа достаёт стратегические запасы дизтоплива, потому что его… не хватает.

Мир внезапно столкнулся с нехваткой дизеля, из-за чего цены на заправках в США и Европе взлетели до рекордных уровней. Как результат, 2 октября страны G7 договорились взять около 100 млн баррелей дизельного топлива и нефти из резервов, а 7 октября Международное энергетическое агентство решило ускорить эту процедуру. Франция, к примеру, выбросит на рынок 10 млн баррелей солярки из стратегических запасов.

Когда государство достаёт из сейфа топливо, которое считалось пережитком прошлого, это довольно толстый намёк на то, что прошлое вообще-то никуда не делось. Россия тоже продлила до 31 октября запрет на экспорт дизеля производителями – чтобы поддержать внутренний рынок, в том числе в разгар уборочной кампании.

Но теперь российские власти рассматривают частичное снятие запрета для отдельных компаний, потому что на некоторых НПЗ возник риск затоваривания. То есть, дизельного топлива одновременно не хватает и его слишком много. Почему? Просто всё зависит от того, с какой стороны смотреть на цистерну.

Но объявлять триумфальное возвращение дизельных легковушек пока рановато. Например, в Великобритании их продажи в сентябре выросли на 11,5% по сравнению с прошлым годом, но за все девять месяцев 2026 года они всё ещё ниже прошлогодних на 7%, а доля машин на тяжёлом топливе составила всего 4,5%. Это не восстание мертвецов. Скорее, покойник приоткрыл один глаз.

Проблема в том, что мы слишком часто принимаем «устарело» за «больше не нужно». Дизель, может, и проигрывает бензину и электричеству там, где речь идёт о личном автомобиле. Но грузовику, трактору, спецтехнике и морскому судну совершенно всё равно, насколько современно выглядит их силовая установка. Им надо тащить, пахать и ехать. Желательно не до ближайшей розетки.

И тут возникает неприятный для поклонников технологических революций вопрос: а вдруг автомобильное будущее вообще не обязано выглядеть так, как воображают себе пиарщики в пресс-релизах и красивых презентациях?

Мы уже видели, как рынок обещал нам массовый переход на электромобили, потом начал активно продавать гибриды, а теперь вот правительства вытаскивают из резервов солярку. Технологическая гонка всё больше напоминает семейную кухню, где каждый день объявляют новую диету, а ночью всё равно уплетают колбасу.

Электромобили никуда не денутся. Они будут расти и потихоньку отнимать рынок у ДВС. Но дизелю не нужно возвращаться, чтобы победить. Ему достаточно просто не умирать.

Похоже, настоящая революция автопрома будет выглядеть куда прозаичнее: одни машины будут заряжаться, другие – заправляться, а третьи будут просить и то, и другое. Но где-нибудь на пригородной трассе старый дизельный грузовик спокойно продолжит тянуть свой прицеп и даже не узнает, что про него уже несколько лет пишут некрологи.