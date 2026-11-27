Волшебное слово «мощность» часто не дает покоя даже самым спокойным и уравновешенным автомобилистам. Еще хоть немного, еще хоть чуть-чуть… И если для одних людей это забавная игра, способ проверить на прочность себя и своего железного друга, то для других нередко – объективная необходимость. Ниже мы опишем несколько бюджетных методов повышения мощности двигателя и улучшения тягово-динамических показателей автомобиля без значительных изменений конструкции и дорогостоящих модернизаций силовой линии или программного обеспечения.

Пойдем мы в наших изысканиях, что логично, по нарастающей и начнем с самого банального, часто пренебрегаемого, но достаточно эффективного способа повышения мощности.

Удельная масса

Изучая характеристики приглянувшихся моделей, мы, как правило, уделяем наибольшее внимание мощности двигателя, крутящему моменту, размерам, но начисто забываем о таком показателе, как удельная масса автомобиля. Этот параметр отражает соотношение массы машины к ее мощности. То есть, грубо говоря, сколько килограммов приходится на одну «лошадку».

Соответственно, чем легче автомобиль, тем он динамичнее. И это не просто теория, это реальная практика. Поэтому для того, чтобы сделать свою машину быстрее, надо ее максимально облегчить. Эти слова кажутся откровенной банальщиной, но на самом деле подавляющее большинство из нас просто не представляет, сколько лишнего груза мы навешиваем на двигатель и заставляем его постоянно с собой таскать.

Облегчение стоит начать с барахла, которого обычно полно в багажном отделении. Его особенно много в седанах – все, что там копится, глаза не мозолит, а значит, копится постоянно. Не у всех конечно, но некоторые этим грешат определенно. После того, как вы избавитесь от априори ненужных вещей в багажнике, присмотритесь к арсеналу самого автомобиля. Перво-наперво можно либо вообще удалить запасное колесо, либо заменить его на более легкую докатку. Это может дать до 15 кг экономии веса. Домкрат, балонник и прочие аксессуары – если выбрать более легкие – сократят массу еще килограммов на пять. Примерно столько же или даже больше можно выиграть при установке более оптимального аккумулятора. Облегченные колесные диски – смело вычитайте еще десяточку.

Фото: ChiccoDodiFC, depositphotos.com

Потом можно обратиться к подвеске. При наличии алюминиевых аналогов экономия на деталях ходовой части по разным подсчетам достигает 25-30 кг, а иногда даже более. И вот так потихоньку мы уже приблизились к весу взрослого человека: минус несуществующей пассажир – это всегда хорошо. Таким образом вы, конечно же, не прибавляете своей машине «лошадок», но позволяете ей более эффективно использовать имеющиеся. А сэкономил – значит, заработал.

Можно действовать и радикальнее, но мы договорились, что остановимся на наиболее доступных способах. Можно, конечно, демонтировать модуль кондиционера, заменить железные кузовные панели углепластиковыми, а стекла – поликарбонатом. Но это не наш способ – так же как и выбросить куда подальше второй ряд сидений, на котором все равно ездит только теща, а ей бы как раз лучше с вами не ездить. Это уже перебор, поэтому на этом со снижением массы автомобиля лучше остановиться.

Впуск холодного воздуха

Другой интересный показатель касается не исключительно области автомобилестроения, а физики вообще. Помните ли вы школьный курс? В частности, что температура воздуха и его плотность находятся в обратной пропорциональной зависимости? То есть, чем ниже температура, тем выше плотность. Эту зависимость иллюстрирует уравнение Менделеева – Клапейрона. В подробности вдаваться, однако, не будем, а извлечем для себя конкретную пользу. Она заключается в следующем: чем больше плотность воздуха (и, как следствие, насыщенность кислородом), попадающего в камеру сгорания, тем эффективнее происходит процесс сгорания.

Фото: Volkswagen

Соответственно, если на несколько градусов понизить температуру входящего воздуха, двигателю, по разным оценкам, можно дополнительно подкинуть от 5 до 25 л. с. Оснащение автомобиля так называемым «холодным воздухозабором» – одна из самых элементарных модернизаций, выполняемая на свежем воздухе в субботу утром (или в любое другое время, которое кажется более подходящим для легкого труда). Само устройство, как правило, представляет собой специально разработанную впускную трубу, которая позволяет забирать воздух в такой зоне моторного отсека (или извне), где вокруг фильтра достаточно свободного пространства, а воздух более холодный.

При этом труба комплектуется фильтром обычно конусообразной формы с увеличенной площадью фильтрующей поверхности. Нередко – в 3-4 раза большей, чем у штатного. С одной стороны, это позволяет собирать больше воздуха, с другой – повышает степень очистки. Причем в целом устройство дает возможность снижать сопротивление воздушному потоку и устранять нежелательную турбулентность в трубах, которая сокращает приток воздуха в двигатель.

Оптимизация выпуска

Со «вдохов» переходим к «выдохам». Они тоже очень важны, потому что возникающее в выхлопной системе противодавление и сопротивление оказывает самое негативное влияние на выходные характеристики ДВС. Так что модернизация системы выпуска отработавших газов способна принести значительную пользу в нашем деле – грубо говоря, чем легче выдыхается, тем лучше вдыхается.

Фото: PiLens, depositphotos.com

Опять же, по оценкам экспертов, прирост может составить до 20-25 «лошадок», причем отмечается появление в среднем диапазоне более плавного и мощного отклика. К тому же при желании можно придать звуку автомобиля больше благородной глубины и аристократического урчания.

Правда, такие модернизации потребуют большего усердия, чем в предыдущем случае, и, скорее всего, привлечения профессиональных механиков или друзей-товарищей, с которыми будет сподручнее выполнять работу. А она заключается в установке более эффективного выходного тракта от самого начала до конца (нередко именуемого «кошачья спина» от английского Cat-Back): оптимизированных коллекторов, больших по диаметру выхлопных труб и глушителей с высокой пропускной способностью. Все они могут иметь разную конфигурацию и форму, поэтому для того, чтобы выбрать наилучший для вас вариант, придется погрузиться в тему или, как уже было сказано, воспользоваться помощью профессионалов. Но это в любом случае будет не так дорого, как переработка конструкции двигателя или установка качественной прошивки.

Отдельный вопрос – катализатор. Можно найти нейтрализатор с увеличенной пропускной способностью, который должен выполнять свои основные обязанности так же, как и штатный, но за счет большего объема и иной структуры внутренних ячеек – значительно быстрее. Впрочем, установка хорошего нового спортивного или универсального катализатора может здорово ударить по кошельку.

Фото: kinek00, depositphotos.com

А что по поводу дросселя?

Если увеличить пропускную способность дроссельного узла и подавать в двигатель больше воздуха – например, поставить дроссельную заслонку большего диаметра, сгорание будет происходить эффективнее, и мощность автомобиля повысится.

Но важно понимать и учитывать некоторые важные аспекты. Во-первых, бесконечно увеличивать количество воздуха нельзя. То есть – не имеет смысла, потому что ДВС никогда в жизни не будет работать на одном воздухе. Состав воздушно-топливной смеси должен быть оптимальным, а бедная смесь – это плохо. Отсюда следует, что вместе с более производительным дросселем не помешало бы поставить и более производительные форсунки. А после этого надо бы внести и соответствующие корректировки в прошивку блока управления, чтобы он понимал, как управлять подачей и сгоранием в изменившихся условиях. Но тут мы уже проваливаемся в пучину тюнинга, а туда в рамках этой публикации мы обещали не забредать. Поэтому остановимся на дросселе, но с поправкой: просто так по наитию ставить дроссель с большим диаметром не надо, непременно нужно провести расчеты. В противном случае вместо пользы вы принесете вред – слишком большой дроссель может как минимум, наоборот, отнять у машины мощность, а не прибавить несколько «лошадок».

Фото: Колёса.ру

Скрытые резервы

Как вы понимаете, далеко не вся энергия, вырабатываемая двигателем, идет на приведение автомобиля в движение. Существенная ее часть направляется на удовлетворение смежных потребностей, и вот тут-то следует поискать скрытые резервы, из которых можно извлечь толк.

Одним из таких резервов, где можно что-то найти, является привод навесного оборудования (генератора, водяного насоса, гидроусилителя, компрессора кондиционера). Если снизить его нагрузку на двигатель, сократив скорость работы указанного оборудования, то высвободившийся излишек отправится по более необходимому вам назначению. Для этого достаточно поставить на коленчатый вал шкив меньшего размера. Или вообще поменять все шкивы, чтобы поликлиновый ремень вращался медленнее. Этот метод иногда применяют на практике, однако недостатков у него, конечно же, множество.

Во-первых, тут тоже важен вопрос расчета и настройки. Особенно – в контексте охлаждения, поскольку снижение скорости вращения не должно сократить его эффективность, ухудшив работу помпы и вентилятора. Во-вторых, все навесное оборудование будет работать медленнее, поэтому использовать его нужно будет аккуратнее, особенно на холостом ходу в пробках. Одновременное включение кондиционера на полную мощность, музыки с усилителями и вспомогательного освещения запросто может перегрузить систему зарядки.

Но если все сделать правильно, опытные тюнеры говорят о прибавке до нескольких десятков лошадиных сил.

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В заключение нам остается сказать еще одну важную и необходимую вещь. До того, как пытаться претворить в жизнь что-либо из описанного выше на гарантийном автомобиле, узнайте, не приведет ли это к аннулированию гарантии. Ну а, кроме того, учитывая, как чуть ли не каждый год все строже и строже становится законодательство в отношении доработок транспортных средств, стоит проверить, не потребуют ли они официальной регистрации. Один только вид нестандартного выпуска может так взволновать сотрудника Госавтоинспекции, что, возвращая на место старые коллектор и глушитель, вы поймете, что не так уж и нужны были эти дополнительные лошадиные силы. Впрочем, лишний раз навести порядок в багажнике точно не помешает.