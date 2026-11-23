Подушка безопасности придумана для того, чтобы при аварии вы встретились с ней, а не с рулём, дверью или апостолом Петром. Но иногда забота о человеке приобретает довольно своеобразный характер: спасательное средство оставляет такие ожоги, что после его срабатывания приходится лечить не только последствия аварии.

Национальное управление по безопасности движения США (NHTSA) объявило о расследовании в отношении 1 230 000 внедорожников Ford Explorer 2021-2026 модельных годов. Поводом стали сообщения о серьёзных травмах водителей и передних пассажиров в результате срабатывания боковых подушек безопасности, встроенных в кресла.

Пострадавшие от внезапно сработавших подушек получали ожоги второй и третьей степени. Среди них оказались даже полицейские, которым положены служебные Explorer Police Interceptor. Да, пока это лишь предварительное расследование, а не доказанный массовый дефект или объявленная отзывная кампания, но сама ситуация заставляет задуматься.

Ведь мы устанавливаем подушки безопасности именно для того, чтобы они спасали людей, а не добавляли работы для травматолога. Вообще, современный автомобиль всё больше напоминает робота с характером. Датчики следят за каждым движением, камеры контролируют разметку, радары ищут препятствия, хитроумные алгоритмы водительских ассистентов готовятся вмешаться в управление, а подушки караулят момент, чтобы выстрелить.

И чем сложнее становится эта система, тем больше потенциальных точек отказа появляется в конструкции. Разумеется, это не повод демонтировать подушки и вернуться к деревянному рулю из прошлого века. Их польза доказана, и в серьёзной аварии они реально спасают жизни. Но почему-то принято считать, что дополнительная электроника и очередная умная система автоматически делает машину безопаснее.

Это не совсем так. Важны не количество датчиков, сенсоров, радаров и лидаров или число подушек в рекламной брошюре, а то, насколько надёжно всё это работает в реальной жизни. Есть и другой неприятный момент: о потенциальной проблеме владельцы автомобиля узнают из новостей после того, как кто-то уже пострадал.

Затем производитель начинает разбираться, регулятор запускает расследование, юристы потирают руки и готовят документы в суд. Хорошо, если в итоге всё заканчивается бесплатным ремонтом. Но хотелось бы, чтобы безопасность автомобиля проверяли чуть раньше, чем она начинает проверять на прочность человеческую кожу. Может, пора перестать измерять автомобильную безопасность исключительно количеством подушек, звёзд в краш-тестах и электронных помощников?

Потому что самый безопасный автомобиль – не тот, который напичкан электронными системами по самую крышу, а тот, в котором эти системы работают как положено и не превращают поездку в испытания на выживание.