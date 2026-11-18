В этой истории, о которой рассказали многие американские СМИ, нашего читателя в первую очередь, вероятно, удивит не находчивость медсестры, а тот факт, что она вот так запросто может потратить крупную сумму на новый автомобиль. Сразу скажем, что Тара Хардинг — не вполне обычная медсестра: она действительно работает практикующей медсестрой, но в собственной клинике, да и муж у неё, судя по всему, человек не бедный.
В пятницу 13 ноября 2026 года Тара Хардинг и две её коллеги, тоже женщины, должны были вылететь из города Шарлотт (штат Северная Каролина), где они проходили обучение, домой в Бисмарк (штат Северная Дакота). Когда женщины находились в аэропорту в ожидании вылета, начался национальный авиаколлапс, вызванный, как потом объяснили в Минтрансе США, критическим сбоем в устаревшей телекоммуникационной инфраструктуре. Перебронировать рейс женщины не смогли, поезда в Бисмарк не ходят, билетов на автобус не было, свободных машин напрокат тоже не было.
Тара позвонила мужу, чтобы посоветоваться, что ей делать. Решение придумала мать мужа и предложила Таре просто купить машину, сесть в неё вместе с коллегами и ехать домой, то есть примерно 1600 миль (2575 км) до Бисмарка. Тара связалась с ближайшим дилером Ford, и, поскольку дело было вечером, тот обещал не закрываться до её приезда. Женщины взяли такси и примерно в 19:45 по местному времени были у дилера.
Почему именно Bronco? Муж Тары сказал, что если уж и покупать машину экстренно, то лучше какую-нибудь весёлую, на которой будет приятно ездить в случае, если её не удастся затем оперативно продать. Примерно через два часа Тара и её коллеги выкатились на новеньком пятидверном Bronco из дилерского центра Ford в сторону Бисмарка, покупка обошлась Таре в 48 000 долларов.
Путь домой занял у женщин 27 часов, они делали остановки только на заправках и регулярно сменяли друг друга за рулём. Остановок на ночлег не было, так как женщины хотели как можно раньше приехать домой и отдохнуть перед выходом на работу в понедельник. За время поездки Тара и её коллеги очень сдружились и теперь с теплотой вспоминают это неожиданное путешествие. Фотографии можно посмотреть на сайте NBC News.
Продавать машину в итоге не стали: муж Тары несколько раз прокатился на Bronco, пока она спала крепким сном после утомительной поездки, и, когда Тара проснулась, сказал, что хочет оставить Bronco себе.
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"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные"©
Отменили рейс - купи машину за 48000$. Всё просто...
Ну, с некоторыми нюансами такое возможно и в российских реалиях ))
Я, например, читал пару раз истории, как люди в качестве небольшого развлекательного путешествия (а вернее, не такого уж и небольшого!) летели из ЦФО самолетом во Владик, купив неспешно за полгода недорогие билеты, там гуляли несоклько дней, покупали какую-то недорогую японскую таратайку, и на ней ехали домой в европейскую часть РФ, наслаждаясь красотами природы и вообще "роадмуви", а дома машину продавали, окупая почти всю поездку.
Можно по чаще таких интересных историй ? Можно даже рубрику сделать историй из заграницы