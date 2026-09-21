Меньше спичечного коробка: тестируем новое поколение микро-регистраторов Neoline WOWCAM 2

Популярная модель субкомпактного видеорегистратора Neoline WOWCAM прошла серьезный «рестайлинг». Хотя, если говорить автомобильными терминами, это, скорее, второе поколение устройства. Мы изучили новинку и сравнили ее с предыдущей моделью .

Для начала вспомним модель первого поколения, которая называлась Neoline WOWCAM Wi-Fi. Миниатюрный регистратор имел цилиндрический корпус с объективом в нижней части и работал без собственного дисплея – с управлением и контролем через Wi-Fi и мобильное приложение. А вот новая модель получила уже прямоугольный корпус с отделкой под карбон. У нее также нет экрана, и основные манипуляции (настройки съемки, работа с отснятыми роликами) осуществляются через смартфон.

Обе модели относятся к субминиатюрным и малозаметным. Их можно смонтировать под зеркалом, в зоне шелкографии стекла, чтобы наружу глядела только часть корпуса с объективом. Такие приборы необязательно снимать и убирать в бардачок или сумку каждый раз, когда вы паркуете и покидаете автомобиль. К томе же гаджет соответствует входящим в состав ПДД «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации», пункт 4.2 которых запрещает перекрывать обзорность лобового стекла, в том числе и видеорегистраторами. К WOWCAM 2 не придерется даже самый зловредный гаишник.

Neoline WOWCAM 2, как и предшественник, питается через адаптер с современным штекером USB Type-C. В качестве буферного элемента питания применяется не боящийся жары и мороза элемент MS Battery. Простой и жесткий кронштейн клеится на стекло на двустороннем скотче – WOWCAM 2 можно установить на стекло с любым углом наклона, в том числе –и на вертикальные стекла автобусов и коммерческой техники.

Все управление – это одна-единственная кнопка для включения и выключения устройства, а также для запуска и остановки видеосъемки. Настройки, просмотр и скачивание видео осуществляются через смартфон посредством WiFi-соединения и бесплатного приложения Viidure. Такой алгоритм управления никогда не запутает водителя во время движения и тем более – в стрессовой ситуации при ДТП.

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Кстати, в российском культурном коде роль сравнительного эталона, когда речь заходит о чем-то маленьком, традиционно выполняет спичечный коробок. Стандартный классический размер спичечного коробка в СССР составлял примерно 50×37×14 миллиметров. Габариты Neoline WOWCAM 2 составляют сопоставимые 55×34×29 мм, а его вес равен всего 35 граммам.

Но самое главное – это, конечно же, не корпус, а начинка. Она в WOWCAM 2 серьезно усилилась. Тезисно:

Качество съемки видео:

WOWCAM 1 — Full HD (1920×1080 пикселей)

WOWCAM 2 — 2K (2560×1440 пикселей)

Матрица:

WOWCAM 1 – 2 мегапикселя с оптической стабилизацией

WOWCAM 2 — 4 мегапикселя с оптической стабилизацией

Угол обзора объектива:

WOWCAM 1 – 140°

WOWCAM 2 — 170°

Поддержка карт памяти:

WOWCAM 1 – до 125 Гб

WOWCAM 2 – до 256 Гб

Впрочем, достоинства обновленной модели лучше всего показывает реальная съемка. Да, разрешения Full HD для видеорегистратора в базовом варианте достаточно, но 2K – это гораздо лучше. Съемка Neoline WOWCAM 2 демонстрирует высокую контрастность и детальность. Изображение сочное и четкое.

Пример дневной съемки

Пример ночной съемки

Также нам интересно было сравнить два прибора в абсолютно одинаковых условиях, чтобы наглядно показать разницу между Full HD и 2K.

Вот съемка статичного автомобильного номера с помощью WOWCAM 1 (1920×1080) и WOWCAM 2 (2560×1440 пикселей). Регистратор накладывает на кадр свое название, дату и время, так что сразу видно, кто и где отметился.

На дистанции 5 метров запросто справляются оба прибора, а вот на 10 метрах преимущества разрешения 2K уже хорошо видно.

В движении условия усложняются:

Дистанция снова пограничная – для Full HD в этих условияхона служит границей предела читаемости, а 2K в вытягивает лучше.

Кстати, у некоторых может возникнуть вопрос: а почему при возросшем в два раза разрешении видео, при 2K против Full HD и при четырех мегапикселях против двух, реальная четкость изображения не выросла на той же дистанции вдвое? Ну, или не осталась такой же, но на вдвое большей дистанции? Да, четкость и разборчивость заметно улучшилась, но будем честны – не в два же раза!



Вопрос правильный. Все дело в разрешающей способности оптики. И это не то же самое, что и разрешающая способность электронной матрицы, измеряемая в мегапикселях.



В принципе, разрешение матрицы регистратора можно увеличивать и далее, и так иногда делают. В продаже есть дорогие модели 4K-видеорегистраторов, и технически нет особых препятствий поставить в регистратор матрицу и на 8, и на 10, и на 12 мегапикселей, и даже больше. Вопрос в цене. Но у розничной цены устройств есть и еще одна составляющая – оптика. Ее разрешающая способность ограничивает потенциал матриц. И наращивать мегапиксели чисто ради цифр в рекламном буклете не имеет особого смысла без улучшения оптики. Ее улучшать тоже можно, но обойдется это еще дороже.



Обратите внимание на бюджетные смартфоны стоимостью 8-12 тысяч рублей приличных производителей из первой десятки, типа Samsung, Huawei и прочих: в них 12 мегапикселей давно стали стандартом для фронтальной камеры, но уже много лет в этом сегменте качество съемки остается плюс-минус неизменным. Почему не растет? Да потому, что в этой ценовой категории рабочих лошадок у «железа» достигнут баланс качества и стоимости. Да, можно улучшить камеру, установив иные оптику и матрицу, но тогда смартфон перестанет стоить 8-12 тысяч рублей, перейдя в более дорогую категорию. В которой у производителей и так есть соответствующие модели… Круг замкнулся. И то же самое происходит с видеорегистраторами. Как говорится, можно сделать прибор с любым качеством съемки, в том числе и голливудским. Но купите ли вы его по той цене, по которой его станут продавать?

Подытожим

Появление новой модели под именем Neoline WOWCAM 2 можно только приветствовать. Этот прибор сочетает в себе высокое качество съемки, умеренную стоимость и компактность. Его предшественник зарекомендовал себя очень хорошо, а последователь получился ненамного дороже, но гораздо интереснее, и его появления в продаже многие ждали.