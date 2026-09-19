Грезы о великом: как в Cadillac задумали среднемоторный суперкар и почему он не стал серийным

В США нередко подчеркивали исключительное качество такой не автомобильной вещи, как радиоприёмник, фразой «это радио — настоящий Cadillac». Действительно, старейшая американская марка всегда ассоциировалась с высоким статусом и уровнем комфорта автомобилей, на которые ориентировались остальные производители. И Cadillac в Соединенных Штатах спокойно воспринимали даже в качестве президентского автомобиля.

Однако в начале двухтысячных эта марка задумала дерзкий проект среднемоторного спорткара с 12-цилиндровым двигателем, который мог изменить представление о марке. Сегодня мы будем вспоминать, как рождался спорткар Cien, и почему он так и не стал серийным.

Двенадцать цилиндров истории

Роскошные автомобили с 12-цилиндровым мотором — неотъемлемая часть истории марки: с 1930 по 1937 год было выпущено почти 11 тысяч экземпляров Cadillac V12, которые появились в модельном ряду не просто так.

Cadillac V12 370-A Town Sedan (1931)

Во второй половине двадцатых годов многие производители автомобилей класса люкс начали работать над V-образными моторами на 12 и 16 цилиндров. Такая конфигурация обеспечивала большую мощность и плавность хода по сравнению с рядными двигателями и V-образными «восьмерками».

Cadillac не желал отставать и занялся разработкой собственных V16 и V12. Инженер Оуэн Накер создал как 16-цилиндровый верхнеклапанный (OHV) мотор мощностью 175 л.с. с развалом цилиндров 45 градусов, так и производный от него 135-сильный мотор с усечённым до 12 количеством цилиндров.

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Cadillac Model 370A представили в октябре 1930 года, и родстер с V12 использовался в гонке «500 миль Индианаполиса» в качестве пейс-кара. Колесная база версии V12 была несколько короче, чем у V16, да и капот по понятным причинам укоротили на 10 сантиметров, попутно уменьшив фары и клаксон.

12-цилиндровая версия была примерно на 2000 долларов дешевле 16-цилиндровой, и с этими моторами Cadillac вошел в "элиту тридцатых" — линейку роскошных автомобилей 1930-х годов с многоцилиндровыми двигателями, выпускавшимися компаниями Auburn, Franklin, Hispano-Suiza, Horch, Lagonda, Maybach, Packard, Pierce-Arrow, Rolls-Royce, Tatra, Voisin и Lincoln. Благодаря цене Cadillac V12 продавался гораздо лучше и был на порядок более массовым, чем V16: за 1931 модельный год было продано 5733 экземпляра V12 против 363 штук V16.

Машины 1932 и 1933 модельных годов получили модернизированный экстерьер, однако продажи упали до 953 автомобилей, что во многом было связано и с Великой депрессией, которая не слишком способствовала популярности машин класса люкс.

1932 Cadillac V12 370-B Sport Phaeton

В 1936 году Cadillac V12 был переименован в Series 80/85, который выделялся аэродинамичным кузовом Aero, но продажи не превышали 500 экземпляров в год, и модель с двигателем V12 не имела серийного продолжения.

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Под капотом 1936 Cadillac Series 85 V12

В шестидесятые годы в рамках программы General Motors V-Future в компании работали над купе Eldorado с двигателем V12 с верхним расположением распределительного вала, но он так и остался поисковым проектом.

Однако в 1989 году Cadillac удивил современников, продемонстрировав на Североамериканском автошоу концепт-кар Solitaire, оснащённый 48-клапанным двигателем V12 объёмом 6,6 л с двумя верхними распредвалами (DOHC) и многоточечным впрыском топлива.

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Воспоминания о будущем

В 2002 году боссы из Lamborghini и Ferrari были удивлены концептом, показанным в январе на Детройтском автосалоне, ведь Cadillac Cien оказался среднемоторным спорткаром с двигателем V12 и дверями гильотинного типа. Смело для американского автомобиля, верно?

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При этом по происхождению концепт оказался как раз не из США, поскольку его разработали в британской студии GM Advanced Design Studio. Его внешность – дело рук Саймона Кокса, который когда-то нарисовал неординарный внедорожник Isuzu VehiCROSS.

Приземистое хищное тело выглядело очень свежо и разительно отличалось от Кадиллаков прежних лет: резкие линии, обилие острых углов, трапециевидные прорези на передке, образующие массивную радиаторную решетку, которую дополняли узкие вертикальные фары.

Cadillac, ты ли это? 1 / 5 Cadillac, ты ли это? 2 / 5 Cadillac, ты ли это? 3 / 5 Cadillac, ты ли это? 4 / 5 Cadillac, ты ли это? 5 / 5

Это был Cadillac ближайшего будущего с холодным технократичным дизайном, который спустя несколько лет можно было наблюдать на серийных моделях ATS и BLS. Что, впрочем, не отменяло того, что пропорции широкого и низкого кузова полностью соответствовали законам и канонам жанра суперкаров – этакая Lamborghini Murcielago по-кадиллаковски. Интересно, что даже спустя почти четверть века экстерьер не выглядит ни капли устаревшим, поскольку его решения долго сохраняли актуальность для американской марки.

Особенно интересно были выполнены массивные боковые стойки-воздухозаборники, словно приставленные к кузову. Хищный дизайн на самом деле был функционален благодаря управляемым электроникой воздухозаборникам и выходам в средней части кузова, которые автоматически открывались или закрывались для обеспечения эффективного охлаждения, а также активному заднему крылу, которое автоматически поднималось и опускалось в зависимости от текущей скорости автомобиля для оптимизации прижимной силы и сопротивления воздуха. Характерные задние стойки крыши направляли встречные потоки воздуха через специальные скрытые каналы прямо к моторному отсеку для дополнительного охлаждения.

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Пропорции кузова местами выглядели несколько перетяжеленными, как и подобало автомобилю этой американской марки. Образ подчеркивали Г-образные бумеранги фонарей и огромный стоп-сигнал по центру кормы.

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Дизайнер концепта Саймон Кокс сказал, что больше всего автомобиль ему нравится при взгляде сверху. При этом концепт являлся наилучшим способом отдать дань прошлому Cadillac, одновременно заглядывая в будущее. Совместив потенциальную мощь V12 с современным дизайном, автору удалось сохранить стопроцентный геном Cadillac, играя в столь непривычной для марки лиге.

Одновременно Кокс вдохновлялся внешностью истребителя F-22 Raptor fighter jet, и в стремительном силуэте концепта действительно просматриваются общие черты с этим самолетом-невидимкой.

Название Cien, что по-испански значит "сто", появилось не просто так: концепт в качестве своеобразного автомобильного подарка был создан специально к столетнему юбилею марки, основанной Генри Лиландом в 1902 году. Он символизировал и традиции Кадиллаков тридцатых годов с двигателем V12, и высокий уровень современных технологий ХХI века.

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При этом Cien был не просто красивой картинкой, а ходовым прототипом, у которого, правда, отсутствовали некоторые задуманные электронные "фишки".

Для создания эффектного двухместного среднемоторного спорткупе с кузовом типа тарга также привлекли специалистов из британской компании Prodrive, которая обрела мировую известность благодаря подготовке раллийных Subaru Impreza.

В итоге Cien получил карбоновый монокок, легкий и жесткий одновременно, а также углепластиковые кузовные панели. Кузов высотой всего 1,17 метра не только эффектно выглядел, но и конструктивно являлся образчиком и носителем самых передовых технологий, что обеспечило автомобилю невысокую снаряжённую массу в 1500 кг.

Карбон здесь был отнюдь не декоративным материалом

И все же главное было не это. За спинами обитателей двухместного кокпита располагалось могучее сердце — полностью алюминиевый 7,5-литровый XV12 Northstar с углом развала между цилиндрами 60 градусов, четырьмя распредвалами и непосредственным впрыском топлива, что позволяло ему развивать 750 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента, который переваривался трансмиссией при помощи пары металлокерамических сцеплений. Удивительно, но конструкторы при этом не забыли об экологии и экономии, оснастив мотор запатентованной системой деактивации половины цилиндров Active Fuel Management, которая обеспечивала бы "рабочий объем по запросу" (Displacement on Demand), экономя таким образом в спокойном режиме езды топливо и снижая вредные выбросы.

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Двигатель должен был работать в паре с роботизированной 6-ступенчатой коробкой передач, которые можно было переключать вручную с помощью подрулевых лепестков. Подвески на сдвоенных поперечных рычагах крепились к алюминиевым подрамникам, привод на задние колеса — все, как у большинства суперкаров того времени. Амортизаторы Magneride с изменяемой жесткостью – модная «фишка» подвески для начала двухтысячных. Шины Michelin с учетом характеристик двигателя подобрали соответствующие: 245/35 ZR19 — спереди и еще более широкие «катки» размерности 335/30 ZR21 — сзади, что должно было помочь в зацепе и было совсем не лишним с учетом мощности двигателя.

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За тормозами обратились к фирме Brembo, которая изготовила тормозные механизмы и карбон-керамические 390-миллиметровые передние диски и 360-миллиметровые — задние. Словом, с технической частью у концепта был полный порядок.

Все это должно было обеспечить машине характеристики на уровне лучших суперкаров тех лет. По расчетам инженеров, Cien должен был набирать сотню с места за три с половиной секунды, разгоняясь до 350 км/ч. Увы, этих показателей Cien мог достигнуть только гипотетически: представленный в 2002 году концепт так и не пошел в серию по той причине, что General Motors в 2001 году взяла курс на жесткую экономию, снижение материальных и структурных затрат, а также уменьшение численности персонала. А ведь в мелкосерийном воплощении концепт обошелся бы потенциальному покупателю не менее чем в 200 тысяч долларов. При этом оставалось неясным, был бы на эту машину хороший спрос с учетом того, что территория суперкаров была для Cadillac неизведанной, а у самой марки был совершенно другой имидж.

И это были далеко не все сложности. Двигатель с отключаемыми цилиндрами — лишь верхушка задуманного технологического айсберга.

Яркий интерьер должен был стать настоящим концентратором высоких технологий 1 / 3 Яркий интерьер должен был стать настоящим концентратором высоких технологий 2 / 3 Яркий интерьер должен был стать настоящим концентратором высоких технологий 3 / 3

Цифровая приборная панель с проекционным HUD-дисплеем, камеры заднего вида вместо зеркал, транслировавшие картинку на экран на центральной консоли, система ночного видения Night Vision с тепловизором, адаптивная система стабилизации StabiliTrak и даже система голосового управления Communiport — все это было задумано лишь в теории и, в отличие от часов Bulgari на приборной панели, было достаточно далеко от серийной реализации.

По количеству задуманных инновационных электронных систем Cien можно было сравнить с самолётом

А в случае воплощения в реальность такой высокотехнологический комплекс электроники мог поднять стоимость машины до 380 тысяч долларов, что получилось бы слишком дорого даже по меркам суперкаров того времени: даже тот же Lamborghini Murcielago в то время стоил на сто тысяч долларов дешевле. Да и вообще итоговая стоимость и прибыльность Cien оказалась под большим вопросом, поэтому он так и остался символичной данью наследию марки Cadillac и музейным экспонатом корпорации General Motors.

Среди себе подобных: концепты Cadillac Imaj, Cadillac Vizon, Cadillac Sixteen, Cadillac Evoq, Cadillac Cien

Мотор также планировали использовать и на внедорожнике Cadillac Escalade, но по тем же финансовым соображениям от идеи отказались в пользу старых добрых V8, оставив 12-цилиндровый двигатель европейским маркам вроде Volkswagen с его Touareg W12.

Вместе с тем благодаря футуристическому дизайну Cien впоследствии засветился на широком экране, приняв участие в двух фильмах — «Остров» 2005 года, события в котором разворачиваются в 2019 году, и «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014). А поскольку суперкар в 2002 году произвел настоящий фурор, его добавили во множество культовых гоночных симуляторов: Test Drive Unlimited; Gran Turismo 4, 5, 6; Midnight Club 3: DUB Edition и Asphalt 9: Legends; Midnight Club 3: DUB Edition и Asphalt 9: Legends. Ну а к идее многоцилиндровых моторов Cadillac еще разок вернулся в 2003 году на концепт-каре Cadillac Sixteen. Однако будущее пошло по иному пути и в итоге стало совсем другим: с 2024 года выпускается электромобиль Cadillac Celestiq ручной сборки, двухмоторная силовая установка которого развивает свыше 600 сил, позволяя машине стоимостью около 400 тысяч долларов разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды – показатель, на который ориентировались создатели Cien.