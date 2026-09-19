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Грезы о великом: как в Cadillac задумали среднемоторный суперкар и почему он не стал серийным

19.09.2026 42 0 0
Грезы о великом: как в Cadillac задумали среднемоторный суперкар и почему он не стал серийным

В США нередко подчеркивали исключительное качество такой не автомобильной вещи, как радиоприёмник, фразой «это радио — настоящий Cadillac». Действительно, старейшая американская марка всегда ассоциировалась с высоким статусом и уровнем комфорта автомобилей, на которые ориентировались остальные производители. И Cadillac в Соединенных Штатах спокойно воспринимали даже в качестве президентского автомобиля.

Однако в начале двухтысячных эта марка задумала дерзкий проект среднемоторного спорткара с 12-цилиндровым двигателем, который мог изменить представление о марке. Сегодня мы будем вспоминать, как рождался спорткар Cien, и почему он так и не стал серийным.

Двенадцать цилиндров истории

Роскошные автомобили с 12-цилиндровым мотором — неотъемлемая часть истории марки: с 1930 по 1937 год было выпущено почти 11 тысяч экземпляров Cadillac V12, которые появились в модельном ряду не просто так.

Cadillac V12 370-A Town Sedan (1931)

Во второй половине двадцатых годов многие производители автомобилей класса люкс начали работать над V-образными моторами на 12 и 16 цилиндров. Такая конфигурация обеспечивала большую мощность и плавность хода по сравнению с рядными двигателями и V-образными «восьмерками». 

Cadillac не желал отставать и занялся разработкой собственных V16 и V12. Инженер Оуэн Накер создал как 16-цилиндровый верхнеклапанный (OHV) мотор мощностью 175 л.с. с развалом цилиндров 45 градусов, так и производный от него 135-сильный мотор с усечённым до 12 количеством цилиндров.

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Cadillac Model 370A представили в октябре 1930 года, и родстер с V12 использовался в гонке «500 миль Индианаполиса» в качестве пейс-кара. Колесная база версии V12 была несколько короче, чем у V16, да и капот по понятным причинам укоротили на 10 сантиметров, попутно уменьшив фары и клаксон.

12-цилиндровая версия была примерно на 2000 долларов дешевле 16-цилиндровой, и с этими моторами Cadillac вошел в "элиту тридцатых" — линейку роскошных автомобилей 1930-х годов с многоцилиндровыми двигателями, выпускавшимися компаниями Auburn, Franklin, Hispano-Suiza, Horch, Lagonda, Maybach, Packard, Pierce-Arrow, Rolls-Royce, Tatra, Voisin и Lincoln. Благодаря цене Cadillac V12 продавался гораздо лучше и был на порядок более массовым, чем V16: за 1931 модельный год было продано 5733 экземпляра V12 против 363 штук V16. 

Машины 1932 и 1933 модельных годов получили модернизированный экстерьер, однако продажи упали до 953 автомобилей, что во многом было связано и с Великой депрессией, которая не слишком способствовала популярности машин класса люкс. 

1932 Cadillac V12 370-B Sport Phaeton

В 1936 году Cadillac V12 был переименован в Series 80/85, который выделялся аэродинамичным кузовом Aero, но продажи не превышали 500 экземпляров в год, и модель с двигателем V12 не имела серийного продолжения.

1937 Cadillac Series 85 V12 Fleetwood Formal Sedan
1937 Cadillac Series 85 V12 Fleetwood Formal Sedan
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1937 Cadillac Series 85 V12 Fleetwood Formal Sedan
1937 Cadillac Series 85 V12 Fleetwood Formal Sedan
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Под капотом 1936 Cadillac Series 85 V12

В шестидесятые годы в рамках программы General Motors V-Future в компании работали над купе Eldorado с двигателем V12 с верхним расположением распределительного вала, но он так и остался поисковым проектом. 

Однако в 1989 году Cadillac удивил современников, продемонстрировав на Североамериканском автошоу концепт-кар Solitaire, оснащённый 48-клапанным двигателем V12 объёмом 6,6 л с двумя верхними распредвалами (DOHC) и многоточечным впрыском топлива.

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Воспоминания о будущем

В 2002 году боссы из Lamborghini и Ferrari были удивлены концептом, показанным в январе на Детройтском автосалоне, ведь Cadillac Cien оказался среднемоторным спорткаром с двигателем V12 и дверями гильотинного типа. Смело для американского автомобиля, верно?

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При этом по происхождению концепт оказался как раз не из США, поскольку его разработали в британской студии GM Advanced Design Studio. Его внешность – дело рук Саймона Кокса, который когда-то нарисовал неординарный внедорожник Isuzu VehiCROSS.

Приземистое хищное тело выглядело очень свежо и разительно отличалось от Кадиллаков прежних лет: резкие линии, обилие острых углов, трапециевидные прорези на передке, образующие массивную радиаторную решетку, которую дополняли узкие вертикальные фары. 

Cadillac, ты ли это?
Cadillac, ты ли это?
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Cadillac, ты ли это?
Cadillac, ты ли это?
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Cadillac, ты ли это?
Cadillac, ты ли это?
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Cadillac, ты ли это?
Cadillac, ты ли это?
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Cadillac, ты ли это?
Cadillac, ты ли это?
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Это был Cadillac ближайшего будущего с холодным технократичным дизайном, который спустя несколько лет можно было наблюдать на серийных моделях ATS и BLS. Что, впрочем, не отменяло того, что пропорции широкого и низкого кузова полностью соответствовали законам и канонам жанра суперкаров – этакая Lamborghini Murcielago по-кадиллаковски. Интересно, что даже спустя почти четверть века экстерьер не выглядит ни капли устаревшим, поскольку его решения долго сохраняли актуальность для американской марки.

Особенно интересно были выполнены массивные боковые стойки-воздухозаборники, словно приставленные к кузову. Хищный дизайн на самом деле был функционален благодаря управляемым электроникой воздухозаборникам и выходам в средней части кузова, которые автоматически открывались или закрывались для обеспечения эффективного охлаждения, а также активному заднему крылу, которое автоматически поднималось и опускалось в зависимости от текущей скорости автомобиля для оптимизации прижимной силы и сопротивления воздуха. Характерные задние стойки крыши направляли встречные потоки воздуха через специальные скрытые каналы прямо к моторному отсеку для дополнительного охлаждения. 

Горячий воздух должен был выходить сквозь многочисленные вентиляционные отверстия на задней панели кузова
Горячий воздух должен был выходить сквозь многочисленные вентиляционные отверстия на задней панели кузова
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Горячий воздух должен был выходить сквозь многочисленные вентиляционные отверстия на задней панели кузова
Горячий воздух должен был выходить сквозь многочисленные вентиляционные отверстия на задней панели кузова
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Пропорции кузова местами выглядели несколько перетяжеленными, как и подобало автомобилю этой американской марки. Образ подчеркивали Г-образные бумеранги фонарей и огромный стоп-сигнал по центру кормы.

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Дизайнер концепта Саймон Кокс сказал, что больше всего автомобиль ему нравится при взгляде сверху. При этом концепт являлся наилучшим способом отдать дань прошлому Cadillac, одновременно заглядывая в будущее. Совместив потенциальную мощь V12 с современным дизайном, автору удалось сохранить стопроцентный геном Cadillac, играя в столь непривычной для марки лиге.

Одновременно Кокс вдохновлялся внешностью истребителя F-22 Raptor fighter jet, и в стремительном силуэте концепта действительно просматриваются общие черты с этим самолетом-невидимкой. 

Название Cien, что по-испански значит "сто", появилось не просто так: концепт в качестве своеобразного автомобильного подарка был создан специально к столетнему юбилею марки, основанной Генри Лиландом в 1902 году. Он символизировал и традиции Кадиллаков тридцатых годов с двигателем V12, и высокий уровень современных технологий ХХI века.

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При этом Cien был не просто красивой картинкой, а ходовым прототипом, у которого, правда, отсутствовали некоторые задуманные электронные "фишки".

Для создания эффектного двухместного среднемоторного спорткупе с кузовом типа тарга также привлекли специалистов из британской компании Prodrive, которая обрела мировую известность благодаря подготовке раллийных Subaru Impreza.

В итоге Cien получил карбоновый монокок, легкий и жесткий одновременно, а также углепластиковые кузовные панели. Кузов высотой всего 1,17 метра не только эффектно выглядел, но и конструктивно являлся образчиком и носителем самых передовых технологий, что обеспечило автомобилю невысокую снаряжённую массу в 1500 кг.

Карбон здесь был отнюдь не декоративным материалом

И все же главное было не это. За спинами обитателей двухместного кокпита располагалось могучее сердце — полностью алюминиевый 7,5-литровый XV12 Northstar с углом развала между цилиндрами 60 градусов, четырьмя распредвалами и непосредственным впрыском топлива, что позволяло ему развивать 750 лошадиных сил и 881 Нм крутящего момента, который переваривался трансмиссией при помощи пары металлокерамических сцеплений. Удивительно, но конструкторы при этом не забыли об экологии и экономии, оснастив мотор запатентованной системой деактивации половины цилиндров Active Fuel Management, которая обеспечивала бы "рабочий объем по запросу" (Displacement on Demand), экономя таким образом в спокойном режиме езды топливо и снижая вредные выбросы.

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Двигатель должен был работать в паре с роботизированной 6-ступенчатой коробкой передач, которые можно было переключать вручную с помощью подрулевых лепестков. Подвески на сдвоенных поперечных рычагах крепились к алюминиевым подрамникам, привод на задние колеса — все, как у большинства суперкаров того времени. Амортизаторы Magneride с изменяемой жесткостью – модная «фишка» подвески для начала двухтысячных. Шины Michelin с учетом характеристик двигателя подобрали соответствующие: 245/35 ZR19 — спереди и еще более широкие «катки» размерности 335/30 ZR21 — сзади, что должно было помочь в зацепе и было совсем не лишним с учетом мощности двигателя.  

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За тормозами обратились к фирме Brembo, которая изготовила тормозные механизмы и карбон-керамические 390-миллиметровые передние диски и 360-миллиметровые — задние. Словом, с технической частью у концепта был полный порядок.

Все это должно было обеспечить машине характеристики на уровне лучших суперкаров тех лет. По расчетам инженеров, Cien должен был набирать сотню с места за три с половиной секунды, разгоняясь до 350 км/ч. Увы, этих показателей Cien мог достигнуть только гипотетически: представленный в 2002 году концепт так и не пошел в серию по той причине, что General Motors в 2001 году взяла курс на жесткую экономию, снижение материальных и структурных затрат, а также уменьшение численности персонала. А ведь в мелкосерийном воплощении концепт обошелся бы потенциальному покупателю не менее чем в 200 тысяч долларов. При этом оставалось неясным, был бы на эту машину хороший спрос с учетом того, что территория суперкаров была для Cadillac неизведанной, а у самой марки был совершенно другой имидж.

И это были далеко не все сложности. Двигатель с отключаемыми цилиндрами — лишь верхушка задуманного технологического айсберга. 

Яркий интерьер должен был стать настоящим концентратором высоких технологий
Яркий интерьер должен был стать настоящим концентратором высоких технологий
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Яркий интерьер должен был стать настоящим концентратором высоких технологий
Яркий интерьер должен был стать настоящим концентратором высоких технологий
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Яркий интерьер должен был стать настоящим концентратором высоких технологий
Яркий интерьер должен был стать настоящим концентратором высоких технологий
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Цифровая приборная панель с проекционным HUD-дисплеем, камеры заднего вида вместо зеркал, транслировавшие картинку на экран на центральной консоли, система ночного видения Night Vision с тепловизором, адаптивная система стабилизации StabiliTrak и даже система голосового управления Communiport — все это было задумано лишь в теории и, в отличие от часов Bulgari на приборной панели, было достаточно далеко от серийной реализации. 

По количеству задуманных инновационных электронных систем Cien можно было сравнить с самолётом

А в случае воплощения в реальность такой высокотехнологический комплекс электроники мог поднять стоимость машины до 380 тысяч долларов, что получилось бы слишком дорого даже по меркам суперкаров того времени: даже тот же Lamborghini Murcielago в то время стоил на сто тысяч долларов дешевле. Да и вообще итоговая стоимость и прибыльность Cien оказалась под большим вопросом, поэтому он так и остался символичной данью наследию марки Cadillac и музейным экспонатом корпорации General Motors. 

Среди себе подобных: концепты Cadillac Imaj, Cadillac Vizon, Cadillac Sixteen, Cadillac Evoq, Cadillac Cien

Мотор также планировали использовать и на внедорожнике Cadillac Escalade, но по тем же финансовым соображениям от идеи отказались в пользу старых добрых V8, оставив 12-цилиндровый двигатель европейским маркам вроде Volkswagen с его Touareg W12.

Вместе с тем благодаря футуристическому дизайну Cien впоследствии засветился на широком экране, приняв участие в двух фильмах — «Остров» 2005 года, события в котором разворачиваются в 2019 году, и «Трансформеры: Эпоха истребления» (2014). А поскольку суперкар в 2002 году произвел настоящий фурор, его добавили во множество культовых гоночных симуляторов: Test Drive Unlimited; Gran Turismo 4, 5, 6; Midnight Club 3: DUB Edition и Asphalt 9: Legends; Midnight Club 3: DUB Edition и Asphalt 9: Legends. Ну а к идее многоцилиндровых моторов Cadillac еще разок вернулся в 2003 году на концепт-каре Cadillac Sixteen. Однако будущее пошло по иному пути и в итоге стало совсем другим: с 2024 года выпускается электромобиль Cadillac Celestiq ручной сборки, двухмоторная силовая установка которого развивает свыше 600 сил, позволяя машине стоимостью около 400 тысяч долларов разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды – показатель, на который ориентировались создатели Cien.

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США спортивные авто история концепты концепткар Cadillac

 

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