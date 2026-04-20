Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили

Когда-то автомобиль был символом свободы. Затем – статуса. Потом – ну, хотя бы удобства. А теперь для всё большего числа людей он становится… обузой. Причём не где-нибудь, а в тех самых городах, где раньше машина была почти обязательной частью жизни.

Заметили, что новое поколение смотрит на автомобиль без романтики? Для них это не мечта из детства и не показатель успеха, а набор расходов: покупка, страховка, топливо, парковка, обслуживание. И всё это – ради того, чтобы большую часть времени машина просто стояла. Лучший друг, который 95% времени молчит и просит денег? Как говорит молодёжь, ну такое…

На этом фоне альтернативы выглядят пугающе разумно. Каршеринг – без обязательств. Такси – без забот. Общественный транспорт – без необходимости думать вообще. Да, это не так удобно в каждом конкретном случае. Но в сумме – часто проще и гораздо дешевле.

Автопроизводители, кажется, всё это чувствуют, но реагируют как-то странно. Вместо того чтобы сделать автомобиль снова желанным, они делают его ещё сложнее и дороже. Подписки на функции, обновления по воздуху, экосистемы, которые требуют регистрации быстрее, чем ты успеваешь сесть за руль. Машина превращается в гаджет – только с обязательствами уровня ипотеки.

И вот здесь возникает парадокс. Индустрия пытается продать подросткам технологичный продукт, в то время как сами эти люди уже устают от технологий. Смартфон у них есть с детства. Ещё один, только на колёсах, не выглядит как жизненная необходимость.

Добавим сюда урбанистику: города становятся менее дружелюбными к автомобилям. Парковок меньше, ограничений больше, поездка в центр – напрасная трата времени и нервов. Машина из инструмента превращается в проблему, которую нужно постоянно решать.

Это вовсе не значит, что автомобили исчезнут, нет. Но их роль меняется. Из универсального решения – в нишевый продукт. Как фотоаппарат после появления смартфона: не умер, но давно перестал быть обязательным.

Самое неприятное для автопрома в этой истории – то, что это не кризис, который можно переждать. Это сдвиг в мышлении. И если раньше индустрия формировала желания, то теперь ей приходится догонять реальность, в которой желание купить машину больше не возникает по умолчанию.

Ведь вопрос уже не в том, какими автомобили станут через десять лет. Вопрос – будут ли люди вообще хотеть их покупать.