Мнение без фильтров ×
20.04.2026 1152 16 0
Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили

Когда-то автомобиль был символом свободы. Затем – статуса. Потом – ну, хотя бы удобства. А теперь для всё большего числа людей он становится… обузой. Причём не где-нибудь, а в тех самых городах, где раньше машина была почти обязательной частью жизни.

Заметили, что новое поколение смотрит на автомобиль без романтики? Для них это не мечта из детства и не показатель успеха, а набор расходов: покупка, страховка, топливо, парковка, обслуживание. И всё это – ради того, чтобы большую часть времени машина просто стояла. Лучший друг, который 95% времени молчит и просит денег? Как говорит молодёжь, ну такое…

На этом фоне альтернативы выглядят пугающе разумно. Каршеринг – без обязательств. Такси – без забот. Общественный транспорт – без необходимости думать вообще. Да, это не так удобно в каждом конкретном случае. Но в сумме – часто проще и гораздо дешевле.

Автопроизводители, кажется, всё это чувствуют, но реагируют как-то странно. Вместо того чтобы сделать автомобиль снова желанным, они делают его ещё сложнее и дороже. Подписки на функции, обновления по воздуху, экосистемы, которые требуют регистрации быстрее, чем ты успеваешь сесть за руль. Машина превращается в гаджет – только с обязательствами уровня ипотеки.

И вот здесь возникает парадокс. Индустрия пытается продать подросткам технологичный продукт, в то время как сами эти люди уже устают от технологий. Смартфон у них есть с детства. Ещё один, только на колёсах, не выглядит как жизненная необходимость.

Добавим сюда урбанистику: города становятся менее дружелюбными к автомобилям. Парковок меньше, ограничений больше, поездка в центр – напрасная трата времени и нервов. Машина из инструмента превращается в проблему, которую нужно постоянно решать.

Это вовсе не значит, что автомобили исчезнут, нет. Но их роль меняется. Из универсального решения – в нишевый продукт. Как фотоаппарат после появления смартфона: не умер, но давно перестал быть обязательным.

Самое неприятное для автопрома в этой истории – то, что это не кризис, который можно переждать. Это сдвиг в мышлении. И если раньше индустрия формировала желания, то теперь ей приходится догонять реальность, в которой желание купить машину больше не возникает по умолчанию.

Ведь вопрос уже не в том, какими автомобили станут через десять лет. Вопрос – будут ли люди вообще хотеть их покупать.

авто и общество
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
16 комментариев
20.04.2026 08:19
seriberiezhka

Хоть я и не "зумер", но прокомментирую. Когда я бывал в Москве, Петербурге, Краснодаре и, отчасти, в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - желание передвигаться на автомобиле там действительно довольно быстро отпадает. И тут, можно понять любого человека (не только зумера), кто в этих городах сознательно отказывается от личного автомобиля. Но, думаю, на вышеупомянутых городах выборка по данной тенденции и заканчивается. Во всей остальной части России, по ощущениям, популяризация автомобиля никак не снижается. Каноничной молодёжи на заниженных ТАЗах, уж точно меньше не стало, а пожалуй, даже больше. Количество +-20-летних смазливых девочек на свежих Хавалах и Чери тоже неумолимо растёт. Это не говоря уже о регионах Сибири и Дальнего Востока, где автомобиль - это не роскошь, а скорее необходимость, вне зависимости от твоего возраста/социального статуса и т.д.

4
20.04.2026 11:32
4qwerty

Соглашусь, я пока в СПб работал - доехать от дома до работы (центр города) на метро занимало 10 минут пешком + 26 минут непосредственно метро, проехать на машине - 45 минут только если в два часа ночи когда машин нет, а в условное рабочее время - час-полтора. Ну и, спрашивается, зачем нужна машина, если это лишний минимум час в день твоего личного времени просто сгорает. Да ещё и с парковками проблемы вечные, что в центре, что в человейниках на окраине, особенно зимой.

Сейчас, в недалеком замкадье да - машина нужна, в областной центр сгонять, в гипермаркет закупиться в выходной, но здесь хотя бы гараж есть и пробки только утром на выезде с посёлка когда все на завод едут.

3
20.04.2026 11:39
seriberiezhka

Ездил в СПб на автомобиле, ещё году эдак в 2015, если не изменяет память. Запомнился один момент, когда я хотел сгонять из одной Меги до другой, и на одной из развилок свернул не в ту сторону, по ошибке. Из за этого мелкого инцидента, на дорогу я потратил + 1 час, от запланированного, т.к. упёрся в глухую пробку, без возможности оперативно развернуться. На меня тогда это произвело сильное негативное впечатление и осадочек остался до сих пор. Думается, спустя 10 лет всё стало только хуже.

1
20.04.2026 10:29
altersin

Потому что инфантильные ничем не интересующиеся амёбы.
Они не могут побороть страх самостоятельной жизни и работы с минимумом свободного времени, куда ещё их машиной озадачивать.

20.04.2026 10:56
seriberiezhka

Камрад, по-моему, это уже перегиб. 😂
Или ты реально считаешь, что "зумер" - это непременно какое-то недоразвитое существо в штанах-парашютах и рваных кислотных кедах, сидящее у родителей на шее, круглые сутки листающее тик-ток и инстаграм, с перерывами на покурить вейп ? 🤣

5
20.04.2026 13:09
altersin

В большинстве случаев - да

20.04.2026 11:35
4qwerty

Они не могут побороть страх самостоятельной жизни и работы с минимумом свободного времени

Ишь чего захотели, не хотят горбатиться по 12 часов и по 3 часа в день на дорогу тратить, хотят жить хорошо и ещё свободное время иметь.

4
20.04.2026 13:08
altersin

...хотят жить хорошо и ещё свободное время иметь.

и при этом нифига не делать. забыл добавить.

20.04.2026 11:15
Руслан Кулаков

Да нормальные они, если воспитывать. И хватит давать всем погоняла. "Зумеры"... хренумеры. Они не с неба спустились. Их мы же и воспитываем. Что воспитали, то и выросло.

20.04.2026 11:20
seriberiezhka

Так тут нет никакого оскорбительного подтекста. Зумеры (поколение Z) - это лишь обозначение людей, родившихся в 1997-2012 годах, после массового распространения интернета. Только и всего.

Они не с неба спустились. Их мы же и воспитываем. Что воспитали, то и выросло.

Тут вопрос владения автомобилем обсуждается, а не воспитания. К чему это ? 😂

3
20.04.2026 11:23
4qwerty

Добавим сюда урбанистику: города становятся менее дружелюбными к автомобилям. Парковок меньше, ограничений больше, поездка в центр – напрасная трата времени и нервов. Машина из инструмента превращается в проблему, которую нужно постоянно решать.

Города становятся менее дружелюбными, потому что машин стало очень много и старые европейские города под такое количество автомобилей просто не приспособлены. Поэтому города либо стараются или выдавить автомобили хотя бы из центра (платный въезд, платные парковки, въезд в определённые дни машинам с определёнными цифрами в номере, снижение скорости и т.д.) либо превращаются в города американского типа с субурбиями и бесконечными парковками.

20.04.2026 12:06
Corvus

И самое непонятное - почему в России с её просторами предпочитают идти по пути европейцев (выдавливать машины из города), а не по американскому пути (расширять и одновременно разреживать города, опустошать центр от точек притяжения).

1
20.04.2026 12:09
Виталий Набережный

Вопрос не в пространстве, а в цене вопроса. Мы не настолько богаты, климат тоже свои коррективы вносит

20.04.2026 13:54
4qwerty

И получится Краснодар

1
20.04.2026 14:31
Witalij

Соглашусь, тема касается жителей мегаполисов. В остальной России авто нужен. Кроме "лоботрясов" есть еще дачники, кто зарабатывает на авто. Общественный транспорт и такси не решают проблему.

20.04.2026 14:40
altersin

Вопрос – будут ли люди вообще хотеть их покупать.

Ну вот такие, какими стали нынешние автомобили - точно не будут хотеть.

