Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили

Заметили, что новое поколение смотрит на автомобиль без романтики? Для них это не мечта из детства и не показатель успеха, а набор расходов: покупка, страховка, топливо, парковка, обслуживание. И всё это – ради того, чтобы большую часть времени машина просто стояла. Лучший друг, который 95% времени молчит и просит денег? Как говорит молодёжь, ну такое…
На этом фоне альтернативы выглядят пугающе разумно. Каршеринг – без обязательств. Такси – без забот. Общественный транспорт – без необходимости думать вообще. Да, это не так удобно в каждом конкретном случае. Но в сумме – часто проще и гораздо дешевле.
Автопроизводители, кажется, всё это чувствуют, но реагируют как-то странно. Вместо того чтобы сделать автомобиль снова желанным, они делают его ещё сложнее и дороже. Подписки на функции, обновления по воздуху, экосистемы, которые требуют регистрации быстрее, чем ты успеваешь сесть за руль. Машина превращается в гаджет – только с обязательствами уровня ипотеки.
И вот здесь возникает парадокс. Индустрия пытается продать подросткам технологичный продукт, в то время как сами эти люди уже устают от технологий. Смартфон у них есть с детства. Ещё один, только на колёсах, не выглядит как жизненная необходимость.
Добавим сюда урбанистику: города становятся менее дружелюбными к автомобилям. Парковок меньше, ограничений больше, поездка в центр – напрасная трата времени и нервов. Машина из инструмента превращается в проблему, которую нужно постоянно решать.
Это вовсе не значит, что автомобили исчезнут, нет. Но их роль меняется. Из универсального решения – в нишевый продукт. Как фотоаппарат после появления смартфона: не умер, но давно перестал быть обязательным.
Самое неприятное для автопрома в этой истории – то, что это не кризис, который можно переждать. Это сдвиг в мышлении. И если раньше индустрия формировала желания, то теперь ей приходится догонять реальность, в которой желание купить машину больше не возникает по умолчанию.
Ведь вопрос уже не в том, какими автомобили станут через десять лет. Вопрос – будут ли люди вообще хотеть их покупать.
Хоть я и не "зумер", но прокомментирую. Когда я бывал в Москве, Петербурге, Краснодаре и, отчасти, в Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде - желание передвигаться на автомобиле там действительно довольно быстро отпадает. И тут, можно понять любого человека (не только зумера), кто в этих городах сознательно отказывается от личного автомобиля. Но, думаю, на вышеупомянутых городах выборка по данной тенденции и заканчивается. Во всей остальной части России, по ощущениям, популяризация автомобиля никак не снижается. Каноничной молодёжи на заниженных ТАЗах, уж точно меньше не стало, а пожалуй, даже больше. Количество +-20-летних смазливых девочек на свежих Хавалах и Чери тоже неумолимо растёт. Это не говоря уже о регионах Сибири и Дальнего Востока, где автомобиль - это не роскошь, а скорее необходимость, вне зависимости от твоего возраста/социального статуса и т.д.
Соглашусь, я пока в СПб работал - доехать от дома до работы (центр города) на метро занимало 10 минут пешком + 26 минут непосредственно метро, проехать на машине - 45 минут только если в два часа ночи когда машин нет, а в условное рабочее время - час-полтора. Ну и, спрашивается, зачем нужна машина, если это лишний минимум час в день твоего личного времени просто сгорает. Да ещё и с парковками проблемы вечные, что в центре, что в человейниках на окраине, особенно зимой.
Сейчас, в недалеком замкадье да - машина нужна, в областной центр сгонять, в гипермаркет закупиться в выходной, но здесь хотя бы гараж есть и пробки только утром на выезде с посёлка когда все на завод едут.
Ездил в СПб на автомобиле, ещё году эдак в 2015, если не изменяет память. Запомнился один момент, когда я хотел сгонять из одной Меги до другой, и на одной из развилок свернул не в ту сторону, по ошибке. Из за этого мелкого инцидента, на дорогу я потратил + 1 час, от запланированного, т.к. упёрся в глухую пробку, без возможности оперативно развернуться. На меня тогда это произвело сильное негативное впечатление и осадочек остался до сих пор. Думается, спустя 10 лет всё стало только хуже.
Потому что инфантильные ничем не интересующиеся амёбы.
Они не могут побороть страх самостоятельной жизни и работы с минимумом свободного времени, куда ещё их машиной озадачивать.
Камрад, по-моему, это уже перегиб. 😂
Или ты реально считаешь, что "зумер" - это непременно какое-то недоразвитое существо в штанах-парашютах и рваных кислотных кедах, сидящее у родителей на шее, круглые сутки листающее тик-ток и инстаграм, с перерывами на покурить вейп ? 🤣
В большинстве случаев - да
Ишь чего захотели, не хотят горбатиться по 12 часов и по 3 часа в день на дорогу тратить, хотят жить хорошо и ещё свободное время иметь.
и при этом нифига не делать. забыл добавить.
Да нормальные они, если воспитывать. И хватит давать всем погоняла. "Зумеры"... хренумеры. Они не с неба спустились. Их мы же и воспитываем. Что воспитали, то и выросло.
Так тут нет никакого оскорбительного подтекста. Зумеры (поколение Z) - это лишь обозначение людей, родившихся в 1997-2012 годах, после массового распространения интернета. Только и всего.
Тут вопрос владения автомобилем обсуждается, а не воспитания. К чему это ? 😂
Города становятся менее дружелюбными, потому что машин стало очень много и старые европейские города под такое количество автомобилей просто не приспособлены. Поэтому города либо стараются или выдавить автомобили хотя бы из центра (платный въезд, платные парковки, въезд в определённые дни машинам с определёнными цифрами в номере, снижение скорости и т.д.) либо превращаются в города американского типа с субурбиями и бесконечными парковками.
И самое непонятное - почему в России с её просторами предпочитают идти по пути европейцев (выдавливать машины из города), а не по американскому пути (расширять и одновременно разреживать города, опустошать центр от точек притяжения).
Вопрос не в пространстве, а в цене вопроса. Мы не настолько богаты, климат тоже свои коррективы вносит
И получится Краснодар
Соглашусь, тема касается жителей мегаполисов. В остальной России авто нужен. Кроме "лоботрясов" есть еще дачники, кто зарабатывает на авто. Общественный транспорт и такси не решают проблему.
Ну вот такие, какими стали нынешние автомобили - точно не будут хотеть.