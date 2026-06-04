Теперь официально: седан Nissan Primera возвращается

Под возрожденным названием Primera на некоторых рынках решено продавать электрический седан Nissan N7 китайского производства. Ожидается, что переименованная четырехдверка доберется до дилеров ближе к концу текущего года.

Весной филиппинские профильные СМИ выяснили, что компания Nissan сертифицировала в их стране электроседан с именем Primera. Журналисты сразу же предположили, что это название возродят для Nissan N7 китайского производства, и что официально модель анонсируют летом. Что ж, филиппинцы оказались правы. Имя Primera действительно присвоили экспортной версии N7, а первый показ такой четырехдверки провели в рамках открывшегося сегодня на Филиппинах международного автосалона. Если точнее, то седан представлен как Nissan Primera EV.

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Напомним, оригинальная модель Primera продержалась на рынке с 1990 по 2008 гг., успев сменить три поколения. Гамма включала лифтбек, седан и универсал. Ну а «электричка» Nissan N7 с безрамочными дверями дебютировала в Поднебесной в прошлом году, она разработана совместным предприятием Dongfeng Nissan, которое и занимается ее производством.

Электроседан Nissan Primera EV, он же Nissan N7 в Китае

В плане дизайна адресованный Филиппинам седан от версии для Китая ничем не отличается. Главные фишки внешности – гладкая панель спереди, фары в виде бумерангов, выполняющая роль ходовых огней диодная плашка, выдвижные ручки дверей и монофонарь. Длина Nissan Primera EV/N7 равна 4930 мм, ширина – 1895 мм, высота – 1487 мм, колесная база – 2915 мм. В салоне – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель.

Nissan N7 для Китая 1 / 4 Nissan N7 для Китая 2 / 4 Nissan N7 для Китая 3 / 4 Nissan N7 для Китая 4 / 4

Сама компания Nissan характеристики экспортного седана пока не раскрыла. Согласно сертификату, на Филиппинах Primera EV предложат с 218-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 60 кВт*ч. Запас хода – 500 км (но по какому циклу он рассчитан – неизвестно). В Китае седан Nissan N7 сегодня доступен с тем же электродвигателем, вдобавок там можно выбрать автомобиль с 272-сильным мотором. На производственной родине электрокар представлен с батареей емкостью 58 или 73 кВт*ч, запас хода в зависимости от модификации варьируется от 510 до 635 км по циклу CLTC.

Пикап Nissan Navara Pro PHEV, он же Nissan Frontier Pro в Китае

Вместе с электроседаном Nissan Primera EV на Филиппинах также продемонстрировали подзаряжаемый гибридный пикап Nissan Navara Pro. Рамный грузовичок тоже имеет китайскую родословную: «мировое» имя присвоили модели Nissan Frontier Pro (с американским Frontier у нее ничего общего нет) производства компании Zhengzhou Nissan, совместного предприятия Ниссана и все того же концерна Dongfeng.

Пикап Nissan Navara Pro PHEV, он же Nissan Frontier Pro в Китае 1 / 2 Пикап Nissan Navara Pro PHEV, он же Nissan Frontier Pro в Китае 2 / 2

О технике экспортного Navara Pro еще не рассказали. В Китае гибрид Nissan Frontier Pro имеет полный привод, его силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 и батарею емкостью 33 кВт*ч, совокупная отдача системы – 435 л.с. и 800 Нм. В Поднебесной грузовичок бывает и только с ДВС, гамма «традиционной» модели состоит из бензиновой турбочетверки 2.0 (258 л.с.) и турбодизеля 2.3 (190 л.с.), оба двигателя сочетаются с классическим восьмиступенчатым автоматом. Появится ли «углеводородный» пикап Nissan на филиппинском рынке – информации пока нет.

На Филиппинах электроседан Nissan Primera EV и гибридный грузовичок Navara Pro ждут в продаже к концу текущего года. Ожидается, впоследствии обе модели китайского производства станут продавать и на других рынках Юго-Восточной Азии, а также в странах Латинской Америки. Кроме того, «традиционный» пикап Nissan Navara Pro уже подтвержден для Ближнего Востока.