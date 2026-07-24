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Porsche затягивает пояса: новые сокращения сотрудников и урезание амбиций

24.07.2026 122 0 0
Porsche затягивает пояса: новые сокращения сотрудников и урезание амбиций

Компания Porsche тонет вместе с материнским концерном Volkswagen и нуждается в новых мерах экономии. По данным инсайдеров, очередная волна сокращений в Porsche затронет порядка 5000 сотрудников, причём это будут в основном «белые воротнички» — инженеры, руководители отделов и офисные работники. Компания ожидает дальнейшего снижения продаж из-за несбалансированного модельного ряда и резкого ослабления позиций в Китае.

Porsche уже не первый раз сокращает сотрудников, но предыдущих мер оптимизации оказалось недостаточно для поддержания стабильности. Продажи Porsche снижаются после рекордного 2023 года (320 221 шт.), в первой половине 2026 года компания реализовала только 122 306 автомобилей, что на 16% меньше, чем в январе-июне 2025-го. Хуже всего дела у Porsche идут в Китае: здесь в первом полугодии продажи сократились сразу на 32% до 14 501 шт. В Европе и даже в родной Германии продажи Porsche тоже идут вниз.

Чистая прибыль Porsche после налогообложения в 2025 году снизилась на 91,4% до 310 млн евро. Финансовые показатели за первую половину 2026 года будут опубликованы на следующей неделе.

Главная проблема Porsche состоит в том, что компания опрометчиво избавилась от младшего бензинового кроссовера Macan (замена будет только в 2028 году) и бензиновых среднемоторных спорткаров 718 (их замена пока под вопросом), а электромобили Porsche стоят слишком дорого и продаются плохо. Производство семейства Taycan вообще приходится периодически ставить на паузу из-за низкого спроса.

Текущие производственные мощности Porsche рассчитаны на 400 000 машин в год, но сегодня ясно, что превысить отметку в 250 000 машин в год компания вряд ли сможет, а новый гендиректор Porsche Михаэль Ляйтерс, по данным немецкого делового издания Automobilwoche, рассчитывает на то, что в будущем компания сможет стать безубыточной при выпуске 180 000 машин в год.

Automobilwoche сообщает, что Ляйтерс предложил наблюдательному совету сократить ﻿ещё 5000 человек и, пусть и со скрипом, получил одобрение. Самое неприятное, что под сокращение попадут инженеры — главная ценность Porsche. При нынешних тенденциях Porsche вынуждена прибегнуть к более плотной кооперации с Audi ради снижения затрат на инжиниринг. Под сокращение также попадут некоторые руководители отделов и немало офисных работников. Ожидается также урезание зарплат, сокращение бонусов и премий.

В теории спасением для Porsche мог бы стать выход из состава концерна Volkswagen, но в реальности это вряд ли возможно. В 2012 году в интересах семьи Порше-Пиех было завершено сращивание бизнеса Porsche и Volkswagen, сегодня эти компании тесно связаны перекрёстным владением акций и административными узами, то есть фактически работают как единый организм. Lamborghini отпустить на вольные хлеба будет гораздо проще — не удивимся, если скоро так и случится.

Добавим, что Volkswagen Group уже находится в состоянии перехода от кризиса к катастрофе, не имея при этом чёткого плана действий — ясно только, что и там грядут грандиозные сокращения, которые так или иначе повлияют на Porsche.

авторынок бизнес Porsche
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