25.05.2026
Porsche приостанавливает производство семейства Taycan из-за низкого спроса

Первый массовый электромобиль Porsche продолжает сдавать позиции на рынке, несмотря на регулярные улучшения и высокую скорость на гоночном треке. Производство Taycan на головном заводе Porsche в Цуффенхаузене (один из районов Штутгарта) идёт с паузами с начала мая.

Porsche Taycan дебютировал в 2019 году и тогда считался очень перспективной моделью, началом новой эры в истории Porsche. Новая эра предполагала стремительный переход на электромобили, только семейству 911 компания Porsche тогда хотела сохранить ДВС, да и то лишь «по многочисленным просьбам трудящихся». В 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, обрушившее не только продажи Taycan, но и всю стратегию развития Porsche. Стратегию пришлось пересматривать и возвращать в неё модели с ДВС, а Taycan в 2024 году пережил рестайлинг и модернизацию в надежде выправить кривую продаж.

Рестайлинг не помог Porsche Taycan привлечь новых клиентов, как и рекорды топ-версии Turbo GT на Нюрбургринге — все и так знали, что Porsche умеет делать быстрые машины. В 2025 году глобальные продажи Taycan сократились на 22% до 16 339 шт., в первом квартале этого года спрос просел ещё на 19% до 3420 шт. Низкий спрос на Taycan вынудил завод Porsche в Цуффенхаузене начать периодические остановки производства этой модели. Как сообщает немецкий журнал Auto Motor und Sport, на этой неделе Taycan не производится, а предыдущий перерыв в его выпуске состоялся в начале мая. Паузы ожидаются и дальше «в соответствии с ситуацией с заказами».

Taycan продаётся плохо не только из-за глобального замедления спроса на электромобили, но и из-за слишком высоких цен на фоне большого количества конкурентов, в основном китайских, которые стоят в разы дешевле даже с учётом повышенных пошлин Евросоюза на электромобили китайского производства. Porsche Taycan сейчас стоит в Германии от 102 600 евро, тогда как Zeekr 001 можно купить за 59 990 евро. В следующем году в Европу официально придёт Xiaomi со своими «электричками», и тогда эелктромобилям Porsche станет совсем тяжело. В Китае Porsche в этом году сворачивает собственную сеть зарядных станций, так как более не способна конкурировать с местными производителями.

Сворачивание производства бензинового кроссовера Macan и семейства среднемоторных спорткаров 718 лишь усугубило проблемы Porsche: компания теряет клиентов и прибыль, а материнский концерн Volkswagen, с которым Porsche спаяна семейными, административными и финансовыми узами, переживает тяжелейший управленческий кризис. Гендиректору Porsche Михаэлю Ляйтерсу предстоит продемонстрировать чудеса менеджерской эквилибристики, чтобы удержать компанию на плаву.

