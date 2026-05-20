Кроссоверы KGM Torres и KGM Actyon: другой салон, модернизированный мотор и новый автомат

20.05.2026 693 1 0
Компания KG Mobility запустила в продажу обновленные паркетники Torres и Actyon. Оба получили доработанный интерьер, Торресу также подправили внешность. Кроме того, у мотора «традиционных» SUV увеличен крутящий момент, а на смену шестиступенчатому автомату пришел восьмиступенчатый.

Кроссовер Torres дебютировал в 2022 году – еще под маркой SsangYong. С тех пор корейский автопроизводитель сменил владельца и был переименован в KG Mobility (KGM). Паркетник же успел обзавестись полностью электрической версией с приставкой EVX и получить новый интерьер, вдобавок на его базе сделали еще один SUV – Actyon, который в KGM считают купеобразным. Так вот теперь Торрес на родине снова доработан, обновки достались и «купе». Но начнем с KGM Torres.

Торресу слегка переделали внешность. Подретушировали бамперы и радиаторную решетку, отдельных противотуманок больше нет. Фары тоже модернизировали – они перестали быть утопленными, и снег уже не будет скапливаться в этих углублениях. Отметим, проблему пытались решить еще в 2023 году: тогда для оптики KGM Torres выпустили специальные опциональные вставки. Как и прежде, можно выбрать и версию с расширенным черным декором.

Салон вновь перекроили. Внутри KGM Torres установили другой руль, а вместо «парящей» консоли появился полноценный двухъярусный центральный тоннель. Крохотный джойстик трансмиссии заменили на более привычный селектор, вместо заквадраченных подстаканников теперь круглые. Также вернули отдельный блок управления «климатом» (его Torres лишился после предыдущей модернизации), но блок этот – новый, с крупными шайбами. Улучшена и мультимедийная система – она стала шустрее. Наконец, у Торреса отныне две беспроводные площадки для зарядки смартфонов (была одна).

Электрический KGM Torres EVX и KGM Actyon получили аналогичные интерьер и более шуструю мультимедиа, а вот внешность этих кроссоверов менять не стали.

Единую для «просто» Torres и «купеобразного» SUV бензиновую турбочетверку 1.5 T-GDI модернизировали. Ее мощность осталась прежней (170 л.с.), зато максимальный крутящий момент вырос с 280 до 300 Нм. А на смену шестиступенчатому автомату Aisin пришел восьмиступенчатый, от той же фирмы. Вдобавок у кроссоверов с полным приводом появился новый «внедорожный» режим движения.

KGM Torres и KGM Actyon также бывают в виде гибридов HEV (без возможности зарядки от электросети) с техникой BYD, их начинки реформы не коснулись. Силовая установка таких паркетников включает турбомотор 1.5 (150 л.с.) и 130-сильный электродвигатель, эти исполнения исключительно переднеприводные. Прежней осталась и техника переднеприводного же электрокара Torres EVX, он оснащен 207-сильным мотором и батареей емкостью 80,6 кВт*ч (ее электрокросс получил в прошлом году, прежде был аккумулятор на 73,4 кВт*ч).

Обновленные кроссоверы уже доступны к покупке в Корее. KGM Torres стоит от 29,05 млн вон (примерно 1,38 млн рублей по текущему курсу), KGM Actyon – от 35,17 млн вон (1,67 млн рублей), KGM Torres EVX – от 45,54 млн вон (2,16 млн рублей).

В России из перечисленных выше моделей сегодня представлен только «традиционный» Торрес, когда обновится наша версия – информации пока нет.

1 комментарий
20.05.2026 16:32
Павел Шамов

Цены в Корее - это удар по психике конечно...

