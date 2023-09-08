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  • KG Mobility Torres 2024 модельного года (экс-SsangYong): чехлы для фар, спецверсия и фургон

KG Mobility Torres 2024 модельного года (экс-SsangYong): чехлы для фар, спецверсия и фургон

08.09.2023 28 0 0

Улучшения и новые версии приурочены к более-менее успешному году присутствия паркетника на рынке. Технику же дорабатывать не стали, зато к «традиционному» SUV скоро присоединится электрокар.

Кроссовер Torres многострадальная компания SsangYong запускала прошлым летом еще без полной уверенности в том, что в дальнейшем она в принципе сможет продолжать делать автомобили. Но обошлось: главным акционером производителя стал корейский же конгломерат KG Group, а марку затем переименовали в KG Mobility. Ну а совокупный тираж Торреса на домашнем рынке в году нынешнем перевалил за отметку 50 000 проданных экземпляров. И вот к этому событию приурочен выпуск KG Mobility Torres 2024 модельного года.

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Пересмотрен список оснащения. Так, базовую комплектацию пополнили адаптивная головная оптика, датчик дождя, система автоматического переключения света фар и смарт-ключ (все это для самого дешевого Торреса раньше было в виде опций). А следующее по старшинству исполнение получило электропривод переднего пассажирского кресла и расширенную подписку на онлайн-услуги (пять лет вместо двух).

Есть и довольно необычная обновка, причем она касается не только новых, но и уже выпущенных машин: для фар Torres разработали «чехлы», если точнее – специальные накладки. Дело в том, что зимой владельцы кроссоверов жаловались на скапливающийся в оптике снег (на Торресе светотехника «утоплена»), который не таял. Дабы решить эту проблему, компания предлагает закрепить на фарах защитные вставки.

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Также объявлено о расширении гаммы модели. Спецверсия Limited Black Edition, как несложно догадаться по ее названию, отличилась черным декором: в этом цвете выполнены накладки на бамперах, рамка радиаторной решетки, задние стойки крыши и 20-дюймовые колеса. Сам кузов может быть не только черным (белый Torres на заглавном фото новости – тоже Limited Black Edition). Всего сделают 500 таких машин.

KG Mobility Limited Black Edition

Второе новое исполнение – это двухместная грузовая модификация Torres Van. Ограничений по ее выпуску нет, как и внешних отличий от стандартного кроссовера. Превращение в фургон провели по стандартному сценарию: из салона убрали второй ряд кресел, за передними сиденьями установили перегородку, а на окнах задних дверей появились металлические поперечины. Ну и еще вместо дополнительных окошек в задних стойках теперь заглушки. KG Mobility Torres Van может принять на борт груз массой 300 кг, объем получившегося отсека – 1843 литра (показатель обычного кроссовера со сложенным вторым рядом – 1662 литра).

KG Mobility Torres Van
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KG Mobility Torres Van
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KG Mobility Torres Van
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Технику реформы не затронули. В Корее Torres доступен с бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 170 л.с. (280 Нм), которая сочетается с шестиступенчатым автоматом Aisin. Привод передний или полный. Еще на корейском рынке представлена газовая версия (тот же двигатель 1.5 выдает 165 л.с. и 268 Нм): ее переименовали из Torres LPG в Torres Bi-Fuel.

В новом модельном году паркетник слегка подешевел: теперь пассажирский KG Mobility Torres стоит от 21 000 долларов (прежде цена начиналась с 21 300 долларов). Фургон еще доступнее – от 19 700 долларов.

Между тем в Корее вот-вот стартуют продажи чисто электрической версии Torres EVX со своим дизайном.

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