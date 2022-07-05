Кроссовер SsangYong Torres выходит на рынок: дороже конкурентов от Hyundai и Kia

Дебютным рынком для новинки, разумеется, стала родная Корея. Там модель пока предложена в двух комплектациях с безальтернативным бензиновым турбомотором.

Пятиместный кросс Torres, названный так в честь национального парка в Чили (Торрес-дель-Пайне), компания SsangYong рассекретила в середине июня, тогда же на родине марки начали принимать предварительные заказы. А теперь в Корее провели полноценную презентацию, вдобавок там дан старт «живым» продажам. К слову, на мероприятии присутствовал топ-менеджер KG Group – фирмы, возглавляющей консорциум, который должен стать новым владельцем SsangYong.

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Марка особо гордится брутальным обликом новинки, но перед нами обычный паркетник – у модели несущий кузов, в ее основе лежит переднеприводная платформа с поперечным расположением мотора. Длина Torres равна 4700 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1720 мм, колесная база – 2680 мм. Таким образом, как и было обещано, в линейке марки Торрес расположился между паркетником Korando (длина – 4450 мм, расстояние между осями – 2675 мм) и рамным внедорожником Rexton (4850 и 2865 мм).



В салоне — «многослойная» передняя панель, над которой возвышается тачскрин мультимедийной системы (диагональю 12,3 дюйма; у остальных машин бренда дисплей встроен в панель), а вместо привычного блока управления климат-контролем с кнопками и шайбами – еще один сенсорный экран (8-дюймовый, он расположен под центральными дефлекторами обдува, также отвечает за управление другими функциями). Кроме того, SsangYong Torres досталась цифровая «приборка», разделенная на три секции. Все перечисленные экраны входят «в базу». Объем багажника – 703 литра под шторкой, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1662 литров.



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Корейцам паркетник доступен с безальтернативной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 со стартер-генератором (у Korando такой же мотор). Двигатель выдает 170 л.с. и 280 Нм, он сочетается исключительно с шестиступенчатым «автоматом» от Aisin. Привод – передний или полный.



На данный момент SsangYong Torres предложен в двух комплектациях. В списке оборудования базовой версии T5 значатся: 17-дюймовые колеса, светодиодные фары и задние фонари, «кожаный» салон, семь подушек безопасности, подогрев руля и передних сидений, электронный стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения, ассистент парковки. В исполнении T7 появляются 18-дюймовые диски, диодные противотуманки и вентиляция передних кресел. Среди опций – 20-дюймовые колеса, коленная подушка безопасности для водителя, обивка из натуральной кожи, адаптивный «круиз» и бокс на задней стойке крыши.



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Цена SsangYong Torres сегодня начинается с отметки в 21 000 долларов. Для сравнения, Kia Sportage нового поколения в Корее сейчас стоит от 19 000 долларов, примерно столько же просят и за базовый Hyundai Tucson.



Позже Torres отправят на экспорт, а в следующем году у кроссовера появится полностью электрическая версия.