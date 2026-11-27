Ровно сто двадцать лет назад, 27 ноября 1906 года Винченцо Лянча вместе со своим другом и деловым партнёром Клаудио Фоголиным основал компанию Lancia. Сегодня Lancia входит в состав корпорации Stellantis и представляет для неё чемодан без ручки — и нести тяжело, и бросить жалко.

История Lancia настолько богата и многообразна, что пересказывать её в нескольких абзацах решительно невозможно. В XX веке Lancia ассоциировалась с инженерными инновациями (первый в мире несущий кузов в 1922 году), эффектным дизайном и бесчисленными победами в ралли. На тему побед Lancia в ралли в 2024 году вышел весьма недурной фильм «Большая гонка. Лянча против Ауди» итальянского режиссера Стефано Мордини — рекомендуем к просмотру.

В 2025 году Lancia вернулась с хэтчбеком Ypsilon в ралли, и в 2026-м даже умудрилась победить в командном зачёте чемпионата WRC2, однако на коммерческий успех Lancia это пока никак не повлияло. Да и вряд ли повлияет, потому что в гонках побеждает бензиновый Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, а на рынке Lancia предлагает электрический Ypsilon HF, потому что с европейской экоповесткой у Stellantis по-другому не получается…

Раллийный Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale

Сразу после создания корпорации Stellantis в 2021 году марку Lancia стали готовить к перезапуску, поскольку с 2015 года она пребывала в полуанабиозном состоянии — ареал её обитания ужался до родной Италии, а продуктовая линейка — до одной модели, субкомпакного хэтчбека Ypsilon.

Гибридный Ypsilon HF Line мощностью 110 л.с. (слева) и электрический Ypsilon HF мощностью 280 л.с. — обе модели имеют только передний привод

В феврале 2024 года дебютировал актуальный Lancia Ypsilon пятого поколения на французской платформе CMP. Уже в 2025 году стало ясно, что новый Ypsilon, что называется, не взлетел — слишком дорого и мало существенных отличий от соплатформенных моделей других брендов Stellantis (Alfa Romeo, DS, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot). В октябре 2026 года на рынок вышел кроссовер Lancia Gamma на платформе STLA Medium, у которого есть полноприводная спортивная версия HF Integrale, но тоже, к сожалению, только электрическая.

Lancia Gamma HF Integrale

За первые десять месяцев 2026 года Lancia, по данным ACEA, смогла реализовать в Европе только 9730 автомобилей, что на 1,2% меньше, чем в январе-октябре 2025 года. Перспективы у Lancia в свете новой стратегии развития FaSTLAne 2030 корпорации Stellantis очень туманные: марку Lancia вернули в подчинение Fiat и не пообещали новых моделей в ближайшие годы. Прежде (до принятия стратегии FaSTLAne 2030) предполагалось, что у Lancia помимо новых Ypsilon и Gamma будет ещё новая Delta, но теперь этот проект то ли отменён, то ли заморожен — официальных комментариев от Stellantis по этому поводу не было.

Раскрутить марку Lancia в современных реалиях при довольно ограниченных ресурсах Stellantis — чрезвычайно сложная, почти нерешаемая задача. За пределами Европы марку Lancia плохо знают, и нужно приложить титанические усилия, чтобы её узнали и захотели. Для этого, как минимум, нужны яркие и мощные бензиновые новинки уровня Toyota GR Yaris и Toyota GRMN Corolla, но разработка такого сорта моделей сегодня вряд ли будет для Stellantis экономически целесообразной.

