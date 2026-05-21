Авто и технологии ×
  • Новая стратегия Stellantis: 60 новинок, единая платформа STLA One и новые партнёрства

Новая стратегия Stellantis: 60 новинок, единая платформа STLA One и новые партнёрства

21.05.2026 228 0 0
Новая стратегия Stellantis: 60 новинок, единая платформа STLA One и новые партнёрства

Корпорация Stellantis представила новую пятилетнюю стратегию развития под названием FaSTLAne 2030. Общий объём инвестиций в неё составит 60 млрд евро, из них 24 млрд евро будут потрачены на разработку новых моделей.

После прошлогодних колоссальных убытков корпорация Stellantis берёт курс на восстановление под руководством нового гендиректора Антонио Филосы. Убытки Stellantis стали результатом ошибок предыдущей стратегии развития образца 2021 года, разработанной при прежнем гендиректоре Карлосе Таваресе. Главная ошибка — завышенные ожидания от электромобилей, на разработку и производство которых были брошены все силы корпорации.

План образца 2021 года предусматривал запуск четырёх электромобильных платформ — STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame. Теперь вместо них будет одна универсальная платформа STLA One, первая новинка на ней выйдет уже в 2027 году, а всего на платформе STLA One запланированы более 30 новых моделей. Платформа STLA One ориентирована главным образом на Европу и автомобили классов В, С и D. Тип силовой установки может быть любым, но большинство новинок на платформе STLA One будут в той или иной степени электрифицированы.

Платформа STLA One и возможные новые модели на ней

Электромобили на платформе STLA One будут иметь 800-вольтовую электрическую архитектуру, а ячейки батареи будут упакованы непосредственно в кузов, что позволит снизить массу и стоимость производства новых моделей. Батареи будут в основном литий-железо-фосфатные (проще говоря, недорогие). Кроме того, обещан «руль по проводам», то есть у руля не будет механической связи с колёсами, а это даёт больше свободы в плане компоновки. Себестоимость моделей на платформе STLA One будет примерно на 20% ниже, чем у нынешних моделей Stellantis.

Прежние платформы останутся в силе столько, сколько это будет необходимо, но в целом предполагается, что 50% машин Stellantis к 2030 году будут базироваться на трёх глобальных платформах, одной из которых станет новая STLA One и которая будет играть ключевую роль. Что такое две другие глобальные платформы, в пресс-релизе не объясняется, но сказано, что новые детали и подробности стратегии будут обнародованы позже.

Вместе с новой единой платформой STLA One корпорация Stellantis вводит для своих моделей единую программно-вычислительную архитектуру STLA Brain, единую операционную систему STLA SmartCockpit и единую систему автономного вождения STLA AutoDrive. Эти ключевые элементы экосистемы Stellantis будут разработаны не самостоятельно, а с опорой на опытных в соответствующих областях партнёров, например, Wayve (автопилот), Applied Intuition (искусственный интеллект) и Qualcomm (процессоры).

Время разработки новых моделей Stellantis планирует сократить с нынешних 40 месяцев до 24 месяцев, это станет возможным главным образом благодаря новым эффективным кооперациям.

Ещё до представления стратегии FaSTLAne 2030 корпорация Stellantis анонсировала несколько многообещающих проектов.

В рамках совместного предприятия Leapmotor International в 2028 году в Испании начнётся производство нового компактного кроссовера Opel на платформе Leapmotor.

Грядущее семейство ультрабюджетных электромобилей E-Car от Stellantis тоже будет разработано с помощью китайских партнёров.

С помощью компании Dongfeng в Китае будут перезапущены марки Peugeot и Jeep (новые модели будут на платформах Dongfeng). В Европе Stellantis и Dongfeng создадут совместное предприятие для продвижения и локализации автомобилей премиального бренда Voyah, их выпуск планируется наладить во Франции.

В США Stellantis собирается разрабатывать и выпускать новые модели совместно с Jaguar Land Rover (JLR).

Сегодня вдобавок анонсировано сотрудничество Stellantis с индийской компанией Tata, являющейся материнской по отношению к JLR. Характер этого сотрудничества пока не раскрыт, сказано лишь, что оно нацелено на повышение общей конкурентоспособности в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Слухи о том, что марка Maserati может породниться с Maextro (совместный бренд Huawei и JAC), пока официально не подтверждены, но сказано, что Maserati готовит две новые модели Е-класса — видимо, это и есть совместные разработки с Maextro. Подробный план развития Maserati будет представлен в декабре этого года.

Стержневыми марками Stellantis в рамках новой стратегии развития названы Jeep, Ram, Peugeot и Fiat — у них, дескать, самый большой потенциал развития в глобальном контексте, на них пойдёт 70% объёма инвестиций. Бренды Chrysler, Dodge, Citroen, Opel/Vauxhall и Alfa Romeo рассматриваются как региональные, то есть особо бурного развития от них можно не ждать. Марки DS и Lancia будут переведены в подчинение Citroen и Fiat соответственно, но пока непонятно, означает ли это понижение их статуса до суббрендов. Abarth в новой стратегии вообще не упомянут, но, будем надеяться, он уцелеет и будет развиваться под крылом Fiat.

К планам развития по отдельным маркам мы ещё не раз вернёмся, вот для затравки слайд с грядущими новинками Chrysler, Jeep, Dodge и Ram.

Европа остаётся для Stellantis самым проблемным регионом: производственные мощности здесь планируется сократить более чем на 800 000 машин в год и повысить общую загрузку заводов с нынешних 60% до 80%. В апреле было анонсировано закрытие завода во французском Пуасси, где сейчас собирают Opel Mokka и DS 3, его преобразуют в центр переработки и восстановления подержанных автомобилей. Ожидаемая рентабельность бизнеса Stellantis в Европе — всего 3-5%, тогда как в Северной и Южной Америке — 8-10%, в Африке и на Ближнем Востоке — 10-12%.

Всего Stellantis в ближайшие пять лет собирается вывести на мировой рынок более 60 абсолютно новых моделей и существенно обновить 50 существующих моделей с разными типами силовых установок.

После публикации стратегии FaSTLAne 2030 акции Stellantis подешевели примерно на 5%, но это, честно говоря, ни о чём не говорит. Жизнеспособность новой стратегии или её ошибочность покажут конкретные новинки и то, как на них будут реагировать покупатели.

новинки бизнес авто и технологии Abarth FIAT Lancia Alfa Romeo Peugeot Citroen DS Chrysler Vauxhall Ram Dodge Maserati Jeep Opel
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Без хрома, но с кнопкой: обзор обновлённых кроссоверов Haval F7 и F7x Фестиваль обновлений модельного ряда Haval подходит к завершению: представлены модернизированные кроссоверы F7 и F7x. Два брата из ларца, почти одинаковых с лица, получили доработанные силов... 336 0 0 21.05.2026
Статьи / Практика Всё придумано до нас: нужно ли менять масло по моточасам Масляная религия – штука строгая. Чем-то она напоминает секту, в которой каждая новая ступень представляет собой новый уровень безумия (шутка, конечно). Но если вы благополучно пережили этап... 348 0 0 21.05.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Где дороже обслуживать и ремонтировать автомобиль – в Европе или в России Рассуждения о том, что после ухода мировых брендов из России обслуживать и чинить машины стало нечем, уже поднадоели, да и устарели. Кто-то, конечно, перешел на «суверенную» продукцию, но бо... 614 2 0 20.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 41895 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 11733 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9253 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
20 Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой
6 Фургоны и минивэны SKM М7 отправились к дилерам, цены известны
5 Lada Niva следующего поколения: новые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings