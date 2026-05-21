Новая стратегия Stellantis: 60 новинок, единая платформа STLA One и новые партнёрства

Корпорация Stellantis представила новую пятилетнюю стратегию развития под названием FaSTLAne 2030. Общий объём инвестиций в неё составит 60 млрд евро, из них 24 млрд евро будут потрачены на разработку новых моделей.

После прошлогодних колоссальных убытков корпорация Stellantis берёт курс на восстановление под руководством нового гендиректора Антонио Филосы. Убытки Stellantis стали результатом ошибок предыдущей стратегии развития образца 2021 года, разработанной при прежнем гендиректоре Карлосе Таваресе. Главная ошибка — завышенные ожидания от электромобилей, на разработку и производство которых были брошены все силы корпорации.

План образца 2021 года предусматривал запуск четырёх электромобильных платформ — STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame. Теперь вместо них будет одна универсальная платформа STLA One, первая новинка на ней выйдет уже в 2027 году, а всего на платформе STLA One запланированы более 30 новых моделей. Платформа STLA One ориентирована главным образом на Европу и автомобили классов В, С и D. Тип силовой установки может быть любым, но большинство новинок на платформе STLA One будут в той или иной степени электрифицированы.

Платформа STLA One и возможные новые модели на ней

Электромобили на платформе STLA One будут иметь 800-вольтовую электрическую архитектуру, а ячейки батареи будут упакованы непосредственно в кузов, что позволит снизить массу и стоимость производства новых моделей. Батареи будут в основном литий-железо-фосфатные (проще говоря, недорогие). Кроме того, обещан «руль по проводам», то есть у руля не будет механической связи с колёсами, а это даёт больше свободы в плане компоновки. Себестоимость моделей на платформе STLA One будет примерно на 20% ниже, чем у нынешних моделей Stellantis.

Прежние платформы останутся в силе столько, сколько это будет необходимо, но в целом предполагается, что 50% машин Stellantis к 2030 году будут базироваться на трёх глобальных платформах, одной из которых станет новая STLA One и которая будет играть ключевую роль. Что такое две другие глобальные платформы, в пресс-релизе не объясняется, но сказано, что новые детали и подробности стратегии будут обнародованы позже.

Вместе с новой единой платформой STLA One корпорация Stellantis вводит для своих моделей единую программно-вычислительную архитектуру STLA Brain, единую операционную систему STLA SmartCockpit и единую систему автономного вождения STLA AutoDrive. Эти ключевые элементы экосистемы Stellantis будут разработаны не самостоятельно, а с опорой на опытных в соответствующих областях партнёров, например, Wayve (автопилот), Applied Intuition (искусственный интеллект) и Qualcomm (процессоры).

Время разработки новых моделей Stellantis планирует сократить с нынешних 40 месяцев до 24 месяцев, это станет возможным главным образом благодаря новым эффективным кооперациям.

Ещё до представления стратегии FaSTLAne 2030 корпорация Stellantis анонсировала несколько многообещающих проектов.

В рамках совместного предприятия Leapmotor International в 2028 году в Испании начнётся производство нового компактного кроссовера Opel на платформе Leapmotor.

Грядущее семейство ультрабюджетных электромобилей E-Car от Stellantis тоже будет разработано с помощью китайских партнёров.

С помощью компании Dongfeng в Китае будут перезапущены марки Peugeot и Jeep (новые модели будут на платформах Dongfeng). В Европе Stellantis и Dongfeng создадут совместное предприятие для продвижения и локализации автомобилей премиального бренда Voyah, их выпуск планируется наладить во Франции.

В США Stellantis собирается разрабатывать и выпускать новые модели совместно с Jaguar Land Rover (JLR).

Сегодня вдобавок анонсировано сотрудничество Stellantis с индийской компанией Tata, являющейся материнской по отношению к JLR. Характер этого сотрудничества пока не раскрыт, сказано лишь, что оно нацелено на повышение общей конкурентоспособности в странах Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Слухи о том, что марка Maserati может породниться с Maextro (совместный бренд Huawei и JAC), пока официально не подтверждены, но сказано, что Maserati готовит две новые модели Е-класса — видимо, это и есть совместные разработки с Maextro. Подробный план развития Maserati будет представлен в декабре этого года.

Стержневыми марками Stellantis в рамках новой стратегии развития названы Jeep, Ram, Peugeot и Fiat — у них, дескать, самый большой потенциал развития в глобальном контексте, на них пойдёт 70% объёма инвестиций. Бренды Chrysler, Dodge, Citroen, Opel/Vauxhall и Alfa Romeo рассматриваются как региональные, то есть особо бурного развития от них можно не ждать. Марки DS и Lancia будут переведены в подчинение Citroen и Fiat соответственно, но пока непонятно, означает ли это понижение их статуса до суббрендов. Abarth в новой стратегии вообще не упомянут, но, будем надеяться, он уцелеет и будет развиваться под крылом Fiat.

К планам развития по отдельным маркам мы ещё не раз вернёмся, вот для затравки слайд с грядущими новинками Chrysler, Jeep, Dodge и Ram.

Европа остаётся для Stellantis самым проблемным регионом: производственные мощности здесь планируется сократить более чем на 800 000 машин в год и повысить общую загрузку заводов с нынешних 60% до 80%. В апреле было анонсировано закрытие завода во французском Пуасси, где сейчас собирают Opel Mokka и DS 3, его преобразуют в центр переработки и восстановления подержанных автомобилей. Ожидаемая рентабельность бизнеса Stellantis в Европе — всего 3-5%, тогда как в Северной и Южной Америке — 8-10%, в Африке и на Ближнем Востоке — 10-12%.

Всего Stellantis в ближайшие пять лет собирается вывести на мировой рынок более 60 абсолютно новых моделей и существенно обновить 50 существующих моделей с разными типами силовых установок.

После публикации стратегии FaSTLAne 2030 акции Stellantis подешевели примерно на 5%, но это, честно говоря, ни о чём не говорит. Жизнеспособность новой стратегии или её ошибочность покажут конкретные новинки и то, как на них будут реагировать покупатели.

