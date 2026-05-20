20.05.2026 116 0 0
Stellantis и Jaguar Land Rover хотят вместе разрабатывать и производить машины в США

Корпорация Stellantis и компания Jaguar Land Rover (JLR) объявили о намерении начать долгосрочное сотрудничество в США. Рассматриваются возможности совместной разработки новых моделей, производство которых может быть налажено на американских заводах Stellantis. JLR сможет таким образом обойти введённые Дональдом Трампом разорительные пошлины на импортные автомобили.

У Jaguar Land Rover не было производства в США, даже когда в первом десятилетии этого века обе британские марки принадлежали компании Ford. В 2008 году Jaguar и Land Rover перешли под контроль индийской компании Tata Motors. В прошлом году JLR столкнулась с большими трудностями, а именно с кибератакой, парализовавшей производство, и высокими тарифами на импорт США. Также в прошлом году JLR пережила смену гендиректора и отставку главного дизайнера, замену которому пока не нашли.

На пошлины в США британская компания потратила в прошлом году порядка 550 млн долларов, из-за чего вынуждена была повысить цены, а это в свою очередь привело к снижению продаж. Тем не менее США остаются крупнейшим рынком для JLR, поэтому компания хочет сделать здесь свой бизнес более устойчивым и защищённым от сиюминутных политических решений.

Для корпорации Stellantis, потерпевшей в прошлом году огромные убытки, сотрудничество с JLR — это возможность максимально загрузить свои производственные мощности в США и сэкономить на запуске новых моделей благодаря совместной разработке и совместным закупкам комплектующих.

Уже завтра гендиректор Stellantis Антонио Филоса представит новую глобальную стратегию развития корпорации. Очевидно, что эта стратегия будет в значительной степени завязана на новые партнёрства. Уже объявлено о расширении сотрудничества с китайскими компаниями Leapmotor и Dongfeng в приложении к европейскому и китайскому рынкам, а потенциальное партнёрство с JLR позволит Stellantis скорее восстановиться в Северной Америке после неудач прошлых лет.

Стараниями Дональда Трампа требования к новым моделям в США и в Европе теперь сильно различаются. В феврале этого года американский президент отменил большинство экологических ограничений для новых автомобилей в США, тогда как в Европе эти ограничения по-прежнему являются главным фактором, который нужно учитывать компаниям при разработке новых моделей. Получается, что для США и для Европы теперь нужно разрабатывать совершенно разные автомобили, и партнёрства в связи с этим тоже нужны разные.

Добавим, что JLR совместно с Chery запускает в этом году в Китае бренд Freelander и будет использовать платформы Chery для его моделей.

