Полные итоги работы Stellantis в 2025 году: убытки, продажи, зарплаты топ-менеджеров

Корпорация Stellantis опубликовала подробный отчёт о работе в 2025 году, этот год стал первым убыточным с момента образования корпорации в 2021 году. Общая сумма потерь составила колоссальные 22,332 млрд евро — такова цена ошибок прежнего гендиректора Карлоса Тавареса, который продолжает получать в Stellantis зарплату.

В начале февраля мы знакомили читателей с предварительными финансовыми итогами работы Stellantis во второй половине 2025 года, а вчера был опубликован полный отчёт за весь год, поэтому мы решили ещё раз вернуться к теме, поскольку появились точные цифры и некоторые любопытные подробности.

Напомним, что корпорация Stellantis была образована в начале 2021 года в результате слияния итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group. На данный момент Stellantis принадлежат 14 автомобильных брендов — Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall.

Первым гендиректором Stellantis стал выходец из PSA Group Карлос Таварес, предложенная им стратегия развития нового автогиганта с упором на электромобили, жёсткую унификацию и сокращение затрат на инжиниринг оказалась несостоятельной и в 2024 году привела корпорацию к тяжёлому системному кризису. В декабре 2024 года Таварес был уволен из Stellantis, в июне 2025 года на смену ему пришёл Антонио Филоса.

Антонио Филоса (слева) и Карлос Таварес

Любопытно, что поскольку контракт Тавареса истекал только в 2026 году, то он продолжает получать в Stellantis зарплату, причём — самую высокую: по итогам 2025 общая сумма выплат напротив его фамилии составила 11 928 066 евро (в 2024 году было 23 085 718 евро). Новый гендиректор Антонио Филоса по итогам 2025 года получил 5 424 683 евро. Председатель совета директоров Джон Элканн получил «всего» 2 450 938, но надо понимать, что Элканн — это де-факто крупнейший акционер Stellantis, а не просто наёмный менеджер, он получает доход в том числе от дивидендов — правда, в 2026 году их не будет, так как корпорация в глубоком минусе.

Чистый убыток Stellantis в 2025 году составил 22,332 млрд евро, тогда как в 2024 году корпорация получила прибыль в размере 5,52 млрд евро. Огромная сумма потерь объясняется необходимостью списания затрат на отменённые электромобильные проекты, всего пришлось списать 22,2 млрд евро, из них 14,7 млрд евро связаны с рынком США, где стараниями Дональда Трампа электромобили лишись всяческой поддержки на федеральном уровне.

Вместе с тем именно США стали одной из точек роста Stellantis в 2025 году: во втором полугодии продажи здесь пошли вверх благодаря оперативным действиям Антонио Филосы. Он вернул в строй мощные бензиновые двигатели V8 HEMI, возродил спортивное подразделения SRT Performance, нанял более 2000 новых инженеров и привлёк на руководящие посты пользующихся уважением менеджеров, таких как Тим Кунискис. Кроме того, в октябре корпорация объявила, что в течение ближайших четырёх лет вложит в развитие бизнеса в США 13 млрд долларов.

Общие продажи Stellantis в 2025 году составили 5,484 млн автомобилей, что на 1,27% больше продаж в 2024 году. Крупнейшим рынком для корпорации остаётся Европа: здесь её продажи в прошлом году просели на 3,3% до 2,49 млн автомобилей.

Удивительно, но в огромном 519-страничном отчёте﻿, где подробно расписаны энергозатраты Stellantis в 2025 году, расход воды, возрастной и гендерный состав сотрудников, вы не найдёте данных продаж по отдельным брендам Stellantis, за исключением Maserati, которая юридически является отдельной компанией. В 2025 году Maserati реализовала в мире лишь 11 127 автомобилей (-24,4% по сравнению с продажами в 2024 году).

В мае этого года Антонио Филоса представит долгожданную новую стратегию развития Stellantis, в центре которой, как сообщается, будут реальные потребности клиентов. В привязке к годовому отчёту Филоса подчеркнул, что намерен сохранить Stellantis как глобальную корпорацию, вопреки недавнему прогнозу отставного Карлоса Тавареса, который предрёк Stellantis распад и отход европейской части китайцам.

