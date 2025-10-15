Stellantis инвестирует в США 13 млрд долларов, новый Dodge Durango появится в 2029 году

Глобальный план развития корпорация Stellantis, которую минувшим летом на фоне кризиса возглавил итальянец Антонио Филоса, обнародует только в следующем году, но её локальные проявления уже всплывают на поверхность: ранее на этой неделе стало известно о готовящемся перезапуске производства автомобилей Jeep в Китае, а сегодня объявлена очередная порция хороших новостей для США. Очередная, потому что ранее в этом году Stellantis возобновила здесь выпуск бензиновых двигателей V8 HEMI и возродила спортивное подразделение SRT Performance.
13 млрд долларов инвестиций позволят увеличить производственные мощности Stellantis в США на 50% и создать более 5000 новых рабочих мест в штатах Иллинойс, Индиана, Мичиган и Огайо.
Начнём со штата Мичиган, потому что в привязке к нему, точнее к сборочному заводу в Детройте, прояснилась судьба кроссовера Dodge Durango, нынешнее третье поколение которого выпускается аж с 2010 года. Вокруг четвёртого поколения Durango ходило много слухов, из которых ясно, что концепция преемника несколько раз менялась. Теперь, наконец, объявлено, что «четвёртый» Durango будет запущен в производство в Детройте в 2029 году. Что это будет за машина, пока непонятно, но в свете возвращения корпорации Stellantis к традиционным автомобильным ценностям мы не ожидаем, что это будет электромобиль. С учётом поздних сроков запуска можно смело предположить, что разработка нового Dodge Durango фактически началась с чистого листа.
Завод в городе Уоррен штата Мичиган, что ныне выпускает большой рамный внедорожник Jeep Grand Wagoneer, в 2028 году освоит производство нового большого SUV, который будет предлагаться в виде plug-in гибрида типа REEV и с двигателями внутреннего сгорания без электрических довесков. Скорее всего, речь идёт просто о следующем поколении Jeep Grand Wagoneer.
В штате Огайо на заводе в городе Толедо в 2028 году начнётся производство нового среднеразмерного пикапа. Марка и модель не названы, американские СМИ резонно предполагают, что это будет младший пикап Ram, но не только что запущенный в Южной Америке Ram Dakota с его китайскими корнями, а другой — вероятно, родственник Jeep Wrangler и Jeep Gladiator, которые выпускаются и будут дальше выпускаться здесь же в Толедо.
Простаивающий с 2023 года завод в Белвидере, штат Иллинойс, в 2027 году оживёт и начнёт выпуск кроссоверов Jeep Compass и Jeep Cherokee для США, сейчас они производятся в Канаде и Мексике соответственно, но Stellantis идёт навстречу пожеланиям Дональда Трампа и локализует их производство в США.
В городе Кокомо, штат Индиана, в 2026 году начнётся производство модернизированного 2,0-литрового бензинового GMET4 Evo. Изначально двигатель GMET4 дебютировал в 2015 году на седане Alfa Romeo Giulia, впоследствии его также получили кроссоверы марок Jeep и Maserati, сейчас этот двигатель производится в Италии.
В блестящем плане развития Stellantis в США есть лишь одно мрачное пятно: никак не упомянута марка Chrysler, справившая в этом году вековой юбилей. Получается, что в ближайшие годы новых моделей от Chrysler можно не ждать, но есть небольшой шанс, что марку Chrysler всё же упомянут в грядущем глобальном плане развития Stellantis.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Так и не понятно что это за 5 новых моделей кроме пикапа ram который клон jeep gladiator что там можно так долго выпускать? И интересно откуда они возьмут столько миллиардов $ если они сейчас в убытках может из запасов конечно. И конечно производить модель 20 лет это такая наглость учитывая что на момент выпуска она уже была на самая новая. Вообще все отделение FCA это одно старье и американская часть которая давно уже по рукам и чужим технологиям ходит, свое там только пару двигателей и jeep wrangler и gladiator и ram 1500/ jeep wagoneer все остальное чужие платформы и двигатели, кто понимает это наверно не купит такую сборную солянку, и наверно альянс этот был создан только для того что бы официально получить пусть и не совсем новые но гораздо более современные платформы Пежо, то есть fiat как обычно хочет выехать на счёт других и заодно американские марки обновить
Пять новых моделей - это новые для США поколения Jeep Compass и Jeep Cherokee, большой SUV марки Jeep (вероятно, Jeep Grand Wagoneer следующего поколения), среднеразмерный пикап Ram и новый Dodge Durango.
Не сюда, а туда.
В Европе будет очередная большая война. Что мы сейчас видим: отказ европейцев от российских газа и нефти и перенос производств в Соединённые Штаты.