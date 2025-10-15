Заводы ×
  • Stellantis инвестирует в США 13 млрд долларов, новый Dodge Durango появится в 2029 году

Stellantis инвестирует в США 13 млрд долларов, новый Dodge Durango появится в 2029 году

15.10.2025 115 4 0

Корпорация Stellantis постепенно формирует план восстановления и развития бизнеса, сегодня объявлено о самом крупном за последние сто лет пакете инвестиций в США: в течение ближайших четырёх лет корпорация вложит сюда 13 млрд долларов, запустит 19 обновлённых и 5 абсолютно новых моделей.

Глобальный план развития корпорация Stellantis, которую минувшим летом на фоне кризиса возглавил итальянец Антонио Филоса, обнародует только в следующем году, но её локальные проявления уже всплывают на поверхность: ранее на этой неделе стало известно о готовящемся перезапуске производства автомобилей Jeep в Китае, а сегодня объявлена очередная порция хороших новостей для США. Очередная, потому что ранее в этом году Stellantis возобновила здесь выпуск бензиновых двигателей V8 HEMI и возродила спортивное подразделение SRT Performance.

13 млрд долларов инвестиций позволят увеличить производственные мощности Stellantis в США на 50% и создать более 5000 новых рабочих мест в штатах Иллинойс, Индиана, Мичиган и Огайо.

Начнём со штата Мичиган, потому что в привязке к нему, точнее к сборочному заводу в Детройте, прояснилась судьба кроссовера Dodge Durango, нынешнее третье поколение которого выпускается аж с 2010 года. Вокруг четвёртого поколения Durango ходило много слухов, из которых ясно, что концепция преемника несколько раз менялась. Теперь, наконец, объявлено, что «четвёртый» Durango будет запущен в производство в Детройте в 2029 году. Что это будет за машина, пока непонятно, но в свете возвращения корпорации Stellantis к традиционным автомобильным ценностям мы не ожидаем, что это будет электромобиль. С учётом поздних сроков запуска можно смело предположить, что разработка нового Dodge Durango фактически началась с чистого листа.

Завод в городе Уоррен штата Мичиган, что ныне выпускает большой рамный внедорожник Jeep Grand Wagoneer, в 2028 году освоит производство нового большого SUV, который будет предлагаться в виде plug-in гибрида типа REEV и с двигателями внутреннего сгорания без электрических довесков. Скорее всего, речь идёт просто о следующем поколении Jeep Grand Wagoneer.

В штате Огайо на заводе в городе Толедо в 2028 году начнётся производство нового среднеразмерного пикапа. Марка и модель не названы, американские СМИ резонно предполагают, что это будет младший пикап Ram, но не только что запущенный в Южной Америке Ram Dakota с его китайскими корнями, а другой — вероятно, родственник Jeep Wrangler и Jeep Gladiator, которые выпускаются и будут дальше выпускаться здесь же в Толедо.

Простаивающий с 2023 года завод в Белвидере, штат Иллинойс, в 2027 году оживёт и начнёт выпуск кроссоверов Jeep Compass и Jeep Cherokee для США, сейчас они производятся в Канаде и Мексике соответственно, но Stellantis идёт навстречу пожеланиям Дональда Трампа и локализует их производство в США.

В городе Кокомо, штат Индиана, в 2026 году начнётся производство модернизированного 2,0-литрового бензинового GMET4 Evo. Изначально двигатель GMET4 дебютировал в 2015 году на седане Alfa Romeo Giulia, впоследствии его также получили кроссоверы марок Jeep и Maserati, сейчас этот двигатель производится в Италии.

В блестящем плане развития Stellantis в США есть лишь одно мрачное пятно: никак не упомянута марка Chrysler, справившая в этом году вековой юбилей. Получается, что в ближайшие годы новых моделей от Chrysler можно не ждать, но есть небольшой шанс, что марку Chrysler всё же упомянут в грядущем глобальном плане развития Stellantis.

пикап внедорожник кроссовер США производство новинки бизнес заводы Dodge Dodge Durango Ram Jeep Jeep Cherokee Jeep Compass
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
4 комментария
15.10.2025 17:39
Кирилл

Так и не понятно что это за 5 новых моделей кроме пикапа ram который клон jeep gladiator что там можно так долго выпускать? И интересно откуда они возьмут столько миллиардов $ если они сейчас в убытках может из запасов конечно. И конечно производить модель 20 лет это такая наглость учитывая что на момент выпуска она уже была на самая новая. Вообще все отделение FCA это одно старье и американская часть которая давно уже по рукам и чужим технологиям ходит, свое там только пару двигателей и jeep wrangler и gladiator и ram 1500/ jeep wagoneer все остальное чужие платформы и двигатели, кто понимает это наверно не купит такую сборную солянку, и наверно альянс этот был создан только для того что бы официально получить пусть и не совсем новые но гораздо более современные платформы Пежо, то есть fiat как обычно хочет выехать на счёт других и заодно американские марки обновить

15.10.2025 18:21
Андрей Ежов

Пять новых моделей - это новые для США поколения Jeep Compass и Jeep Cherokee, большой SUV марки Jeep (вероятно, Jeep Grand Wagoneer следующего поколения), среднеразмерный пикап Ram и новый Dodge Durango.

15.10.2025 18:20
Ярослав

...сегодня объявлено о самом крупном за последние сто лет пакете инвестиций в США: в течение ближайших четырёх лет корпорация вложит сюда 13 млрд долларов...

Не сюда, а туда.

15.10.2025 18:55
Ярослав

В Европе будет очередная большая война. Что мы сейчас видим: отказ европейцев от российских газа и нефти и перенос производств в Соединённые Штаты.

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Что такое масло с допуском производителя: что это значит, чем оно отличается и где его найти Иногда автовладельцы при выборе моторного масла стараются пойти самым простым путем: купить «фирменное» масло, на упаковке которого будет бренд их автомобиля. Ведь если значок на машине и ка... 413 0 0 15.10.2025
Статьи / Шины и диски Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины Споры о том, что лучше, шипованные шины или фрикционные, можно считать вечными. В этом нет ничего удивительного: у каждого типа есть свои поклонники. Но остаются и те, кто до сих пор не може... 5799 1 0 14.10.2025
Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 2982 2 2 13.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13783 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12689 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10466 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
11 Результаты продаж бренда Exeed в сентябре
5 Да здравствует бензин: моторы, прощайте?
4 Ferrari показала платформу первого электромобиля: цифры воображения не...
Новые комментарии
Change privacy settings