Корпорация Stellantis наконец-то выбрала нового гендиректора: итальянец Антонио Филоса

Переживающая финансовый кризис и спад продаж корпорация Stellantis с декабря прошлого года не имеет главного руководителя, но в итоге его удалось найти внутри самой корпорации.

51-летний итальянец Антонио Филоса заменит на посту гендиректора Stellantis уволенного в начале декабря прошлого года 66-летнего португальца Карлоса Тавареса. Отставка Тавареса случилась на фоне резкого ухудшения финансовых показателей Stellantis и ослабления позиций дочерних брендов в Китае и Северной Америке. В последние годы стиль правления Тавареса стал слишком авторитарным, он умудрился настроить против себя дилеров и поставщиков в США и настоял на сворачивании производства легендарных моторов V8 HEMI, что вызвало бурю справедливого возмущения как внутри корпорации, так и среди поклонников марок Dodge, Jeep и Ram, но это решение, к счастью, уже отменено.

После увольнения Тавареса оперативное управление корпорацией Stellantis перешло к специальному комитету на базе совета директоров во главе с председателем Джоном Элканном — это потомок семьи Аньелли и главный акционер Stellantis. Джон Элканн прекрасно понимал, что с учётом накопившихся в Stellantis проблем будет непросто найти нового гендиректора, способного взять на себя ответственность за спасение автогиганта. По данным Reuters, в числе кандидатов на должность гендиректора помимо Филосы был ещё один менеджер из самой корпорации Stellantis, а именно директор по закупкам и качеству Максим Пика, и три внешних кандидата.

Напомним, что корпорация Stellantis была образована в январе 2021 года в результате слияния итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group. Сегодня под контролем Stellantis находятся бренды Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall. Также Stellantis представляет на глобальном рынке интересны китайского бренда Leapmotor.

Антонио Филоса и Карлос Таварес (справа)

Под началом Тавареса корпорация Stellantis стремительно унифицировала модельные ряды дочерних брендов, в связи с чем их машины стали слишком похожими друг на друга — покупателям предлагают, по сути, одни и те же модели в разных обёртках. Инженерный потенциал Alfa Romeo и Maserati в рамках большой корпорации оказался мало востребованным, сейчас Stellantis пытается определить будущее этих марок с помощью внешних консультантов. Возрождение марки Lancia идёт с большим скрипом, марка DS пока так и не смогла стать сколь-нибудь значимым игроком в премиум-сегменте, перспективы Chrysler до сих пор чётко не обозначены. Вдобавок Stellantis, как и другие крупные автомобильные компании, сильно переоценила рыночный потенциал электромобилей — за это теперь приходится расплачиваться падением прибыли.

В общем, проблем у Stellantis накопилось много, теперь их будет разгребать Антонио Филоса — но должность гендиректора он официально заступит 23 июня после формального утверждения своей кандидатуры на внеочередном собрании акционеров.

Антонио Филоса

Филоса — уроженец Неаполя, он выучился на инженера в Милане, затем уехал в Бразилию изучать бизнес-администрирование. Профессиональную карьеру Филоса начал в 1999 году в компании Fiat, значительную часть времени он провёл в Латинской Америке, где зарекомендовал себя как эффективный руководитель, сумевший заметно укрепить позиции брендов Fiat, Peugeot, Citroen, Ram и Jeep. С декабря прошлого года Филоса занимает пост операционного директора Stellantis в Северной и Южной Америке.

Антонио Филоса был выбран на должность гендиректора Stellantis в том числе за относительно мягкий стиль руководства и умение договариваться — таким образом совет директоров чётко дал понять, что авторитаризму в корпорации больше нет места.

