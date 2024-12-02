Stellantis в кризисе и без гендиректора: Карлос Таварес ушёл в отставку

1 декабря гендиректор корпорации Stellantis Карлос Таварес экстренно ушёл в отставку после напряжённых консультаций с другими директорами и председателем правления Джоном Элканном. Stellantis сейчас скатывается в кризис из-за резкого падения прибыли и продаж, руководство корпорации не верит, что Таварес способен справится с ситуацией.

Тучи над Карлосом Таваресом начали отчётливо сгущаться летом этого года после публикации финансовой отчётности Stellantis за первые шесть месяцев, из которой стало ясно, что дела у корпорации резко пошли вниз и без надежды на скорую стабилизацию. Сам Таварес на этом нервном фоне отметился рядом громких заявлений вроде угроз закрыть или продать не приносящие прибыль бренды, такие как Maserati, DS и Lancia. Старшие товарищи одёрнули Тавареса за такие заявления, потому что они вредят имиджу Stellantis, консолидированная позиция которого гласит, что корпорация не собирается продавать ни Maserati, ни один из других тринадцати брендов — Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall.

Полномочия Тавареса как гендиректора, согласно контракту, истекали в начале 2026 года, но ещё минувшим летом стало известно о том, что Stellantis не будет продлевать этот контракт — таким образом, Таварес превратился в хромую утку и сосредоточился на краткосрочных антикризисных решениях, а не долгосрочных. Reuters, ссылаясь на инсайдеров, сообщает, что именно паллиативные меры вместо внятной долгосрочной стратегии привели к увольнению Тавареса — конфликт между ним и другими топ-менеджерами корпорации вошёл в острую стадию, дальше так работать нельзя.

Напомним, что Карлос Таварес возглавлял корпорацию Stellantis с момента её основания в январе 2021 года в результате слияния итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group. До этого Таварес с 2014 года занимал пост гендиректора PSA Group, где и заработал репутацию эффективного менеджера, умеющего быстро снижать расходы и масштабировать бизнес. Собственно, Таварес и стал одним из главных архитекторов Stellantis, но корпорация получилась слишком громоздкой и трудноуправляемой. Стараниями Тавареса в обойме Stellantis в прошлом году появился 15-й бренд — китайский Leapmotor: он не принадлежит полностью Stellantis, но Stellantis является его эксклюзивным представителем за пределами Китая.

Карлос Таварес

Беды Stellantis сложно списать на одного Тавареса, корпорация оказалась в кризисе, в сущности, по тем же объективным причинам, что и другие крупные автомобильные компании западного типа, к которым можно отнести в том числе терпящий бедствие Nissan. Главные причины такие:

1. Завышенная оценка на рубеже 2010-2020 годов рыночного потенциала электромобилей и необходимость корректировки стратегии развития после очевидного краха электромобильной мечты.

2. Утрата позиций на китайском рынке под натиском молодых и динамично развивающихся местных компаний.

3. Давление со стороны властей Евросоюза, которые пока никак не могут признать провал «зелёной» доктрины в приложении к автопрому, продолжают нагружать его углеродными штрафами и невыполнимыми требованиями, которые приводят к искусственному торможению продаж, остановкам и закрытиям заводов.

4. Устаревшая модель менеджмента, ориентированная на долгосрочное развитие в стабильных рыночных условиях. Решения принимаются медленно и на долгий срок, тогда как современный нестабильный рынок требует бóльшей гибкости и оперативного реагирования на изменения — эти качества есть у китайских компаний, поэтому, например, все китайские производители электромобилей уже объявили о добавлении в гамму plug-in гибридов.

Тяжёлое положение Stellantis усугубляет резкое ослабление позиций в США: в январе-сентябре этого года марка Jeep реализовала здесь 449 149 машин (-8,4% по сравнению с АППГ), марка Ram — 309 718 машин (-23,5%), Dodge —119 294 машины (-24%), Chrysler — 97 055 машин (-21,3%). Падение продаж отчасти обусловлено отказом от моторов V8, которые на американском авторынке являются своеобразной духовной скрепой, отчасти — всё тем же завышенными ожиданиями от электромобилей, из-за которых не развиваются должным образом «углеводородные» модели. Есть и объективные факторы, такие как высокие цены и инфляция. Всё это привело к тому, что склады дилеров забиты плохо продающимися машинами, при этом у Stellantis нет новинок, которые однозначно вдохновляли бы и продавцов, и покупателей.

Слева — Карлос Таварес, в центре — Джон Элканн

После увольнения Карлоса Тавареса оперативным управлением корпорацией Stellantis занимается специальный комитет на базе совета директоров во главе с председателем Джоном Элканном — это потомок семьи Аньелли и главный акционер Stellantis. В первой половине 2025 года корпорация обещает представить нового гендиректора. Как он её будет спасать и куда поведёт, пока можно только гадать.