Stellantis закроет один из двух заводов в Англии из-за низкого спроса на электромобили

Завод Vauxhall в Лутоне (графство Бедфордшир), ведущий свою историю с 1905 года, станет жертвой оптимизации расходов корпорации Stellantis на фоне снижения её финансовых показателей, глобального замедления спроса на электромобили и оторванности от реальности находящихся у власти политиков.

Ныне принадлежащий корпорации Stellantis автозавод в Лутоне на данный момент выпускает «углеводородные» версии однотонных коммерческих фургонов семейства K0 — Opel/Vauxhall Vivaro, Citroen Dispatch/Jumpy, Fiat Scudo и Peugeot Expert. В феврале этого года руководство Stellantis объявило, что с 2025 года завод в Лутоне начнёт производить также электрические версии этих фургонов, что стало бы хорошим подарком к 120-летию предприятия. Увы, вчера выяснилось, что праздник этот будет со слезами на глазах: планы Stellantis изменились, теперь корпорация хочет закрыть завод в Лутоне и наладить сборку электрических версий фургонов К0 на своём втором британском заводе, расположенном в городе Элсмир-Порт (графство Чешир).

Производство фургонов семейства K0 на заводе в Лутоне

Завод в Элсмир-Порте, работающий с 1962 года, после реконструкции, проведённой в 2021-2022 годах, производит электрические версии «каблучков» Opel/Vauxhall Combo, Citroen Berlingo, Fiat Doblo, Peugeot Partner/Rifter и Toyota ProAce City, перенос выпуска сюда во много родственных электрических фургонов семейства К0 кажется вполне логичным решением, а вот «углеводородные» версии этих фургонов утратят британскую прописку.

Под сокращение на заводе в Лутоне попадут примерно 1100 человек. Stellantis пытается подсластить пилюлю тем фактом, что в Элсмир-Порте будут созданы сотни новых рабочих мест, но вряд ли это обрадует будущих бывших рабочих завода в Лутоне: Элсмир-Порт находится от Лутона в трёх-четырёх часах езды, то есть для получения работы на новом месте нужно будет сменить место жительства, а это для простых работяг в Великобритании практически непосильная задача.

:Электрические версии фургонов семейства К0 во дворе завода Stellantis в Лутоне

У Stellantis есть объективные и субъективные причины закрыть завод в Лутоне. Объективные причины — это недостаточно высокий спрос на электромобили в Европе и снижающиеся финансовые показатели корпорации, требующие сокращения расходов и ликвидации избыточных производственных мощностей. Субъективная причина — обида руководства Stellantis на несговорчивость британских властей в вопросах квот на продажу электромобилей.

Квоты действуют с этого года и распространяются на всех крупных автопроизводителей, работающих на британском рынке: в 2024 году доля машин с нулевым выхлопом должна составить 22% от общего объема продаж новых легковых автомобилей, в 2025 году эта доля увеличится до 28%, в 2026-м — до 33%, в 2027-м — до 38%, в 2028-м — до 52%, в 2029-м — 66%, в 2030-м — до 80%.

Для лёгких коммерческих автомобилей квоты такие: в 2024 году — 10% «электричек», в 2025-м — 16%, в 2026-м — 24%, в 2027-м — 34%, в 2028-м — 46%, в 2029-м — 58%, в 2030-м — 70%.

Квоты на период с 2030 до 2035 год пока не определены. В 2035 году Великобритания намерена полностью запретить продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с ДВС на борту.

Автопроизводители, не соблюдающие квоты, будут платить в британскую казну большие штрафы — 15 000 фунтов стерлингов за каждую «углеводородную» легковую машину, проданную сверх разрешённой нормы. Для лёгких коммерческих автомобилей штраф в 2024 году составит 9000 фунтов стерлингов, после 2024 года — 18 000 фунтов стерлингов. Производители могут группировать свои показатели и продавать друг другу квоты, но в целом ясно, что торговать машинами с ДВС в Великобритании скоро станет категорически невыгодно. Многие компании превентивно заявили о сокращении линеек моделей с ДВС на британском рынке — от греха подальше.

Производство электрических «каблучков» на заводе Stellantis в Элсмир-Порте

Корпорация Stellantis, объявляя в феврале о намерении развивать завод в Лутоне в сторону «электричек», рассчитывала на ответную услугу со стороны британского правительства в виде смягчения квот на продажу электромобилей, но так её и не получила. Два завода по производству электрических фургонов в Великобритании с учётом довольно скромного на них спроса — это расточительство. Вдобавок производственные издержки в Великобритании заметно выше, чем во многих странах континентальной Европы, например, в Португалии, где на заводе в городе Мангуалди Stellantis хочет в следующем году также наладить производство электрических «каблучков» Citroen Berlingo сотоварищи.